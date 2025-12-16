​Jobul care nu mai vine: Mai mult de un sfert dintre tinerii cu vârsta de muncă nu reuşesc să intre pe piaţa muncii. Ce înseamnă asta pentru economie pe termen lung?

Ziarul Financiar, 16 decembrie 2025 20:00

​Jobul care nu mai vine: Mai mult de un sfert dintre tinerii cu vârsta de muncă nu reuşesc să intre pe piaţa muncii. Ce înseamnă asta pentru economie pe termen lung?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
20:00
​Jobul care nu mai vine: Mai mult de un sfert dintre tinerii cu vârsta de muncă nu reuşesc să intre pe piaţa muncii. Ce înseamnă asta pentru economie pe termen lung? Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:15
Analiză ZF. Alka, Croco şi Gusto sunt cei mai mari exportatori de produse de patiserie şi biscuiţi cu capital românesc Ziarul Financiar
Alka, Croco şi Gusto sunt cele trei branduri româneşti care s-au strecurat printre marii producători de patiserie, biscuiţi şi dulciuri în topul celor mai mari exportatori, într-un clasament care reflectă slaba reprezentare a mărcilor locale pe un raft din ce în ce mai aglomerat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
19:00
Speranţele de pace în Ucraina trimit preţul petrolului sub pragul de 60 de dolari pe baril, la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani Ziarul Financiar
19:00
​Wizz Air a anulat mai multe curse de pe aeroportul din Craiova. Aeroportul Craiova: Anulările sunt cauzate de condiţiile meteo, vizibilitatea e sub 100, izolat sub 50 de metri Ziarul Financiar
18:30
Proiect european de 12,5 mil. lei pentru construirea unui centru de îngrijiri paliative în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea Ziarul Financiar
18:30
Proiect european de 77,3 mil. euro pentru reabilitarea a peste 100 km de drumuri judeţene în Călăraşi Ziarul Financiar
18:30
Bursa de la Bucureşti doboară un nou record marţi şi ajunge la un plus de 44,3% de la început de an prin indicele BET. Creşteri pentru BRD (3,3%), Aquila (2,3%), One United (2%) şi Digi (2%) Ziarul Financiar
18:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 17 decembrie 2025, ora 09.30 cu Antonio Oroian, broker al Goldring Ziarul Financiar
Acum 4 ore
18:15
Aşa-numitul „technology prosperity deal” dintre SUA şi Marea Britanie este pus pe „stand-by”. Administraţia Trump reproşează lipsa de progrese în negocierile comerciale bilaterale Ziarul Financiar
18:00
Aşa-numitul „technology prosperity deal” dintre SUA şi Marea Britanie este pus pe „stand-by”. Administraţia Trump suspendă acordul tehnologic încheiat cu britanicii din cauza lipsei de progrese în negocierile comerciale bilaterale Ziarul Financiar
17:45
Apetitul la risc pentru investiţii atinge maxime istorice. Rezervele de cash ale fondurilor globale de active scad la cel mai mic nivel din ultimele decenii. Acţiunile şi mărfurile, cele mai căutate pieţe de către investitori Ziarul Financiar
17:45
Omniasig a câştigat licitaţia pentru pachetul de 5,5% din acţiunile PAID deţinut de falimentara Euroins. Preţul de pornire al licitaţiei a fost de peste 6,5 mil. lei, iar cel de adjudecare a ajuns la aproape 8,2 mil. lei. Omniasig are 7 zile la dispoziţie pentru achitarea preţului de adjudecare Ziarul Financiar
17:30
Allianz-Ţiriac a ajuns la un volum al subscrierilor de 2,8 mld. lei în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 4%, în timp ce despăgubirile au depăşit 1,2 mld. lei. Profitul net a ajuns la peste 364 mil. lei Ziarul Financiar
17:15
Honor va aduce în România noile smartphone-uri Magic8 Pro şi Magic8 Lite - care mizează pe funcţii de inteligenţă artificială şi îmbunătăţiri la nivel de performanţă Ziarul Financiar
Producătorul chinez de dispozitive inteligente Honor anunţă lansarea pe piaţa locală si pe plan european la începutul lui 2026 a noii serii HONOR Magic8, formată din flagship-ul HONOR Magic8 Pro şi modelul mid-range HONOR Magic8 Lite - smartphone-uri concepute pentru durabilitate, autonomie de lungă durată şi experienţe AI integrate.
17:15
Sondaj RePatriot: 40% dintre românii din diaspora vor să investească în România. Cei mai sceptici sunt compatrioţii din Franţa, SUA şi Elveţia Ziarul Financiar
16:45
Piaţa muncii din SUA slăbeşte: Rata şomajului ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani Ziarul Financiar
Acum 6 ore
16:15
Topul celor mai mari salarii din economia locală şi al celor cu cea mai mare creştere anuală. Salariile mari rămân concentrate în IT, energie şi transporturi aeriene. Inflaţia „muşcă“ din venituri pentru a patra lună consecutivă Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.492 de lei în octombrie 2025, în creştere cu 4,3% faţă de aceeaşi lună din anul 2024, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
16:15
Honor aduce în România noile Magic8 Pro şi Magic8 Lite - care mizează pe durabilitate sporită, funcţii de inteligenţă artificială integrate în scenarii concrete de utilizare şi upgrade-uri la nivel de performanţă Ziarul Financiar
15:45
Bursă. Sondaj eToro: Investitorii români de pe piaţa de capital sunt pesimişti privind evoluţia economiei, dar încrezători în veniturile lor Ziarul Financiar
15:30
Două românce, absolvente de marketing, au creat numele pentru şase dintre cele mai noi modele Lamborghini. Care este povestea lor? Ziarul Financiar
15:15
Logiscool România are noi acţionari: partenerii de franciză din Cluj şi Timişoara preiau 20% din companie Ziarul Financiar
14:45
Distribuitorii de case de marcat avertizează: Trecerea la "case de marcat virtuale" riscă să transforme fiscalitatea într-un experiment cu mize bugetare majore Ziarul Financiar
14:45
CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea proiectelor din sectorul public. „Susţinerea proiectelor de investiţii ale administraţiilor publice locale reprezintă o direcţie strategică pentru CEC Bank.” Ziarul Financiar
14:30
Distribuitorii de case de marcat electronice avertizează: Trecerea la "case de marcat virtuale" riscă să transforme fiscalitatea într-un experiment cu mize bugetare majore Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:45
Cum cumpără tinerii cadourile de Crăciun? Utilitatea, estetica şi raportul calitate-preţ reprezintă un „must”, iar trendurile de pe TikTok, Instagram sau Pinterest contează foarte mult pentru ei Ziarul Financiar
13:15
Analiză ZF. Cum s-a văzut imediat impactul majorării TVA şi al celorlalte măsuri fiscale în consum: Incertitudinea a pus stăpânire pe coşul de cumpărături înainte ca inflaţia să salte prea mult. Preţurile au crescut, dar avansul a fost mult mai mic decât declinul înregistrat de vânzări Ziarul Financiar
Bunurile de larg consum, mai exact ali­mentele, băutu­ri­le, produsele de în­gri­jire per­sonală şi cele de îngri­jire a locuinţei, se găsesc cel mai des în co­şul de cumpărături al clienţi­lor. Sunt a­cele bunuri considerate a fi „de ne­­ce­sitate“. De aceea, evoluţia vân­­ză­rii lor reprezintă un foarte bun indi­cator pentru apetitul de consum al oamenilor.
13:15
Inspectorii antifraudă au verificat trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi Ilfov, de unde au confiscat bani şi bunuri de 18 mil.elei şi am aplicat amenzi de 3 mil.lei Ziarul Financiar
13:00
Ce carte îţi recomandă Roxana Chiriţoiu, policy advisor în Parlamentul European Ziarul Financiar
12:45
Raiffeisen Bank şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare semnează o convenţie de garantare pentru IMM-uri, cu acoperire de până la 80% din valoarea finanţărilor Ziarul Financiar
12:45
Judeţul Călăraşi are 24 de proiecte de investiţii în sănătate din bani PNRR. Aproape toţi banii merg la spitalul judeţean Ziarul Financiar
Spitalul Judeţean Călăraşi atrage cea mai mare sumă din finanţarea PNRR pe sănătate din acest judeţ, cu două proiecte în valoare de peste 5,8 mil. euro, bani care vor merge înn dotarea unităţii spitaliceşti pentru re­ducerea riscului de infecţii spitaliceşti şi dezvoltarea unor ambulatorii, arată platforma publică pusă la dispoziţie de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Cele două proiecte de investiţii sunt finalizate.
12:30
5 to go estimează un avans de 18% al cifrei de afaceri în 2025, până la 65 mil. euro. Radu Savopol, cofondator: Am continuat dezvoltarea conform planificării, am ajuns la 720 locaţii şi încheiem un an solid Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:15
ZF Live. Florin Cîţu, fostul premier, vorbeşte despre evoluţia economiei şi proiectul privat la care lucrează: Viteza cu care se apropie România de Uniunea Europeană scade. Pe termen lung, România devine mai puţin competitivă, nu o să mai vedem saltul pe care l-am văzut în ultimii 20 de ani Ziarul Financiar
Una dintre cele mai mari probleme ale economiei României este viteza de creştere, care ar putea încetini ritmul din ultimii ani, reuşind astfel ca decalajul între România şi alte ţări din Europa să fie tot mai greu de redus. Mai exact, măsurile fiscale şi politice din ultimii ani au redus din competitivitatea României, care se va traduce într-o viteză mai lentă de a prinde din urmă Uniunea Europeană în ceea ce priveşte economia şi nivelul de trai.
12:15
Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România: Efectele digitalizării raportărilor fiscale se lasă aşteptate – TVA neîncasată, din nou în creştere Ziarul Financiar
12:00
Visa: Escrocheriile online aduc pierderi economice de peste 160 mil.euro pe an în România. Utilizatorii pierd în medie 731 de lei per incident Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Transport Trade Services: Până când nu se opreşte războiul din Ucraina, nu vedem niciun fel de schimbare în bine a situaţiei transportului de cereale pe Dunăre Ziarul Financiar
Conducerea Transport Trade Services (TTS) a transmis în teleconferinţa cu investitorii şi analiştii din 3 decembrie un mesaj de prudenţă privind perspectivele transportului de cereale pe Dunăre, într-un context marcat de războiul din Ucraina, schimbările climatice şi dezechilibre structurale în agricultură
11:15
Puratos, producător de ingrediente pentru cofetărie, vrea să-şi dubleze businessul până în 2030, la 100 mil. euro Ziarul Financiar
11:15
Producţia industrială a scăzut în primele 10 luni din 2025 cu 0,9% an/an, dar octombrie şi septembrie au ţinut industria pe plus, un plus mic, totuşi un plus: plus 0,2% în octombrie faţă octombrie 2024 şi plus 0,4% în octombrie 2025 faţă de septembrie 2025 Ziarul Financiar
Industria – de la industria prelucră­toare până la cea extractivă sau ener­gie – a fost lovită teribil în criza Covid. A căzut, face eforturi să se ridice, dar îi iese doar pe jumătate.
11:15
Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România: Destinaţie tot mai căutată de investitorii din Europa Centrală şi de Est, România joacă regional mult sub potenţialul economiei Ziarul Financiar
10:45
Bursă. Transgaz, Electrica şi Romgaz au tras bursa în sus: cinci acţiuni au rescris ierarhiile BET într-un an excepţional. Cum arată top 20 Ziarul Financiar
Indicele principal BET este pe plus cu 43% de la începutul anului şi cu 52% cu tot cu dividendele distribuite de companiile din prima ligă bursieră, într-un context marcat de incertitudine poli­tică, presiuni fiscale şi riscuri externe.
10:45
Tranzacţie pe litoral: hotelul Zenith Conference & Spa din Mamaia, deţinut de fondul de investiţii RC2 şi Antares Management, a fost preluat de proprietarii Steaua de Mare Hotels & Resorts Ziarul Financiar
10:30
Unii investitori deschid şampania: Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte să închidă 2025 cu o creştere de trei ori peste cele mai valoroase 500 de companii de pe Wall Street din indicele S&P şi tot de trei ori peste cele 600 de perle ale Europei, din 17 ţări, din indicele Stoxx, într-un an istoric în care a avansat „ca un tanc“, depăşind obstacole politice, fiscale şi externe Ziarul Financiar
Mai sunt opt zile de tranzacţionare din 2025, însă pentru piaţa de capital locală concluzia poate fi trasă deja: Bursa de Valori Bucureşti a avut un an excepţional, care a umbrit atât bursele europene consacrate, cât şi puternica Wall Street, avansând spre noi maxime într-un ritm greu de ignorat.
10:30
Analiza BestJobs: Salariile au crescut în 2025 în toate industriile-cheie, însă nu uniform. Cele mai mari creşteri au fost resimţite de candidaţii din IT, cu un plus de 14%, şi Administrativ & Secretarial, cu 13% Ziarul Financiar
10:00
Bursă. DN AGRAR accelerează demersurile pentru listarea pe Piaţa Principală a BVB în S1/2027 Ziarul Financiar
09:45
Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finaţelor: „Pentru noi capitalul şi investiţiile străine în România produc plusvaloare în România. Nu trebuie să le tratăm diferit. Şi da, capitalul străin vine cu un plus de know-how“ Ziarul Financiar
Ajutoarele de stat au reuşit să genereze începând cu anul 2015 investiţii în economie de aproape 8 miliarde de euro, spune Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor.
09:30
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Oana Opriş, Genuin, business antreprenorial de articole organice de casă: Pentru noi, internaţionalizarea a fost o măsură de contrabalansare a scăderii din România. Suntem în Olanda şi Danemarca şi avem discuţii pentru Germania Ziarul Financiar
Genuin este un business care creează produse home & deco organice, de la aşter­nuturi din in 100% până la perdele, draperii sau perne decorative.
09:15
Bursă. Romgaz, între furnizare şi Azomureş: investitorii aşteaptă următorul pas după dublarea acţiunilor în 2025 Ziarul Financiar
Acţiunile Romgaz (SNG), cel mai mare producător de gaze naturale din România controlat de stat, se tranzacţionează în prezent la 9,86 lei, valoare la care cotaţia a stagnat în ultima lună, după un raliu puternic în prima parte a anului.
09:15
Simplitate necesară sau ce scenografii florale a imaginat atelierul Nocturn Flowers pentru aranjamentele de sărbători? Pinul este vedeta Ziarul Financiar
Fără roşu şi panglici sau poate doar puţin roşu prin intermediul unor mere pădureţe. Mult pin sculptural, a cărui prezenţă impunătoare îl scuteşte de nevoia altor companii.
08:45
Schimbarea „la faţă“ a Avon - de la un brand care vindea cosmetice exclusiv pe catalog la modelul clasic de retail. Compania semnează un parteneriat cu Farmacia Tei şi Bebe Tei Ziarul Financiar
Compania de vânzări directe Avon, unul dintre cei mai mari jucători ai pieţei locale de cosmetice, mizează tot mai mult pe un model de business omnichannel şi pe parteneriate, după ce multă vreme a fost cunoscută pentru că vindea cosmetice online (prin canale proprii), prin catalog sau prin reprezentanţi.
08:15
ZF IT Generation. Liviu Săndulescu, fondator Stemix Tech: Digitalizăm fabricile vechi cu un dispozitiv „plug & play” care se instalează în 30 de secunde. Vrem să ajungem la 10 clienţi în prima parte a anului viitor Ziarul Financiar
Start-up-ul local Stemix Tech, fondat de Liviu Săndulescu şi Ionuţ Moldovanu, a dezvoltat o soluţie de digitalizare accesibilă pentru industria producătoare, bazată pe un dispozitiv hardware simplu de instalat şi o platformă software potenţată de inteligenţă artificială. Proiectul, început în februarie anul trecut, are deja două proiecte pilot active în fabrici din România şi îşi propune să ajute companiile să rămână competitive prin măsurarea exactă a eficienţei şi prevenirea defectării utilajelor, totul la un cost de pornire de aproximativ 50 de euro per dispozitiv.
08:15
Ce evenimente de sezon şi nu numai găzduieşte Common House, un spaţiu dedicat businessurilor creative şi comunităţii, dezvoltat de tânăra antreprenoare Romina Banu Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.