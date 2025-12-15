Serbia. Ministrul Culturii și alți trei oficiali au fost puși sub acuzare pentru că au retras ilegal statutul de monument istoric al unei clădiri, pentru a face loc unui proiect hotelier susținut de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

11:30

Volkswagen va sista producția de automobile la fabrica sa din Dresda începând de marți. Este pentru prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto când închide o fabrică din Germania. Totuși, fabrica din Dresden avea o capacitate de producție redusă. A produs mai puțin de 200 de mii de autovehicule de la […]