E gata! FCSB l-a pierdut Lindon Emerllahu. Cu cine a ales să semneze kosovarul

22:40

Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, și-a exprimat dorința de a-l avea la echipă pe Anderson Ceara, fotbalistul celor de la Csikszereda. La câteva zile după declarația făcută de tehnicianul din Gruia, s-a aflat prețul pe care ciucanii îl cer pentru fotbalistul brazilian de 26 de ani. La finalul partidei dintre CFR și Csikszereda, […] The post CFR trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru transferul dorit de Daniel Pancu. Cât au de plătit ardelenii appeared first on Antena Sport.