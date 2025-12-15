Coșmarul oricărui bucureștean care are WhatsApp: Contul Adrianei Săftoiu a fost spart. Contactele directorului TVR au primit mesaje prin care li se cerea bani împrumut
B365.ro, 15 decembrie 2025 16:20
Ana Adriana Săftoiu, director general al TVR, spune că cineva i-a spart contul de WhatsApp. Cei din lista ei de contacte au primit un mesaj prin care li se cere o sumă de bani. Ea […] Articolul Coșmarul oricărui bucureștean care are WhatsApp: Contul Adrianei Săftoiu a fost spart. Contactele directorului TVR au primit mesaje prin care li se cerea bani împrumut apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
16:20
Coșmarul oricărui bucureștean care are WhatsApp: Contul Adrianei Săftoiu a fost spart. Contactele directorului TVR au primit mesaje prin care li se cerea bani împrumut # B365.ro
Ana Adriana Săftoiu, director general al TVR, spune că cineva i-a spart contul de WhatsApp. Cei din lista ei de contacte au primit un mesaj prin care li se cere o sumă de bani. Ea […] Articolul Coșmarul oricărui bucureștean care are WhatsApp: Contul Adrianei Săftoiu a fost spart. Contactele directorului TVR au primit mesaje prin care li se cerea bani împrumut apare prima dată în B365.
Acum o oră
15:50
Piața Revoluției devine „Grădina Amintirilor”, la final de săptămână. Bucureștenii, invitați într-un spațiu dedicat momentelor istorie din decembrie ’89 # B365.ro
La finalul acestei săptămâni, va avea loc un eveniment comemorativ „Grădina Amintirilor”, în Piața Revoluției. Acesta este un demers civic menit să aducă în fața publicului spațiul din jurul Memorialului Renașterii și să ofere comunității […] Articolul Piața Revoluției devine „Grădina Amintirilor”, la final de săptămână. Bucureștenii, invitați într-un spațiu dedicat momentelor istorie din decembrie ’89 apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
15:20
VIDEO ✨ Corul Madrigal aduce atmosfera de Crăciun, în weekend, la Mița Biciclista. Concertul este în aer liber și începe la ora 19 # B365.ro
Weekendul acesta în îndrăgita Casa Mița Biciclista. Zeci de luminițe și decorațiuni frumoase au fost puse peste tot pe clădire. Tematica este „întâlnirea sub aceeași stea”. Iar în premieră, sâmbătă, 20 decembrie, Corul Național Madrigal […] Articolul VIDEO ✨ Corul Madrigal aduce atmosfera de Crăciun, în weekend, la Mița Biciclista. Concertul este în aer liber și începe la ora 19 apare prima dată în B365.
15:20
Ce program au magazinele Lidl de Crăciun 2025 și de Revelion 2026. Timp de trei zile, angajații din București și din țară sunt liberi # B365.ro
Lidl anunță ce program au magazinele din București și din țară de Crăciun 2025 și de Revelion 2026. La fel ca-n anii trecuții, angajații lanțului de magazine vor avea liber trei zile, astfel că, dacă […] Articolul Ce program au magazinele Lidl de Crăciun 2025 și de Revelion 2026. Timp de trei zile, angajații din București și din țară sunt liberi apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
14:20
FOTO | Pericolul de pe Linia 5, rămas în calea șoferilor și pietonilor, după închiderea șantierului. E haos cu trecerile desființate, dar neșterse și nesemnalizate # B365.ro
Un bucureștean arată că vechile treceri de pietoni de pe Barbu Văcărescu, care nu au fost șterse, reprezintă un pericol pentru siguranța șoferilor și pietonilor. Zebrele au fost desființate pentru lucrările de la Linia 5, […] Articolul FOTO | Pericolul de pe Linia 5, rămas în calea șoferilor și pietonilor, după închiderea șantierului. E haos cu trecerile desființate, dar neșterse și nesemnalizate apare prima dată în B365.
14:20
O primă „Revoluție Ciucu” în București. Primarul general ales vrea să transfere majoritatea parcurilor de la PMB la sectoare # B365.ro
Primarul General ales al Capitalei vrea să facă schimbări în București: Ciprian Ciucu se gândește ca Primăria Capitalei să transfere parcurile din cartiere către primăriile de sector. Astfel, după un asemenea transfer, Municipalitatea s-ar mai […] Articolul O primă „Revoluție Ciucu” în București. Primarul general ales vrea să transfere majoritatea parcurilor de la PMB la sectoare apare prima dată în B365.
13:40
Scenariu de Moș Crăciun: de la București la Adjud, doar pe autostrada A7, până la finalul anului. Lotul Focșani – Domenști Târg ar urma să se deschidă săptămâna viitoare # B365.ro
Până la finalul acestui an, s-ar putea deschide circulația de la București până la Adjud, doar pe autostradă. Recent s-a dat în trafic lotul 3 al A7, între Pietroasele și Buzău. Conducătorii auto ajung de […] Articolul Scenariu de Moș Crăciun: de la București la Adjud, doar pe autostrada A7, până la finalul anului. Lotul Focșani – Domenști Târg ar urma să se deschidă săptămâna viitoare apare prima dată în B365.
13:20
ESENȚIAL | Revoltă-n cartier, printre blocuri la Unirii, unde primarul Negoiță plănuiește o parcare exorbitantă: 30.000 de euro/locul. Investiție totală: 15 milioane de lei # B365.ro
Cetățenii din Sectorul 3 al Capitalei critică planul Primăriei de a construi o parcare de 103 locuri la intersecția Sf. Vineri cu Mircea Vodă. Proiectul ar implica cheltuieli totale de 15 milioane de lei. Internauții […] Articolul ESENȚIAL | Revoltă-n cartier, printre blocuri la Unirii, unde primarul Negoiță plănuiește o parcare exorbitantă: 30.000 de euro/locul. Investiție totală: 15 milioane de lei apare prima dată în B365.
13:10
Ce surpriză face Moșu’ cu vremea din București de dinainte de Crăciun. ANM a actualizat prognoza meteo # B365.ro
O săptămână și câteva zile a mai rămas până la Crăciun, iar Moșul pare să ne facă o surpriză cu vremea din București…la care deja ne așteptam, uitându-ne la temperaturile din ultimele săptămâni. Administrația Națională […] Articolul Ce surpriză face Moșu’ cu vremea din București de dinainte de Crăciun. ANM a actualizat prognoza meteo apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
12:40
FOTO | „Și eu asfaltam mai bine, inclusiv după 5 beri”. Trotuarul din București care arată ca venit de pe fundul Mării Moarte e pe Bd. Ion Mihalache # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei trotuarele au un farmec aparte, mai ales cele care necesită reparații. Astăzi, 15 decembrie, în atenția internauților a intrat un exemplar de pe Bulevardul Ion Mihalache nr. 47. Acesta arată […] Articolul FOTO | „Și eu asfaltam mai bine, inclusiv după 5 beri”. Trotuarul din București care arată ca venit de pe fundul Mării Moarte e pe Bd. Ion Mihalache apare prima dată în B365.
12:30
Răsturnare de situație în cazul Rodica Stănoiu. De ce a devenit moarte suspectă și a fost decisă deshumarea din cimitirul Izvorul Nou din București # B365.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul decesului Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției. Cu câteva zile înainte să moară, femeia a fost internată […] Articolul Răsturnare de situație în cazul Rodica Stănoiu. De ce a devenit moarte suspectă și a fost decisă deshumarea din cimitirul Izvorul Nou din București apare prima dată în B365.
11:50
Proteste anunțate și azi în București, a 6-a zi la rând după scandalul declanșat de „Justiție furată”, filmul Recorder # B365.ro
Până acum, în București, au avut loc 5 proteste consecutive pentru a susține independenta justiției. Cetățenii ies în stradă și strigă de la o zi la alta tot mai apăsat revocarea Liei Savonea. Potrivit datelor […] Articolul Proteste anunțate și azi în București, a 6-a zi la rând după scandalul declanșat de „Justiție furată”, filmul Recorder apare prima dată în B365.
11:50
Tensiune în marile Palate din București: votează sau nu PSD moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan? Dezbaterea începe, la Parlament, la ora 14 # B365.ro
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” urmează să fie dezbătută și votată în Parlament, la ora 14. Opoziția critică creșterea prețurilor, lipsa investițiilor și dificultățile din sănătate și […] Articolul Tensiune în marile Palate din București: votează sau nu PSD moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan? Dezbaterea începe, la Parlament, la ora 14 apare prima dată în B365.
10:50
FOTO | Probabil cea mai enervantă parcare „gratis” din București: Parcarea „Stația STB”. Bucureștean: La Liceul Francez, zilnic sunt 5-6 mașini lăsate acolo cu orele # B365.ro
O bucureșteancă din Sectorul 1 al Capitalei a expus astăzi, 15 decembrie, o problemă cu care bucureștenii se confruntă când vor să ia autobuzul din stația din dreptul Liceului Francez Anna de Noailles. Femeia povestește […] Articolul FOTO | Probabil cea mai enervantă parcare „gratis” din București: Parcarea „Stația STB”. Bucureștean: La Liceul Francez, zilnic sunt 5-6 mașini lăsate acolo cu orele apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
10:40
Nicușor Dan ne anunță că pleacă la summitul de la Helsinki cu tot cu “îngrijorările societății legate de funcționarea justiției” # B365.ro
Înainte să plece la summitul de la Helsinki, președintele Nicușor Dan ne-a scris, pe Facebook, încă un mesaj despre dezbaterea privind situația din Justiție și protestele deja zilnice din București, dar nu numai: Plec la […] Articolul Nicușor Dan ne anunță că pleacă la summitul de la Helsinki cu tot cu “îngrijorările societății legate de funcționarea justiției” apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
08:40
Gest extrem și violent în București. Un bărbat s-a urcat pe Gara de Nord și-a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie, a avariat mașini # B365.ro
În Capitală a avut loc un teribil incident la Gara de Nord, în noaptea de duminică spre luni. Un bărbat s-a urcat pe acoperișul gării și a început să arunce cu pietre. În urma acțiunii […] Articolul Gest extrem și violent în București. Un bărbat s-a urcat pe Gara de Nord și-a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie, a avariat mașini apare prima dată în B365.
08:20
FOTO | Mașina de tocat bani din S3, surprinsă în 6 imagini cât 6.000 de cuvinte. Copăceii dlui Robert „Verde” Negoiță, uciși de pavele, la scurt timp după plantare # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei bucureștenii ajung să se plângă tot mai des de anumite zone care au fost modernizate. Fie că vorbim despre trotuarele fermecătoare, despre pavele sau chiar despre tot ce înseamnă plantare […] Articolul FOTO | Mașina de tocat bani din S3, surprinsă în 6 imagini cât 6.000 de cuvinte. Copăceii dlui Robert „Verde” Negoiță, uciși de pavele, la scurt timp după plantare apare prima dată în B365.
07:20
Fenomenul „Panica de Crăciun în București”, fenomenul care arată că sărbătorile chiar vin. Manifestări extreme la mall-uri, în parcări și intrări # B365.ro
Multe sunt semnele care ne arată că vin sărbătorile (de exemplu, lista de cadouri, care suferă tot mai multe reglaje îngrijorătoare în aceste zile), dar unul este extrem de grăitor: Fenomenul „Panica de Crăciun în […] Articolul Fenomenul „Panica de Crăciun în București”, fenomenul care arată că sărbătorile chiar vin. Manifestări extreme la mall-uri, în parcări și intrări apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
03:00
Renaște Casa Gh.Tattarescu, singura reședință în formă de han din București. Incredibila poveste a nepoatei marelui pictor, îngăduită de comuniști să trăiască în imobil până sfârșit # B365.ro
Este foarte sigur. După decenii de așteptare, au început lucrările de consolidare și restaurare ale Muzeului “Gheorghe Tattarescu”, o casă prețioasă, monument istoric a cărui vechime ajunge la începutul secolului al XIX-lea. Singura reședință care […] Articolul Renaște Casa Gh.Tattarescu, singura reședință în formă de han din București. Incredibila poveste a nepoatei marelui pictor, îngăduită de comuniști să trăiască în imobil până sfârșit apare prima dată în B365.
14 decembrie 2025
21:40
VIDEO | Judecătoarea Raluca Moroşanu, primul interviu. „Practic, suntem niște angajați ai unui SRL unde patronul stabilește ce vrea el și noi trebuie să ne supunem” # B365.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București, cea care a ieșit în fața televiziunilor, dar și a șefilor din CAB să spun că sunt adevărate acuzațiile din documentarul „Justiție capturată”, a acordat azi […] Articolul VIDEO | Judecătoarea Raluca Moroşanu, primul interviu. „Practic, suntem niște angajați ai unui SRL unde patronul stabilește ce vrea el și noi trebuie să ne supunem” apare prima dată în B365.
21:00
VIDEO | Incendiu violent în București, în ansamblul Vulcan Residence din Rahova. Martori: În Carrefour, angajații cu mașini în parcare erau chemați să le mute # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit, în această seară, în Vulcan Residence din cartierul bucureștean Rahova. Este ansmablul resiențial care se află la doi pași de Carrefour. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele producerii acestui incendiu. Martori […] Articolul VIDEO | Incendiu violent în București, în ansamblul Vulcan Residence din Rahova. Martori: În Carrefour, angajații cu mașini în parcare erau chemați să le mute apare prima dată în B365.
Ieri
16:40
FOTO | Descoperire aproape arheologică în Titan, pe o bancă. Relicva era indispensabilă bucureștenilor dotați cu obiectul preistoric numit telefon fix: cartea de telefoane de la 1973 # B365.ro
Înainte de apariția telefoanelor inteligente, oamenii foloseau telefoanele fixe, care nu existau chiar în fiecare casă. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, exista și o „carte de telefon”, unde se regăseau numerele abonaților. Dacă nu […] Articolul FOTO | Descoperire aproape arheologică în Titan, pe o bancă. Relicva era indispensabilă bucureștenilor dotați cu obiectul preistoric numit telefon fix: cartea de telefoane de la 1973 apare prima dată în B365.
15:30
Călătoria cu trenul e mai scumpă de azi, biletele s-au majorat cu 10%. A intrat în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026 # B365.ro
Biletele de tren se scumpesc din nou anul acesta, la patru luni de la ultima majorare. Astfel că, cei care călătoresc cu trenul vor plăti cu aproximativ 10% mai mult. Măsura a intrat în vigoare […] Articolul Călătoria cu trenul e mai scumpă de azi, biletele s-au majorat cu 10%. A intrat în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026 apare prima dată în B365.
14:10
Accident teribil în Bragadiru. Doi adulți și un copil au fost loviți pe o trecere de pietoni, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate # B365.ro
Accident cumplit pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Doi adulți și un copil de 9 ani au fost răniți, duminică dimineața, de o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 66 de ani. […] Articolul Accident teribil în Bragadiru. Doi adulți și un copil au fost loviți pe o trecere de pietoni, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate apare prima dată în B365.
13:30
Elevii de gimnaziu din Sectorul 1 sunt invitați la ateliere de pictură pe obiecte din ceramică, la primărie. Au loc în perioada 15-19 decembrie # B365.ro
Elevii din toate școlile gimnaziale din S1 sunt așteptați săptămâna viitoare, la Primăria Sectorului 1, la o serie de ateliere creative de pictură pe obiecte de ceramică. Participarea este gratuită. Ateliere de pictură pe ceramică, […] Articolul Elevii de gimnaziu din Sectorul 1 sunt invitați la ateliere de pictură pe obiecte din ceramică, la primărie. Au loc în perioada 15-19 decembrie apare prima dată în B365.
12:10
FOTO | S-a turnat betonul rutier în tunelul Curtea de Argeș de pe Autostrada A1 Pitești-Sibiu. Pentru această etapă s-a folosit un complex de 3 utilaje aduse din Germania # B365.ro
Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, informează că a fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș de pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești. Pentru această etapă s-a folosit un complex […] Articolul FOTO | S-a turnat betonul rutier în tunelul Curtea de Argeș de pe Autostrada A1 Pitești-Sibiu. Pentru această etapă s-a folosit un complex de 3 utilaje aduse din Germania apare prima dată în B365.
11:00
Marșul „Împreună pentru Justiție” e diseară, în București. Protestatarii vor pleca din Piața Universității spre Piața Victoriei # B365.ro
În această seară va avea loc marșul „Împreună pentru Justiție”. Oamenii sunt așteptați la Fântână, în Piața Universității, de unde vor pleca spre Piața Victoriei. Este a cincea zi de proteste în București și în […] Articolul Marșul „Împreună pentru Justiție” e diseară, în București. Protestatarii vor pleca din Piața Universității spre Piața Victoriei apare prima dată în B365.
10:30
Trei ani de Astra Imperio în București. Cum arată bilanțul pentru tramvaiele verzi cărora le erau prea mici peroanele # B365.ro
Tramvaiele Astra Imperio au împlinit circulă pe străzile din București. Astfel, acum 3 ani, STB a introdus primele tramvaie noi produse la Arad pe traseul liniei 41, restul până la 100 fiind aduse treptat în […] Articolul Trei ani de Astra Imperio în București. Cum arată bilanțul pentru tramvaiele verzi cărora le erau prea mici peroanele apare prima dată în B365.
13 decembrie 2025
16:50
Protestele continuă în Piața Victoriei, după dezvăluirile Recorder. Oamenii ies și în această seară în stradă pentru independența justiției, pentru a patra zi la rând # B365.ro
Un nou protest are loc în această seară, a patra zi la rând, după dezvăluirile din documentarul Recorder, „Justiția capturată”. Oamenii cer și de data aceasta demisiile Liei Savonea și lui Cătălin Predoiu, printre altele. […] Articolul Protestele continuă în Piața Victoriei, după dezvăluirile Recorder. Oamenii ies și în această seară în stradă pentru independența justiției, pentru a patra zi la rând apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
VIDEO | Stadiul lucrărilor pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului – A0 Nord, pe care vom circula începând cu anul viitor. Va fi dat în trafic în două etape # B365.ro
Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, prezintă azi și stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord. Pe acest lot lucrările au început în martie 2025. Noutăți de pe șantierul Lotului 1 […] Articolul VIDEO | Stadiul lucrărilor pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului – A0 Nord, pe care vom circula începând cu anul viitor. Va fi dat în trafic în două etape apare prima dată în B365.
15:40
BREAKING | Incident grav în stația de metrou Crângași, unde o femeie ar fi prinsă sub șine. Circulația trenurilor, temporar blocată | UPDATE # B365.ro
Incident grav azi la metrou, în stația Crângași. O femeie ar fi coborât pe șine și ar fi fost lovită în plin de o garnitură aflată în circulație. Echipajele de salvare intervin de urgență la […] Articolul BREAKING | Incident grav în stația de metrou Crângași, unde o femeie ar fi prinsă sub șine. Circulația trenurilor, temporar blocată | UPDATE apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | Minunea din Berceni: bordura colosală! Semn clar că dl. Băluță și-a revenit în mai puțin de-o săptămână de la trauma din alegeri # B365.ro
Bordurile din Sectorul 4 sunt înlocuite în această perioadă, însă nu într-un mod de care să ne bucurăm. În locul bordurilor mici sau medii este montat un nou model, numit astfel de un bucureștean – […] Articolul FOTO | Minunea din Berceni: bordura colosală! Semn clar că dl. Băluță și-a revenit în mai puțin de-o săptămână de la trauma din alegeri apare prima dată în B365.
14:00
VIDEO ⭐ „Cartierul lui Moș Crăciun” e, anul acesta, Aviației. Mai mulți bucureșteni au decorat blocurile în care stau cu sute de luminițe. „Ador! Felicitări pentru inițiativă” # B365.ro
Bucureșteni din cartierul Aviației au decorat și anul acesta fațadele unor blocuri, aducând astfel magia sărbătorilor și pe strada lor. Munca și dedicarea lor nu a trecut neobservată, filmări din „cartierul lui Moș Crăciun” ajungând […] Articolul VIDEO ⭐ „Cartierul lui Moș Crăciun” e, anul acesta, Aviației. Mai mulți bucureșteni au decorat blocurile în care stau cu sute de luminițe. „Ador! Felicitări pentru inițiativă” apare prima dată în B365.
12:50
Un cutremur s-a produs de dimineață, într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul # B365.ro
Un cutremur s-a produs în această dimineață într-o zonă neobișnuită din România, ce nu este extrem de activă din punct de vedere seismic. Un cutremur de 2,4 s-a produs de dimineață, în județul Sibiu Institutul […] Articolul Un cutremur s-a produs de dimineață, într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul apare prima dată în B365.
12:00
„Crăciunul care schimbă destine”, eveniment caritabil la Târgul de Crăciun București. Personalități din lumea fotbalului vin să încurajeze vizitatorii să doneze # B365.ro
Un eveniment caritabil cu legende ale fotbalului românesc are loc duminică, 14 decembrie, la Târgul de Crăciun București, din Piața Constituției. „Crăciunul care schimbă destine”, eveniment caritabil la Târgul de Crăciun București Primăria Municipiului București, […] Articolul „Crăciunul care schimbă destine”, eveniment caritabil la Târgul de Crăciun București. Personalități din lumea fotbalului vin să încurajeze vizitatorii să doneze apare prima dată în B365.
10:50
FOTO | Noutăți de pe Autostrada A1, Secțiunea 2: Ritmul este bun pe șantierul Tunelului Robești. Pe aici vom trece ca să ajungem de la București la Sibiu # B365.ro
Ritmul este bun pe noul tunel din Autostrada A1 Sibiu-Pitești, ce face parte din Secțiunea 2: Boița – Cornetu. Secretarul de Stat în MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a verificat progresul lucrărilor. Stadiul lucrărilor pe Secțiunea […] Articolul FOTO | Noutăți de pe Autostrada A1, Secțiunea 2: Ritmul este bun pe șantierul Tunelului Robești. Pe aici vom trece ca să ajungem de la București la Sibiu apare prima dată în B365.
07:00
FOTO | Parcarea „La Ghivece”, darul de Crăciun al domnului Negoiță pentru bucureșteni. E pe strada Rotundă și, pentru a obține un loc, e indispensabilă fotosinteza # B365.ro
Într-o dimineață din această săptămână, niște cetățeni din Sectorul 3, păstorit de domnul Negoiță, au descoperit că pe strada Rotundă s-a petrecut ceva neașteptat: la ei în areal a apărut Parcarea „La Ghivece” Pe locurile […] Articolul FOTO | Parcarea „La Ghivece”, darul de Crăciun al domnului Negoiță pentru bucureșteni. E pe strada Rotundă și, pentru a obține un loc, e indispensabilă fotosinteza apare prima dată în B365.
05:50
Istoria leprei moderne în România. Primele două cazuri, semnalate la București acum mai bine de două secole # B365.ro
Lepra, denumită medicinal drept boala Hansen, este o boală cunoscută din cele mai vechi timpuri, fiind menționată până și în Biblie, și, chiar și în prezent. După mai bine de 4 decenii, pe teritoriul României […] Articolul Istoria leprei moderne în România. Primele două cazuri, semnalate la București acum mai bine de două secole apare prima dată în B365.
03:10
VIDEO | “Salutări de la băi!” Ții minte când plecam din București la stațiune, pentru cură termală? Călătorie într-un univers rupt de lume, cândva fermecător # B365.ro
A apărut “Salutări de la băi!”, cel mai recent număr al Revistei Arhitectura este dedicat arhitecturii stațiunilor balneare, istoriei lor și proiectelor salvatoare care ar putea să revitalizeze aceste locuri legendare, cândva de loisir, terapie […] Articolul VIDEO | “Salutări de la băi!” Ții minte când plecam din București la stațiune, pentru cură termală? Călătorie într-un univers rupt de lume, cândva fermecător apare prima dată în B365.
12 decembrie 2025
19:20
București Mall și Plaza România vor avea program special de Crăciun și Revelion. La ce oră se închid # B365.ro
De Crăciun și Revelion mallurile vor avea program special. București Mall și Plaza România au anunțat programul special de funcționare pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Cum vor funcționa mallurile din București de sărbători Acestea vor avea […] Articolul București Mall și Plaza România vor avea program special de Crăciun și Revelion. La ce oră se închid apare prima dată în B365.
18:30
Un șofer a ajuns pe șinele de tramvai de pe Valea Cascadelor și a blocat linia 25, pe ambele sensuri. Martor: „Mașina, daună totală” # B365.ro
O mașină a ajuns pe șinele de tramvai de pe Strada Valea Cascadelor și a blocat pentru cel puțin 20 de minute linia 25. Incidentul s-a produs puțin după ora 16:30. O mașină a ajuns […] Articolul Un șofer a ajuns pe șinele de tramvai de pe Valea Cascadelor și a blocat linia 25, pe ambele sensuri. Martor: „Mașina, daună totală” apare prima dată în B365.
17:50
VIDEO | Noi imagini de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: „Se lucrează! Lucrările la planșeu continuă până când temperaturile vor permite asta” # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, publică noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. El spune, fără să dea prea multe detalii, că „se lucrează”. Lucrările la Planșeul Unirii continuă în funcție de vreme […] Articolul VIDEO | Noi imagini de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: „Se lucrează! Lucrările la planșeu continuă până când temperaturile vor permite asta” apare prima dată în B365.
17:50
FOTO | Parcul Băiculești din cartierul Pajura a fost modernizat. Cei mici se pot bucura de tobogan, masă de fotbal și balansoare cu arc # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat bucureștenii că Parcul Băiculești din cartierul Pajura a fost modernizat. Parcul oferă acum un spațiu sigur și plăcut pentru relaxare și joacă. Spațiul de joacă a fost gândit ca un […] Articolul FOTO | Parcul Băiculești din cartierul Pajura a fost modernizat. Cei mici se pot bucura de tobogan, masă de fotbal și balansoare cu arc apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | Noutăți de pe loturile 1, 3 și 4 de pe A0 Nord. După deschiderea lor, vom circula complet pe 100 km de autostradă în jurul Bucureștiului # B365.ro
Doar trei loturi din Autostrada Bucureștiului – A0 Nord mai trebuie date în trafic. Pasionații de infrastructură urmăresc cele trei șantiere cu interes și publică noi imagini periodic. Stadiul lucrărilor de pe ultimele 3 loturi […] Articolul VIDEO | Noutăți de pe loturile 1, 3 și 4 de pe A0 Nord. După deschiderea lor, vom circula complet pe 100 km de autostradă în jurul Bucureștiului apare prima dată în B365.
16:20
FOTO | Stația de metrou Politehnica din București este unică în lume. Peronul ei e plin de fosile vechi de milioane de ani # B365.ro
Stația de metrou Politehnica este unică în lume. A fost inaugurată în 1983 și este localizată pe Magistrala 3. Unicitatea stației de metrou Politehnica este redată de plăcile de marmură pline de fosile din care […] Articolul FOTO | Stația de metrou Politehnica din București este unică în lume. Peronul ei e plin de fosile vechi de milioane de ani apare prima dată în B365.
15:20
De ce rămâne în depou Tramvaiul Corporatiștilor, deși promisiunea era să fie pe din nou pe șine de mâine. Întârzierile de la Linia 5 # B365.ro
Linia 5 a trecut cu bine de probe, acum două săptămâni, potrivit oficialilor din Primăria Capitalei și celor din STB, însă tot există întârzieri. S-a zvonit, inițial, că Tramvaiul Corporatiștilor va intra în circulație undeva […] Articolul De ce rămâne în depou Tramvaiul Corporatiștilor, deși promisiunea era să fie pe din nou pe șine de mâine. Întârzierile de la Linia 5 apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | Autobuzul lui Moș Crăciun e pregătit să iasă pe traseu. E plin de globuri și beteală și în weekend îl găsim pe linia 385 # B365.ro
Din dorința de a aduce puțin din magia sărbătorilor și în mijloacele de transport din București, un angajat al companiei de transport a decorat unul dintre autobuzele din flota STB. Autobuzul lui Moș Crăciun e […] Articolul FOTO | Autobuzul lui Moș Crăciun e pregătit să iasă pe traseu. E plin de globuri și beteală și în weekend îl găsim pe linia 385 apare prima dată în B365.
14:50
Primul mesaj al celei mai faimoase judecătoare din București, Raluca Moroșanu. E cea care a spus că-s adevărate acuzațiile din filmul Recorder „Justiție capturată” # B365.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu a publicat, cu puțin timp în urmă, primul său mesaj după uluitorul său moment de ieri, de la conferința de presă „extraordinară” organizată la Curtea de Apel București, după publicarea documentarului Recorder […] Articolul Primul mesaj al celei mai faimoase judecătoare din București, Raluca Moroșanu. E cea care a spus că-s adevărate acuzațiile din filmul Recorder „Justiție capturată” apare prima dată în B365.
14:10
Când vine vorba de restaurante care nu dezamăgesc, DeSoi prinde Top 10 în București, iar acum a „recidivat” cu un al doilea restaurant, la parterul hotelului Cișmigiu. De la 1912 încoace, colțul ăsta de clădire […] Articolul Am găsit în Cișmigiu colțunașii care dau gust Bucureștiului, în noul restaurant DeSoi apare prima dată în B365.
13:40
ALERTĂ | Un tramvai de pe linia 21 a deraiat în zona Mihai Bravu – Colentina. Traficul este foarte aglomerat # B365.ro
Un tramvai de pe linia 21 a deraiat în zona Șsoseaua Mihai Bravu/Șoseaua Colentina, anunță Societatea de Transport București. Este al doilea tramvai care deraiază săptămâna aceasta. Un tramvai a deraiat pe linia 21 Societatea […] Articolul ALERTĂ | Un tramvai de pe linia 21 a deraiat în zona Mihai Bravu – Colentina. Traficul este foarte aglomerat apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.