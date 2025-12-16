AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie
Antena Sport, 16 decembrie 2025 17:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ultimele detalii despre starea accidentaţilor de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Daniel Bîrligea şi David Miculescu nu vor putea juca în meciul de duminică. AntenaSport Update 16 decembrie 1. OUT din derby Daniel Bîrligea și […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie appeared first on Antena Sport.
FCSB continuă să fie implicată în lupta la play-off, după succesul obținut la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia. Pentru campioana României urmează derby-ul cu Rapid, liderul Ligii 1. Juri Cisotti. unul dintre eroii FCSB-ului din partida cu Feyenoord, a vorbit despre disputa contra giuleștenilor. FCSB – Rapid este capul de afiș al ultimei
Şoferul care a rănit peste 100 de oameni la parada lui Liverpool a fost condamnat la 21 de ani de închisoare
Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP. "V-aţi pierdut cumpătul într-un acces de furie, hotărât să vă faceţi loc prin
Fotbalul a devenit o adevărată afacere pentru un miliardar al României. Business-ul este făcut şi cu pasiune de Valeriu Iftime, care începe să şi culeagă roadele muncii cu FC Botoşani, club care a ajuns acum pe primele locuri în Liga 1. Rezultatele echipei nu sunt întâmplătoare, ci vin după o investiţie fabuloasă, de 30.000.000 de
PSG a reacționat, după ce a pierdut procesul de 61 de milioane de euro cu Kylian Mbappe
Clubul Paris Saint Germain a primit marți o lovitură de proporții, după ce a pierdut procesul cu fostul jucător Kylian Mbappe. Consiliul de arbitraj din capitala Franței a anunțat sentința și i-a dat câștig de cauză starului din Hexagon, care acum activează la Real Madrid. Concret, campioana din Ligue 1 va fi nevoită să achite
Cum a ajuns Andrei Rațiu să fie suspendat. Ce s-a întâmplat cu Betis şi ce a scris arbitrul în raport
Situaţie ciudată pentru Andrei Rațiu în Spania. El a fost suspendat o etapă şi ratează meciul cu Elche, ultimul din acest an, programat pe 21 decembrie. Curios este că pe timpul partidei cu Betis, încheiată 0-0, nimeni nu a observat cartoşanul galben primit de român. La o zi după meci, As scrie că Rațiu apare
Scandal fără sfârşit în Spania! Arbitrii au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez şi Real Madrid
Arbitrii din Spania s-au săturat şi au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid. După meciul cu Alaves, câştigat de echipa lui Xabi Alonso cu 2-1, echipa de pe Bernabeu s-a plâns de faptul că Vinicius nu a primit un penalty pe final de partidă. Imediat după, ziarele de casă ale
Lindon Emerllahu era unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali la FCSB, însă mijlocașul kosovar a dat curs unei oferte mult mai profitabile din punct de vedere financiar, atât pentru el, cât și pentru CFR Cluj. Concret, acesta a luat decizia de a semna cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr, formația care îi va oferi
Căpitanul lui Manchester United, Bruno Fernandes, a declarat că clubul a vrut să renunţe la el în mercato de vară, când Al-Hilal a venit cu o ofertă importantă, scrie DPA. Conform presei, clubul saudit era dispus să plătească 135 de milioane de dolari pentru mijlocaşul în vârstă de 31 de ani, oferindu-i internaţionalului portughez salarii
Noul star al FCSB-ului i-a cucerit pe suporteri: „Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare"
FCSB rămâne angrenată în cursa pentru play-off, după succesul cu scorul de 2-0 obținut la Clinceni, în fața Unirii Slobozia. În ziua în care a împlinit vârsta majoratului, Alexandru Stoian a punctat pentru gruparea roș-albastră. Puștiul transferat de la Farul Constanța i-a cucerit deja pe suporteri. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut numai cuvinte
Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: "Am mai multe trofee decât are el goluri!"
Gregory Tade a făcut o serie de atacuri la adresa foştilor săi colegi de la FCSB, printre care şi Adi Popa. "Sunt mai bun decât Adi Popa la orice oră a zilei. Doar viteza e de el. A fost foarte slab ca fotbalist. Tactic şi ca fotbalist complet e sub Hamroun, Deac, chiar şi sub
Meciul cu Feyenoord încă mai provoacă ecou la UEFA. Roș-albaștrii au primit vizita olandezilor, pe Arena Națională, în etapa din faza principală a competiției UEFA Europa League. Dacă în minutul 51 tabela de marcaj indica 3-1 în favoarea olandezilor, campioana en-titre a Ligii 1 a turat la maximum motoarele și a întors rezultatul la 4-3,
Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid
Consiliul de arbitraj din Paris a pronunţat, marţi, hotărârea în litigiul de câteva sute de milioane de euro care opunea Kylian Mbappé şi PSG după plecarea starului în 2024. Acesta a dat câştig de cauză căpitanului Franţei, condamnând clubul la plata a 61 de milioane de euro. „Clubul a indicat că nu dorea să plătească
Stadionul Rapidului își schimbă din nou numele. Clubul a înlăturat orice urmă a vechii denumiri
Rapid urmează să modifice denumirea stadionului său, care în ultimii ani a purtat numele sponsorului principal al clubului, și anume o casă de pariuri. Odată cu această veste, clubul din Giulești a îndepărat din arenă toate bannerele cu sigla partenerului său, dar și emblema de pe fațada exterioară. "Casa" Rapidului de lângă podul Grant va
"Mi-a făcut un bine". Daniel Popa a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, la 10 luni de la plecarea de la FCSB
Daniel Popa a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, la 10 luni de la plecarea de la FCSB. Atacantul de 30 de ani a dezvăluit că perioada petrecută la formaţia roş-albastră a fost un pas înainte în cariera lui. Daniel Popa a fost transferat de FCSB în vara anului trecut de la
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Cornel Dinu, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații în urmă cu o lună. Omul de fotbal a făcut o serie de analize, iar medicii i-au dat voie să se întoarcă acasă. Veşti despre ce se
Simone Inzaghi merge peste Cristi Chivu la Inter. Unde se pot întâlni cei doi antrenori
Simone Inzaghi e gata să meargă peste Cristi Chivu la Inter. Cei doi antrenori se pot întâlni la Ryadh în următoarele zile, ţinând cont că nerazzurri vor înfrunta Bologna în Arabia Saudită, în semifinalele Supercupei Italiei. Simone Inzaghi a plecat de la Inter în vară, la scurt timp după umilinţa din finala Champions League, scor
Nicuşor Dan a contesat la CFR legea anti-străini. Președintele, reacţie la scrisoarea primită de la patronii din fotbal
Deputatul Ionuţ Stroe (PNL) salută decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a trimite la Curtea Constituţională legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor româneşti pe criterii de cetăţeni. Stroe arată că a iniţiat petiţia publică, transmisă Administraţiei Prezidenţiale, în care a cerut explicit ca această lege să nu fie promulgată şi să fie atacată la CCR sau
Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027
Marele Premiu al Portugaliei va reveni în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 în 2027, în locul Grand Prix-ului Olandei, a anunţat marţi promotorul competiţiei, citat de AFP. Un acord pe doi ani a fost încheiat între Formula 1 şi Autodromo Internacional do Algrave din Portimao, valabil până în 2028. Portugalia revine în Formula 1
Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă cu Malcom Edjouma la FCSB: "De ce ai mai rămâne?"
Malcom Edjouma urmeză să semneze prelungirea contractului cu FCSB până în vară, deși Gigi Becali anunța în trecut că își va lua "adio" de la marocan în iarnă, când contractul său se încheia. Situația fotbalistului roș-albastru l-a lăsat mască pe Basarab Panduru, care a încercat să găsească motivul pentru care acesta ar mai accepta să
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova se deplasează la Atena, pentru meciul cu AEK din etapa 6 UEFA Conference League. Deși trebuiau să decoleze de la Craiova, oltenii vor veni în București şi vor pleca cu ajutorul unui zbor de pe Aeroportul Otopeni. Oficialii „Științei” au luat decizia să decoleze din București către Atena, deoarece prognoza meteo le dădea […] The post Universitatea Craiova, probleme înainte de AEK Atena. De ce au fost nevoiți să vină de urgență la București appeared first on Antena Sport.
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid. Veste de ultim moment pentru FCSB # Antena Sport
S-a aflat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi cu David Miculescu înaintea derby-ului dintre FCSB şi Rapid, din ultima etapă a anului. Cei doi jucători nu vor putea evolua în duelul de duminică, de la ora 20:00. Daniel Bîrligea s-a “rupt” după partida pierdută de FCSB cu Steaua Roşie Belgrad, în grupa de Europa […] The post Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid. Veste de ultim moment pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James # Antena Sport
Debutantul Cooper Flagg, numărul unu la ultimul Draft din NBA, a devenit primul jucător în vârstă de 18 ani care a înscris 40 de puncte sau mai multe într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet. Flagg a reuşit această performanţă în meciul pierdut de echipa sa, Dallas Mavericks, pe parchetul formaţiei Utah Jazz (scor […] The post Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James appeared first on Antena Sport.
Din 9 ianuarie, începe lupta preferată a românilor – Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. 12 concurenți în tribul Faimoșilor # Antena Sport
Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la […] The post Din 9 ianuarie, începe lupta preferată a românilor – Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. 12 concurenți în tribul Faimoșilor appeared first on Antena Sport.
Gabriel Tamaş a luat o decizie radicală înainte de lupta de la Survivor. Fostul internaţional s-a despărţit de Concordia Chiajna, club în cadrul căruia ocupa funcţia de director sportiv. Gabriel Tamaş a câştigat Asia Express 2025 alături de Dan Alexa. Fostul internaţional e gata de o nouă aventură, el urmând să participe la Survivor, show-ul […] The post Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor appeared first on Antena Sport.
Noi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 # Antena Sport
Au apărut noi imagini cu stadionul din România mult aşteptat de o echipă de tradiţie din Liga 1. Este vorba de Dinamo Bucureşti, care ar urma să joace pe această arenă din 2028. Rareş Hopincă, primarul sectorului 2, a vorbit recent despre finanţarea noului stadion din Ştefan cel Mare, care va fi reconstruit cu fonduri […] The post Noi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 appeared first on Antena Sport.
Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Campioana vrea să umple Arena Naţională: “Suporterii s-au mobilizat” # Antena Sport
S-a aflat câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Partida se va disputa duminică, pe Arena Naţională, de la ora 20:30. Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei roş-albastre, s-a declarat convins de faptul că fanii s-au mobilizat şi vor veni în număr mare la duelul cu rivala […] The post Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Campioana vrea să umple Arena Naţională: “Suporterii s-au mobilizat” appeared first on Antena Sport.
L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: “Merită o gardă de onoare” # Antena Sport
Viitorul lui Mohamed Salah la Liverpool este incert în prezent în contextul declarației egipteanului care a “cutremurat” echipa după meciul din campionat cu Leeds. Jamie Carragher, unul dintre marii săi contestatari după cele întâmplate, și-a schimbat discursul față de extrema dreaptă și l-a îndemnat să nu plece în iarnă. Salah a plecat alături de Egipt […] The post L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: “Merită o gardă de onoare” appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 “trebuie să doarmă” # Antena Sport
Nu e de glumă cu Gigi Becali. Un jucător a intrat în colimatorul patronului de la FCSB, care i-a stabilit trei reguli clare, pe care spune că i le va da şi scrise. Dacă le respectă, atunci viitorul lui la FCSB va fi în sguranţă. Fotbalistul vizat de Gigi Becali este Octavian Popescu, care în […] The post Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 “trebuie să doarmă” appeared first on Antena Sport.
Gala FIFA The Best 2025 LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Lista nominalizaţilor înaintea evenimentului de la Doha # Antena Sport
Gala FIFA The Best 2025 va fi în format live video în AntenaPLAY, de la ora 19:00. Marele eveniment va avea loc la Doha, în Qatar, la Fairmont Katara Hall. Lamine Yamal, Ousmane Dembele sau Kylian Mbappe luptă pentru marele trofeu decernat celui mai bun jucător al planetei. Anul trecut, Vinicius a primit trofeul FIFA. […] The post Gala FIFA The Best 2025 LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Lista nominalizaţilor înaintea evenimentului de la Doha appeared first on Antena Sport.
Kennedy Boateng, reacție după apariția zvonurilor privind plecarea de la Dinamo: “Cei din club îmi știu valoarea” # Antena Sport
Kennedy Boateng a acordat un interviu în care a fost întrebat inclusiv despre viitorul său la Dinamo. Togolezul intră în curând în ultimele șase luni de contract, iar recent Marius Șumudică a dezvăluit că fundașul ar avea o ofertă din Rusia. Boateng nu a spus în mod clar dacă va pleca sau nu de la […] The post Kennedy Boateng, reacție după apariția zvonurilor privind plecarea de la Dinamo: “Cei din club îmi știu valoarea” appeared first on Antena Sport.
Impresarul lui Denis Drăguş, anunţ despre viitorul atacantului după ofertele primite: “Interes puternic” # Antena Sport
Impresarul lui Denis Drăguş a făcut un anunţ despre viitorul atacantului român, după ofertele primite. Internaţionalul român ar putea pleca de la Eyupspor în această iarnă, turcii notând că el este dorit de Kocaelispor. Impresarul lui Denis Drăguş a confirmat faptul că există un interes “puternic” pentru internaţionalul român, dar acesta este concentrat pe ceea […] The post Impresarul lui Denis Drăguş, anunţ despre viitorul atacantului după ofertele primite: “Interes puternic” appeared first on Antena Sport.
Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie # Antena Sport
Denis Alibec nu va putea evolua la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Atacantul de 34 de ani nu s-a recuperat după operaţia suferită. Denis Alibec a suferit o intervenţie chirurgicală prin care şi-a extras un chist din zona meniscului după partida cu Petrolul, din etapa a 17-a din […] The post Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie appeared first on Antena Sport.
“E bună și frica”. Sorin Cârțu știe metoda inedită prin care Univ. Craiova se poate califica în “primăvara” UECL # Antena Sport
Sorin Cârțu a vorbit recent despre partida care o așteaptă pe Universitatea Craiova în Conference League de pe urma căreia se poate califica în play-off-ul pentru optimile competiției. Oltenii o întâlnesc pe AEK Atena în ultimul meci din grupă, iar fostul mare jucător din Oltenia a dezvăluit metoda inedită prin care elevii lui Coelho pot […] The post “E bună și frica”. Sorin Cârțu știe metoda inedită prin care Univ. Craiova se poate califica în “primăvara” UECL appeared first on Antena Sport.
Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece # Antena Sport
Ceahlăul Piatra Neamț, unul dintre cluburile de tradiție din România, se află la marginea prăpastiei, în condițiile în care problemele financiare se resimt din ce în ce mai mult. După ce principalul finanțator, Anton Măzărianu, și-a retras sprijinul, echipa se zbate să rămână în viață și să nu fie dizolvat pentru a doua oară. Directorul […] The post Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece appeared first on Antena Sport.
Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB: “Noi vrem titlul şi Cupa, dar suntem vânaţi” # Antena Sport
Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB. Victor Angelescu a avut un discurs dur la adresa lui Radu Petrescu, arbitrul partidei pierdute cu Oţelul, scor 0-2, în ultima etapă de Liga 1. Preşedintele giuleştenilor a transmis că Rapid este “vânată”, ţinând cont că este singura echipă din Liga 1 care nu a […] The post Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB: “Noi vrem titlul şi Cupa, dar suntem vânaţi” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: “Nicio emoţie” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului dintre FCSB şi Rapid. Patronul campioanei a descris partida cu marea rivală ca fiind una “vitală” pentru echipa sa. Gigi Becali vrea cele trei puncte în duelul care se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Partida din etapa a 21-a din Liga 1 […] The post Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: “Nicio emoţie” appeared first on Antena Sport.
Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol” # Antena Sport
Max Verstappen a făcut un sezon de Formula 1 extrem de bun, fiind foarte aproape de al cincilea titlu mondial, deși nu a avut în niciun caz cel mai bun monopost de pe grilă. Pentru rezultatele sale din 2025, olandezul a fost lăudat la maxim de Romain Grosejan, fostul pilot din “Marele Circ” care în […] The post Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol” appeared first on Antena Sport.
Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc. Cu ce echipă va semna # Antena Sport
Daniel Popa (30 de ani) e gata să revină în fotbalul românesc. Fostul atacant de la FCSB şi Dinamo a rămas liber de contract în urmă cu trei luni, atunci când s-a despărţit de turcii de la Genclerbirligi. Daniel Popa e foarte aproape de o revenire la Chindia Târgovişte. Atacantul poate semna cu formaţia de […] The post Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc. Cu ce echipă va semna appeared first on Antena Sport.
Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4 # Antena Sport
Manchester United și Bournemouth au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon de Premier League, scorul final fiind 4-4. După meci, antrenorul “diavolilor roșii”, Ruben Amorim, a vorbit despre cele două stări care le-a resimțit în vestiar după partida incredibilă de pe Old Trafford. Manchester United a condus-o de trei ori pe […] The post Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4 appeared first on Antena Sport.
Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită # Antena Sport
Cristi Chivu a primit veşti excelente, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc în Serie A. Antrenorul român se va putea baza pe Hakan Calhanoglu şi pe Matteo Darmian la duelul din Supercupa Italiei cu Bologna, duel care se va disputa în Arabia Saudită. Hakan Calhanoglu a ieşit accidentat din partida cu Liverpool, […] The post Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
Cum a reușit McLaren, doi ani la rând, să cucerească două titluri la constructori și unul la piloți, deși e doar echipă-client în ceea ce privește motorul? Prin comparație, Mercedes a luat anul trecut locul al patrulea, iar în 2025 pe cel de-al doilea. Nu e ceva anormal în istoria F1 ca echipele-client să le […] The post Își va menține McLaren atuurile în 2026? appeared first on Antena Sport.
Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia # Antena Sport
Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Aceştia au avut un mesaj special pentru jucătorii campioanei, după victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0, din etapa a 20-a din Liga 1. Mihai Lixandru şi Alexandru Stoian au marcat golurile victoriei FCSB-ului, victorie care o apropie pe campioană la două puncte de locurile de play-off. Fanii […] The post Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali s-a răzgândit. Ce a spus despre jucătorul dat ca și transferat la FCSB: “Nu-mi place” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit după meciul câștigat de FCSB cu Unirea Slobozia despre transferurile pe care urmează să le facă la echipă în iarnă și a fost întrebat și despre Joao Lameira. După ce mijlocașul de la Oțelul a fost asociat cu o mutare la echipa campioană, patronul echipei a bătut în retragere și a […] The post Gigi Becali s-a răzgândit. Ce a spus despre jucătorul dat ca și transferat la FCSB: “Nu-mi place” appeared first on Antena Sport.
“Perla” lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: “Dorința mea e să ajung cel mai bun din România” # Antena Sport
FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia în etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar unul dintre marcatorii din meciul de la Clinceni a fost Alexandru Stoian, cel considerat de Gigi Becali noua “perlă” a echipei. După ce a înscris chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, atacantul a venit la interviu și […] The post “Perla” lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: “Dorința mea e să ajung cel mai bun din România” appeared first on Antena Sport.
“Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB, în victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0. Ionel Dănciulescu şi Ilie Dumitrescu au reacţionat cu privire la situaţia fostului căpitan de la Dinamo. “Danciu” a declarat că mijlocaşul se confrunta cu astfel de mici probleme medicale încă de pe vremea când […] The post “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB appeared first on Antena Sport.
“Glumește patronul?”. Gigi Becali a luat o decizie și și-a surprins complet jucătorul de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a avut o intervenție la televizor după meciul câștigat de FCSB cu Unirea Slobozia, scor 2-0, iar patronul roș-albaștrilor a abordat mai multe subiecte. Printre ele s-a aflat și prelungirea contracului lui Malcom Edjouma, având astfel prilejul să povestească modul în care a reacționat mijlocașul când a aflat și el vestea. Malcom Edjouma […] The post “Glumește patronul?”. Gigi Becali a luat o decizie și și-a surprins complet jucătorul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 61 de minute în meciul cu liderul FC Porto # Antena Sport
Ianis Stoica (23 de ani) a jucat 61 de minute în meciul pierdut de echipa lui, în deplasare, cu FC Porto. Porto – Estrela Amadora 3-1 s-a văzut în direct în AntenaPLAY şi a fost în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Ianis Stoica a bătut autul şi i-a pasat mai apoi […] The post Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 61 de minute în meciul cu liderul FC Porto appeared first on Antena Sport.
Darius Olaru, replică după zvonurile lansate de Giovanni Becali: “Nu vreau să deranjez pe nimeni” # Antena Sport
Darius Olaru a venit cu o replică prin care infirmă ultimele declarații ale lui Giovanni Becali. Recent, agentul anunțase că nepotul său ar fi avut o discuție cu mijlocașul de la FCSB, iar fotbalistul și-ar fi exprimat dorința de a pleca de la echipa campioană. Olaru a dezvăluit că a văzut și el ce a […] The post Darius Olaru, replică după zvonurile lansate de Giovanni Becali: “Nu vreau să deranjez pe nimeni” appeared first on Antena Sport.
Florin Tănase, amuzat de pasa sa de gol caraghioasă din Unirea Slobizia – FCSB: “Așa n-am mai dat” # Antena Sport
Florin Tănase a acordat declarații după victoria FCSB-ului contra Unirii Slobozia, scor 2-0, iar mijlocașul campioanei s-a arătat extrem de mulțumit de cele trei puncte obținute. Decarul campioanei a punctat cum el și colegii săi au rămas motivați după victoria fantastică din Europa League cu Feyenoord, după care a comentat faza din prelungiri la care […] The post Florin Tănase, amuzat de pasa sa de gol caraghioasă din Unirea Slobizia – FCSB: “Așa n-am mai dat” appeared first on Antena Sport.
