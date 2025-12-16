Aşa-numitul „technology prosperity deal” dintre SUA şi Marea Britanie este pus pe „stand-by”. Administraţia Trump suspendă acordul tehnologic încheiat cu britanicii din cauza lipsei de progrese în negocierile comerciale bilaterale

12:15

Una dintre cele mai mari probleme ale economiei României este viteza de creştere, care ar putea încetini ritmul din ultimii ani, reuşind astfel ca decalajul între România şi alte ţări din Europa să fie tot mai greu de redus. Mai exact, măsurile fiscale şi politice din ultimii ani au redus din competitivitatea României, care se va traduce într-o viteză mai lentă de a prinde din urmă Uniunea Europeană în ceea ce priveşte economia şi nivelul de trai.