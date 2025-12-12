Adrian Năstase: Pentru o justiție mai bună propun consultarea Monicăi Macovei, reinventarea completurile negere de la Înalta Curte cu procurori transferați rapid, folosirea canalelor de comunicare dintre SRI și instanțe pentru rezolvări corespunzătoare ale dosarelor
12 decembrie 2025
Reportajul Recorder a generat, din nou, o dezbatere aprinsă în legătură cu justiția și în legătură cu felul în care problemele din justitie pot fi abordate conform valorilor si principiilor europene. Având o lungă experiență în acest domeniu – mă refer la adoptarea, în 2004, a legilor justiției ca bază pentru finalizarea negocierilor din capitolul […]
• • •
Acum 2 ore
12:00
Ca urmare a denunțului depus de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, la începutul săptămânii, percheziții la nivel național pentru a verifica posibile fraude comise în achiziția microbuzelor electrice școlare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform ultimului răspuns primit de FACIAS de […]
Acum 4 ore
11:20
Radu Marinescu: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează # QMagazine.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, vineri, că este „inacceptabilă” orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia acesteia, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează, adăugând că va acționa, cu respectarea legii, pentru a clarifica acuzațiile aduse în documentarul Recorder. „Față de evoluțiile publice privind […]
10:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administrația Trump speră să ajungă la o „înțelegere completă” cu privire la planul său de pace până la Crăciun, dar rămân diferențe critice în ceea ce privește teritoriul și garanțiile de securitate, relatează Axios. De ce contează Zelenski a oferit cea mai detaliată imagine de până acum a […]
Acum 24 ore
18:00
Judecătorul Raluca Moroșanu a declarat chiar la conferința organizată de conducerea Curții de Apel, care i-a dat cuvântul în deschidere, că aceasta „nu o ajută de niciun fel” și că atmosfera „e toxică și încordată” # QMagazine.ro
La conferința de presă organizată joi, la sediul Curții de Apel, președinta Liana Arsene i-a dat cuvântul, în deschidere, judecătoarei Raluca Moroșanu, care a spus că a venit să-l susțină pe colegul ei, Laurențiu Beșu, intervievat în documentarul Recorder. Moroșanu a transmis jurnaliștilor prezenți că ceea ce vor spune colegii ei este o minciună, adevărul […]
17:40
Radu Chiriță: Voi ați văzut pe declarațiile cui se bazează concluzia că Savonea a furat justiția și-a vândut-o la pesedeu? Hai să vedem, în ordinea agresivității! # QMagazine.ro
Avocatul Radu Chiriță a comentat într-o postare pe blogul său documentarul realizat de Recorder și acuzațiile celor intervievați în acesta. Vă prezentăm mai jos acest comentariu. „Normal că m-am uitat şi io la filmul lu’ Recorder. O să încep cu laudele. Foarte bine făcut filmul, regizoarea (chiar, de ce nu îi apare numele la generic?) […]
15:40
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției, informează Agerpres. Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură. Demisia survine înainte ca Bulgaria să adere la […]
15:30
Secția pentru procurori a CSM arată că „indiferent de rotația politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate” # QMagazine.ro
Secția pentru procurori din cadrul CSM anunță verificări după dezvăluirile Recorder privind sistemul de justiție din România. Aceștia arată „procurorii din cadrul secției au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici, în cei 3 ani scurși de la începutul mandatului, că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției”. „Secția pentru procurori din cadrul […]
14:30
Judecătorul CSM Alin Ene prezintă pașii prin care se dorește „preluarea prin destabilizare” a justiției. În analiza publicată pe Facebook, Ene constată o „aliniere perfectă” a mesajelor, pozițiilor publice și vectorilor de comunicare. Judecătorul CSM prezintă pașii prin care derulat campania anti-justiție. Vă prezentăm textul integral al postării judecătorului CSM Alin Ene. „Gruparea care descoperă […]
14:00
Justiția, de la câmp tactic la arenă. Curtea de Apel București respinge categoric „orice încercare de denigrare, antagonizare sau slăbire a independenței puterii judecătorești” # QMagazine.ro
Un eveniment fără precedent s-a petrecut astăzi la Curtea de Apel București: toți membri Colegiului de Conducere apărut într-o conferință de presă, după difuzarea documentarului Recorder. Scopul acestei conferințe a fost aceea de a contracara toate acuzațiile ce s-au adus în ultima perioadă, pentru a apăra independența justiției și, nu în ultimul rând, de a […]
Ieri
11:30
Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni, funcțional din 1974, reconstituie, pe o suprafață de opt hectare o așezare rurală cu toate instituțiile sale sociale și culturale. Complexul reunește aproape 80 de construcții tradiționale originale și peste 12.000 de piese muzeistice, oferind vizitatorilor o imagine autentică a satului vâlcean din secolele XIX–XX. În acest moment, la mai […]
10:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a luat act de „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești” și face apel face apel către societate „să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor care îşi respectă cu bună-credinţă rolul constituţional”, se arată într-un comunicat de presă. „Consiliul ia act de amplificarea campaniei […]
10 decembrie 2025
23:20
Valeriu Nicolae: Nu, serios, sectanții lui Nicușor puteți, vă rog, să îmi explicați și mie cum e treaba asta acceptabilă? # QMagazine.ro
Valeriu Nicolae, un suporter de cursă lungă al USR-iștilor, cum îl numea Valerian Stan recent, dar și un om implicat în proiecte sociale, activism civic și anchete jurnalistice, dezvăluia, după ce ziarul Libertatea a prezentat CV ul falsificat al lui Ionuț Moșteanu că „miniștrii importanți nu sunt numiți dacă nu au vulnerabilități serioase”. După ce […]
22:40
Sorin Ioniță: Predoiu, una din plăcile turnante ale sistemului dezvăluit de „Recorder” şi probabil curea de transmisie justiţie–servicii, e bine mersi în guvern ca ministru de interne PNL, de neclintit # QMagazine.ro
„Știrea zilei vine de la un reportaj despre starea deplorabilă a Justiției difuzat de un site de nișă și care deja face valuri politice majore, apărînd reacții de la președinte, premier, ministrul Justiției și mulți alții. În fapt, nimic nou sub soare: reîncepe bătălia tradițională în subteranele statului pentru anumite funcții în structurile de forță, […]
18:40
După două săptămâni de criză a apei în județele Prahova și Dâmbovița, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat astăzi concluziile raportului Corpului de Control al ministrului. „Concluziile Raportului au fost deja trimise către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, a anunțat ministrul. Buzoianu a anunțat în această după amiază care sunt […]
18:20
Radu Marinescu: Ministerul Justiției nu poate interveni în alegerea de către magistrați a membrilor CSM și nici în procedurile disciplinare și ca ministru nu pot face aprecieri despre „capturarea” acestor instituții de către membrii aleși de magistrați # QMagazine.ro
Siteul Recorder a publicat un documentar intitulat „Capturarea justiției” în care judecători și procurori precum Crin Bologa, Daniela Panioglu, (sub acoperire) Andreea Chiș, Ionel Laurențiu Beșu, Cătălin Sandu transmit semnale privind „capturarea” justiției de membrii CSM și de instanțe controlate de Lia Savonea, actualul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, aducând ca argumente […]
14:10
Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a aprobat astăzi înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale”, nominalizare comună a României și Republicii Moldova, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Decizia a fost adoptată în cadrul Reuniunii Comitetului Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la […]
13:30
CCR a respins sesizarea AUR: taxele și impozitele pe case, terenuri și mașini vor crește de la 1 ianuarie # QMagazine.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede și creșterea taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe, precum și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto. Prin urmare, legea este constituțională și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
„Etichetele trec, statul de drept rămâne”, a fost concluzia dezbaterii dintre Lia Savonea și liderii ONG urilor # QMagazine.ro
„Cum apărăm statul de drept?”. Înalta Curte de Casație și Justiție a pus această întrebare marți, 9 decembrie, reprezentanților mai multor asociații și ONG-uri reprezentând societatea civilă. Dezbaterea s-a desfășurat la sediul ÎCCJ și a reunit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și conducerea instanței supreme. La eveniment au fost invitate să participe organizații civice în domeniul […]
16:10
Pe lângă lupta lumii cu rușii, mai este una în care se investește masiv, financiar și moral: cea cu știrile false. În schimb, falsele chipuri sunt deseori lăudate și chiar angajate în campanii de publicitate planetară. TOT DE LA RUȘI VINE ȘI REALITATEA CARE NE PLACE Tinerețea a devenit un abonament lunar. Cel mai ieftin […]
16:00
Radu Theodoru, fost general în rezervă, a încetat din viață, la vârsta de 101 ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Voica, pe rețelele de socializare. „Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai […]
14:00
După ce a înfierat „apocalipsa de dreapta”, după ce a amenințat de nenumărate ori că PSD va ieși de la guvernare, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că decizia partidului privind participarea la guvernare vor fi luate după o analiză mai amănunțită, pe baza tuturor informațiilor disponibile. După prima ședință a partidului PSD de marți, […]
13:30
Specialist din Apele Române: Este foarte posibil ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să constatăm că evenimentul de la Paltinu a fost parfum. Sunt baraje, de 40, 50, 60 de ani, care nu au fost puse în siguranță # QMagazine.ro
Președintele Sindicatului „Mureșul” din Apele Române, Cornel Brișcaru, a explicat pentru Q Magazine în ce situație ne aflăm în acest moment, când 130.000 de oameni nu au apă de băut la robinet și nu există încă un vinovat identificat. Potrivit unor surse, PSD va cere demiterea ministrului mediului, Diana Buzoianu, de la USR, care nu […]
13:20
Nu am mai vorbit atâta despre taxe, impozite și strategie fiscal-bugetară de pe vremea când organizam Pactul Pentru Fiscalitate. Iar acum vreau să mai lansez un subiect care mă macină: ce facem noi, între politicile europene de armonizare și echilibrul nostru bugetar, modelat de realitățile carpato-danubiano-pontice. Și e ceva despre care chiar trebuie vorbit, pentru […]
11:50
Sondaj BEI. Firmele românești sunt pesimiste în ceea ce privește mediul politic și de reglementare # QMagazine.ro
Aproape opt din zece companii românești investesc, multe dintre ele având planuri de a-și extinde capacitatea, dar sentimentul general rămâne mai pesimist decât în Uniunea Europeană, relevă Sondajul Băncii Europene de Investiții (BEI) privind investițiile. Din prezentarea generală cu privire la România, reiese că 78% dintre companiile românești au investit în ultimul an, în creștere […]
11:30
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, informează Agerpres. „Intenționăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem aceasta, în virtutea legii […]
00:00
8 decembrie 2025
23:50
Bruxelles: României i s-a „repartizat” dreptul de a oferi 4,4 miliarde de euro Ucrainei # QMagazine.ro
Comisia Europeană se așteaptă ca cele mai mari economii ale UE – Germania, Franța și Italia – să își asume rolul principal într-un sistem de garanții care ar permite acordarea unui împrumut de urgență de 210 miliarde de euro pentru Ucraina. România, care se confruntă cu un deficit bugetar sever și aplică măsuri de austeritate, […]
20:00
Aliații europeni și-au exprimat luni, la Londra, solidaritatea cu Volodimir Zelenski, precum și „scepticismul” cu privire la „unele detalii” ale propunerilor americane menite să pună capăt războiului în Ucraina, informează AFP, preluată de Agerpres. Liderii francez, german și britanic s-au reunit pentru aproape două ore în jurul președintelui ucrainean, căruia președintele american Donald Trump i-a […]
19:40
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”, fără sorți de izbândă # QMagazine.ro
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” a fost prezentată, luni, în plenul reunit al Parlamentului, de senatorul Ninel Peia. Ședința a fost condusă de vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 236 de parlamentari din totalul de 463. Dezbaterea și votul asupra moțiunii […]
19:20
Jurnal Floriana Jucan. Despre câtă energie produceam cândva și câtă importăm acum, despre „Teza de doctorat la Dumnezeu” a lui Alexandru Dragomir și celălalt Kirill, despre China și piane, despre MI6 și un drum la cimitir # QMagazine.ro
12 noiembrie. Ce eram și ce-am ajuns Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declara la finalul lui octombrie că „avem cea mai scumpă energie electrică din Europa”, potrivit datelor Eurostat. În ultimii 10 ani am parcurs un fel de „lung drum al zilei către noapte”… Din dramaturgie la tragedie! 2015: pe primele opt luni din an, România […]
13:50
Maior (rez.) MOSHE PRI-GAN, ofițer medical israelian, a povestit pentru Q Magazine experința sa din 7 octombrie 2023, ziua sângerosului masacru comis de teroriștii Hamas asupra unei comunități de israelieni,apoi despre zilele războiului și până la întoarcerea ostaticilor ținuți captivi ani de zile. El arată cum o tragedie poate deveni motor de renaștere spirituală, identitară […]
11:10
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (EPPO), Dragoș Pîslaru, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a decis să sesizeze Parchetul European în cazul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. În urmă cu câteva luni presa semnala faptul că, prin fonduri de la PNRR, achiziţia a 1.300 de microbuze școlare electrice destinate elevilor, prin licitaţii derulate […]
09:34
Președintele Nicușor Dan se va afla în vizită în Franța luni și marți, când se va întâlni cu românii din diaspora la Paris și va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. În seara primei zile în Franța, șeful statului va dialoga cu reprezentanții comunității românești la Ambasada din Paris, potrivit agendei […]
7 decembrie 2025
23:20
Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Marcel Ciolacu, a obținut 52,11% din voturi la alegerile locale parțiale, după centralizarea a 98,35% din secțiile de vot din județ, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. „Votul pe care l-au dat, astăzi, buzoienii reprezintă pentru mine atât o mare onoare, cât și o uriașă responsabilitate. Îi asigur […]
22:40
Deși numărătoarea voturilor pentru desemnarea oficială a Primarului General al Capitalei nu s-a încheiat încă, putem spune fără echivoc că Anca Alexandrescu va rămâne pe locul 3, ceea ce înseamnă o Victorie pe care nu știu dacă ea însăși o conștientizează: aceea împotriva unei rețele puternice de miniștri, ONG-uri, siteuri de știri, televiziuni, influenceri și […]
21:10
Liberalul Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei. Potrivit estimărilor date de exit-pollul Avangarde-Curs îl dă câștigător cu 32,7%. Lupta pentru primăria Bucureștiului a fost strânsă, cu multe răsturnări de situație. Clasamentul, potrivit exit-poll-ului arată astfel: Ciprian Ciucu – 32,7%, Daniel Băluță -26, 3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana-Maria Ciceală […]
13:30
Un oficial al Departamentului de Stat arată că România a trimis mai mulți bani Rusiei decât Ucrainei, de la începutul războiului # QMagazine.ro
Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat american Marco Rubio, arată într-o postare făcută pe platforma X o imagine comparativă a sumelor de bani pe care țările Uniunii Europene le-au trimis Rusiei față de Ucraina, de la momentul februarie 2022, când s-a declanșat războiul între cele două țări, până în ianuarie 2025, când Donald Trump s-a […]
10:30
Până la ora 10:00, au votat la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, 65.922 alegători, reprezentând 3,65% din numărul celor înscriși în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Dintre aceștia, 59.847 au votat pe liste permanente și complementare, iar 5.995 pe liste suplimentare și 80 cu urna […]
6 decembrie 2025
21:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție telefonică „lungă și substanțială” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu negociatorii Kievului Andrei Gnatov și Rustem Umerov. Zelenski a precizat că Ucraina este decisă să lucreze „cinstit” cu partea americană pentru a aduce „cu adevărat” pacea. De asemenea, el a […]
21:10
Profesorul universitar Adrian Papahagi opinează că România nu are niciun viitor dacă Europa nu este unită și subliniază că „unitatea nu înseamnă uniformizare”. Într-o postare pe Facebook, Papahagi dezvoltă ideea unei Europe federale, o alcătuire echivalentă cu cea a Statelor Unite, subliniind că „Europa Unită are nevoie de o conducere federală coerentă, de o armată […]
04:10
Mii de elevi din Germania au protestat vineri în mai multe orașe din țară împotriva planurilor guvernului privind un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa. Și francezii au auzit de curând îndemnul de-a se obișnui cu ideea ca tinerii să meargă să moară în războiul din Ucraina, venit chiar din gura șefului Statului General Major, […]
01:40
Comisia Europeană a amendat vineri cu 120 de milioane de euro platforma X a lui Elon Musk, pentru așa-zisa încălcare a regulilor de transparență prevăzute în controversata lege privind serviciile digitale. Un act deja considerat ostil inclusiv de Casa Albă și care, mai mult ca sigur, nu va rămâne fără urmări. „Circulă zvonuri că Comisia […]
5 decembrie 2025
20:40
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Prahova a decis, vineri, reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de criza de la Paltinu, apa putând fi folosită doar la grupurile sanitare momentan. „Conform pașilor care au fost realizați astăzi am reușit să luăm hotărârea ca începând din această noapte să dăm drumul la apă. Este […]
20:30
Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că nu are nicio intenție s-o demită pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ca urmare a crizei apei, care a afectat peste 100.000 de persoane. În cadrul unui briefing de presă, premierul a vorbit și de situația existentă în județele Prahova și Dâmbovița. Bolojan a declarat că e […]
20:10
17:20
SUA cere europenilor să opună rezistență față de UE și să încurajeze partidele suveraniste # QMagazine.ro
Noua Strategie Națională de Securitate a SUA, dată publicității recent, prezintă orientarea administrației Trump față de provocările epocii, un loc de cinste fiind acordat relației cu Europa. Conform documentului, SUA cere statelor europene să opună rezistență politicii actuale a Bruxellesului, considerată falimentară, avertizând serios că în mai puțin de două decenii Europa își va pierde […]
15:20
Instanța Supremă sesizează CCR în legătură cu proiectul asumat de Bolojan privind reforma pensiilor magistraților # QMagazine.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție în unanimitate a decis sesizarea Curții Constituționale a României pentru controlul constituționalității în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, se arată într-un comunicat al ÎCCJ. Instanța supremă a enumerat motivele pentru care consideră această lege ca fiind neconstituțională: discriminează magistrații față de alte categorii […]
15:00
