Ziarul Financiar, 16 decembrie 2025 18:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 17 decembrie 2025, ora 09.30 cu Antonio Oroian, broker al Goldring
Omniasig a câştigat licitaţia pentru pachetul de 5,5% din acţiunile PAID deţinut de falimentara Euroins. Preţul de pornire al licitaţiei a fost de peste 6,5 mil. lei, iar cel de adjudecare a ajuns la aproape 8,2 mil. lei. Omniasig are 7 zile la dispoziţie pentru achitarea preţului de adjudecare # Ziarul Financiar
Honor va aduce în România noile smartphone-uri Magic8 Pro şi Magic8 Lite - care mizează pe funcţii de inteligenţă artificială şi îmbunătăţiri la nivel de performanţă # Ziarul Financiar
Producătorul chinez de dispozitive inteligente Honor anunţă lansarea pe piaţa locală si pe plan european la începutul lui 2026 a noii serii HONOR Magic8, formată din flagship-ul HONOR Magic8 Pro şi modelul mid-range HONOR Magic8 Lite - smartphone-uri concepute pentru durabilitate, autonomie de lungă durată şi experienţe AI integrate.
Topul celor mai mari salarii din economia locală şi al celor cu cea mai mare creştere anuală. Salariile mari rămân concentrate în IT, energie şi transporturi aeriene. Inflaţia „muşcă“ din venituri pentru a patra lună consecutivă # Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.492 de lei în octombrie 2025, în creştere cu 4,3% faţă de aceeaşi lună din anul 2024, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
Analiză ZF. Cum s-a văzut imediat impactul majorării TVA şi al celorlalte măsuri fiscale în consum: Incertitudinea a pus stăpânire pe coşul de cumpărături înainte ca inflaţia să salte prea mult. Preţurile au crescut, dar avansul a fost mult mai mic decât declinul înregistrat de vânzări # Ziarul Financiar
Bunurile de larg consum, mai exact alimentele, băuturile, produsele de îngrijire personală şi cele de îngrijire a locuinţei, se găsesc cel mai des în coşul de cumpărături al clienţilor. Sunt acele bunuri considerate a fi „de necesitate“. De aceea, evoluţia vânzării lor reprezintă un foarte bun indicator pentru apetitul de consum al oamenilor.
Judeţul Călăraşi are 24 de proiecte de investiţii în sănătate din bani PNRR. Aproape toţi banii merg la spitalul judeţean # Ziarul Financiar
Spitalul Judeţean Călăraşi atrage cea mai mare sumă din finanţarea PNRR pe sănătate din acest judeţ, cu două proiecte în valoare de peste 5,8 mil. euro, bani care vor merge înn dotarea unităţii spitaliceşti pentru reducerea riscului de infecţii spitaliceşti şi dezvoltarea unor ambulatorii, arată platforma publică pusă la dispoziţie de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Cele două proiecte de investiţii sunt finalizate.
ZF Live. Florin Cîţu, fostul premier, vorbeşte despre evoluţia economiei şi proiectul privat la care lucrează: Viteza cu care se apropie România de Uniunea Europeană scade. Pe termen lung, România devine mai puţin competitivă, nu o să mai vedem saltul pe care l-am văzut în ultimii 20 de ani # Ziarul Financiar
Una dintre cele mai mari probleme ale economiei României este viteza de creştere, care ar putea încetini ritmul din ultimii ani, reuşind astfel ca decalajul între România şi alte ţări din Europa să fie tot mai greu de redus. Mai exact, măsurile fiscale şi politice din ultimii ani au redus din competitivitatea României, care se va traduce într-o viteză mai lentă de a prinde din urmă Uniunea Europeană în ceea ce priveşte economia şi nivelul de trai.
Bursă. Transport Trade Services: Până când nu se opreşte războiul din Ucraina, nu vedem niciun fel de schimbare în bine a situaţiei transportului de cereale pe Dunăre # Ziarul Financiar
Conducerea Transport Trade Services (TTS) a transmis în teleconferinţa cu investitorii şi analiştii din 3 decembrie un mesaj de prudenţă privind perspectivele transportului de cereale pe Dunăre, într-un context marcat de războiul din Ucraina, schimbările climatice şi dezechilibre structurale în agricultură
Producţia industrială a scăzut în primele 10 luni din 2025 cu 0,9% an/an, dar octombrie şi septembrie au ţinut industria pe plus, un plus mic, totuşi un plus: plus 0,2% în octombrie faţă octombrie 2024 şi plus 0,4% în octombrie 2025 faţă de septembrie 2025 # Ziarul Financiar
Industria – de la industria prelucrătoare până la cea extractivă sau energie – a fost lovită teribil în criza Covid. A căzut, face eforturi să se ridice, dar îi iese doar pe jumătate.
Bursă. Transgaz, Electrica şi Romgaz au tras bursa în sus: cinci acţiuni au rescris ierarhiile BET într-un an excepţional. Cum arată top 20 # Ziarul Financiar
Indicele principal BET este pe plus cu 43% de la începutul anului şi cu 52% cu tot cu dividendele distribuite de companiile din prima ligă bursieră, într-un context marcat de incertitudine politică, presiuni fiscale şi riscuri externe.
Unii investitori deschid şampania: Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte să închidă 2025 cu o creştere de trei ori peste cele mai valoroase 500 de companii de pe Wall Street din indicele S&P şi tot de trei ori peste cele 600 de perle ale Europei, din 17 ţări, din indicele Stoxx, într-un an istoric în care a avansat „ca un tanc“, depăşind obstacole politice, fiscale şi externe # Ziarul Financiar
Mai sunt opt zile de tranzacţionare din 2025, însă pentru piaţa de capital locală concluzia poate fi trasă deja: Bursa de Valori Bucureşti a avut un an excepţional, care a umbrit atât bursele europene consacrate, cât şi puternica Wall Street, avansând spre noi maxime într-un ritm greu de ignorat.
Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finaţelor: „Pentru noi capitalul şi investiţiile străine în România produc plusvaloare în România. Nu trebuie să le tratăm diferit. Şi da, capitalul străin vine cu un plus de know-how“ # Ziarul Financiar
Ajutoarele de stat au reuşit să genereze începând cu anul 2015 investiţii în economie de aproape 8 miliarde de euro, spune Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Oana Opriş, Genuin, business antreprenorial de articole organice de casă: Pentru noi, internaţionalizarea a fost o măsură de contrabalansare a scăderii din România. Suntem în Olanda şi Danemarca şi avem discuţii pentru Germania # Ziarul Financiar
Genuin este un business care creează produse home & deco organice, de la aşternuturi din in 100% până la perdele, draperii sau perne decorative.
Bursă. Romgaz, între furnizare şi Azomureş: investitorii aşteaptă următorul pas după dublarea acţiunilor în 2025 # Ziarul Financiar
Acţiunile Romgaz (SNG), cel mai mare producător de gaze naturale din România controlat de stat, se tranzacţionează în prezent la 9,86 lei, valoare la care cotaţia a stagnat în ultima lună, după un raliu puternic în prima parte a anului.
Simplitate necesară sau ce scenografii florale a imaginat atelierul Nocturn Flowers pentru aranjamentele de sărbători? Pinul este vedeta # Ziarul Financiar
Fără roşu şi panglici sau poate doar puţin roşu prin intermediul unor mere pădureţe. Mult pin sculptural, a cărui prezenţă impunătoare îl scuteşte de nevoia altor companii.
Schimbarea „la faţă“ a Avon - de la un brand care vindea cosmetice exclusiv pe catalog la modelul clasic de retail. Compania semnează un parteneriat cu Farmacia Tei şi Bebe Tei # Ziarul Financiar
Compania de vânzări directe Avon, unul dintre cei mai mari jucători ai pieţei locale de cosmetice, mizează tot mai mult pe un model de business omnichannel şi pe parteneriate, după ce multă vreme a fost cunoscută pentru că vindea cosmetice online (prin canale proprii), prin catalog sau prin reprezentanţi.
ZF IT Generation. Liviu Săndulescu, fondator Stemix Tech: Digitalizăm fabricile vechi cu un dispozitiv „plug & play” care se instalează în 30 de secunde. Vrem să ajungem la 10 clienţi în prima parte a anului viitor # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Stemix Tech, fondat de Liviu Săndulescu şi Ionuţ Moldovanu, a dezvoltat o soluţie de digitalizare accesibilă pentru industria producătoare, bazată pe un dispozitiv hardware simplu de instalat şi o platformă software potenţată de inteligenţă artificială. Proiectul, început în februarie anul trecut, are deja două proiecte pilot active în fabrici din România şi îşi propune să ajute companiile să rămână competitive prin măsurarea exactă a eficienţei şi prevenirea defectării utilajelor, totul la un cost de pornire de aproximativ 50 de euro per dispozitiv.
