Șefa serviciului britanic de spionaj MI6 avertizează că Rusia reprezintă pentru Europa "o amenințare acută, care exportă haos". Afirmă că, în prezent, "linia frontului este peste tot", având în vedere actele de sabotaj, asasinatele și atacurile cibernetice derulate de ruși. Șeful Statului Major al Armatei britanice atrage atenția că situația de securitate este "mai periculoasă decât oricând" în cariera sa.
Noua șefă a serviciului britanic de informații externe MI6, Blaise Metreweli, a avertizat luni, în primul său discurs public, că Marea Britanie se confruntă cu o "nouă eră a incertitudinii", în care amenințările la adresa securității naționale sunt mai complexe, mai rapide și mai greu de delimitat decât oricând. Potrivit acesteia, "linia frontului este peste […]
AFM anunță o nouă sesiune de înscriere în programul Rabla, începând de marți și până la finalul anului. Bugetul pentru mașini electrice este de 14,5 milioane de lei și cel pentru mașini cu motorizare termică de 22 de milioane.
Administrația Fondului de Mediu informează că înscrierile încep marți, 16 decembrie, la ora 10, și vor continua până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2025. Pentru achiziția de autoturisme cu […]
Parlamentul dezbate și votează, de la ora 14, moțiunea de cenzură inițiată după ce Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe proiectul pensiilor magistraților.
Ședința comună a parlamentului, pentru dezbaterea moțiunii intitulate "România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare", începe la ora 14. Moțiunea a fost depusă pe 5 decembrie, la trei zile după ce Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe proiectul de lege privind sistemul de pensii ale magistraților. Tot pe 5 decembrie, Înalta Curte […]
Cristi Danileț a câștigat la CEDO procesul împotriva României, privind libertatea de exprimare. Fostul judecător a fost sancționat de CSM în 2019, pentru două postări pe Facebook. Curtea a stabilit, astăzi, că "magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general".
Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat verdictul final în procesul intentat de fostul judecător Cristi Danileț împotriva unei sancțiuni pe care a primit-o în 2019, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, condus la acel moment de Lia Savonea. Astfel, CEDO a confirmat că România a încălcat în cazul magistratului român articolul 10 privind libertatea […]
Percheziții DNA în Ilfov și Iași, într-o anchetă privind o fraudă în domeniul ride-sharing. Prejudiciul estimat este de 24 de milioane de lei.
"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de […]
Germania. Volkswagen închide prima fabrică după 88 de ani. Activitatea la uzina din Dresda va fi sistată din această săptămână.
Volkswagen va sista producția de automobile la fabrica sa din Dresda începând de marți. Este pentru prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto când închide o fabrică din Germania. Totuși, fabrica din Dresden avea o capacitate de producție redusă. A produs mai puțin de 200 de mii de autovehicule de la […]
Boardul Editorial al Financial Times consideră că este crucial pentru economia Uniunii Europene să elimine mult mai serios barierele netarifare dintre statele membre, care scumpesc semnificativ bunurile și serviciile. "Bruxelles-ul a adormit la volan", scrie FT, care mai arată că este nevoie de "schimbări radicală în piața unică".
Boardul Editorial al celei mai reputate publicații financiare pornește de la o estimare a FMI și a BCE, care arată că barierele netarifare (birocratice) echivalează pentru comerțul intracomunitar cu taxe vamale de 45-65% pentru bunuri și 100-110% pentru servicii. Aceste costuri suplimentare fac de multe ori firmele europene necompetitive și, așa cum a declarat președinta BCE, […]
Hong Kong. Magnatul media Jimmy Lai, unul dintre cei mai importanți critici ai guvernului de la Beijing, a fost găsit vinovat de conspirație cu forțe străine (a cerut sancțiuni împotriva Chinei) și de publicarea unor materiale ce au instigat la revoltă. În vârstă de 78 de ani, miliardarul riscă închisoarea pe viață.
Magnatul media pro-democrație, Jimmy Lai, a fost găsit vinovat luni de instanța supremă a Hong Kongului pentru două capete de acuzare privind conspirația cu forțe străine și pentru publicarea de articole critice la adresa statului, într-un proces istoric desfășurat în baza legii securității naționale impuse de Beijing. Verdictul, pronunțat după un proces de aproape doi […]
Regizorul și producătorul american Robert Reiner (78 de ani) a fost găsit decedat în propria locuință, alături de soția sa. Poliția crede că cei doi au fost uciși, aparent în urma unor lovituri de cuțit. De-a lungul timpului, Reiner a fost implicat în proiecte precum Shawshank Redemption și Seinfeld.
Rob Reiner, regizor, actor și producător american, a fost găsit mort în locuința sa din cartierul Brentwood, Los Angeles, alături de soția sa, Michele Singer Reiner. Autoritățile americane confirmă că investighează cazul ca fiind un omor, nu o moarte accidentală. Trupurile celor doi au fost descoperite duminică după-amiază de un membru al familiei, care a […]
A cincea seară de proteste față de corupția din justiție. În București, manifestanții au plecat în marș din Piața Universității spre Piața Victoriei. Proteste și la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Brașov și Constanța.
Începând cu ora 17:00 participanții la marșul din București au început să se adune în Piața Universității, de unde au pornit către Piața Victoriei. Este a cincea zi de proteste, care au început în urma documentarului Recorder intitulat "Justiția capturată" în care mai mulți magistrați vorbesc despre modul în care justiția "îngroapă, aproape sistematic", dosarele […]
De la Excel la libertate! Cum am reușit să-mi triplez veniturile și să-mi schimb viața… (P)
Pentru mine, decembrie a fost întotdeauna o lună frumoasă, dar și o oglindă apăsătoare a tuturor responsabilităților. Lucrez de ani buni în corporație, un om de Excel, ordonat, cu tabele, proceduri și predicții financiare. Toți colegii mă vedeau mereu calm, în control, genul de om care are soluții pentru orice. Doar că, anul trecut, în […]
Volodimir Zelenski spune că Ucraina se oferă să renunțe la cererea de aderare la NATO, dar are nevoie în continuare de garanții și de protecție din partea SUA și a Europei. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că Administrația Trump este gata să ofere Ucrainei o garanție similară Articolului 5 al NATO, care ar urma să fie aprobată de Congres și să aibă forță legală.
Într-o discuție pe Whatsapp cu jurnaliștii europeni, duminică, Volodimir Zelenski le-a declarat că orice plan va implica concesii din partea Ucrainei, iar aceasta este gata să renunțe la cererea de aderare la NATO, dar are nevoie de garanții de securitate din partea SUA și a Europei. "Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și […]
Australia. Atac armat la Sydney, pe una dintre cele mai cunoscute plaje ale țării, Bondi, unde se desfășura un eveniment pentru celebrarea Hanuka. Cel puțin 13 persoane au fost transportate la spital. Două persoane au fost arestate.
Atacul a avut loc pe plaja Bondi, din Sydney, în jurul orei locale 19. Martorii au raportat că s-au auzit focuri de armă, iar poliția a confirmat că o operațiune este în desfășurare. La scurt timp, forțele de ordine au transmis că au arestat două persoane, însă au cerut cetățenilor să nu iasă din locurile […]
SUA. Atac armat la Brown University din Rhode Island, una din cele mai prestigioase instituții academice americane. Doi studenți au murit, iar alți nouă sunt răniți. Descris de martori ca fiind "un bărbat în negru", atacatorul a deschis focul într-o sală de examen, iar apoi a dispărut. Poliția încă îl caută.
Atacatorul a intrat într-o sală de clasă unde se desfășura un examen, la ora locală 16:00. A deschis focul, iar apoi a plecat, fiind încă căutat de autorități, atât în campus cât și într-un cartier din jurul acestuia. Șeful adjunct al poliției din Providence, Timothy O'Hara, a declarat că suspectul era "un bărbat îmbrăcat în […]
Germania. Poliția a dejucat un atac terorist în care ar fi urmat "să fie folosit un vehicul pentru a ucide sau răni cât mai multe persoane" la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci bărbați (toți arabi) au fost arestați, fiind suspectați de "motivații islamiste".
Atacul urma să se desfășoare în localitatea Dingolfing, de lângă Munchen, iar parchetul a arestat cinci bărbați – un egiptean, în vârstă de 56 de ani, un sirian în vârstă de 37 de ani și trei marocani cu vârste între 22 și 30 de ani. Autoritățile suspectează că atacul avea motivație islamistă și urma să […]
Cancelarul german, Friedrich Merz, îl compară pe avertizează că Vladimir Putin nu se va opri în Ucraina, "la fel cum nici Hitler nu s-a oprit la regiunea Sudetă". Într-un discurs puternic, în care a spus că "deceniile de Pace Americană s-au încheiat pentru europeni", Merz a subliniat că "Europa nu mai este într-o situație de pace cu Rusia" și că pretențiile liderului rus trebuie refuzate ferm.
Discursul lui Merz, ținut la Munchen, la conferința partidului Uniunii Creștin-Sociale bavareze, este de fapt o poziționare fermă îaainte de discuțiile de luni de la Berlin, între liderii europeni, cei ucraineni și trimișii lui Donald Trump – Steve Witkoff și Jared
Șeful informațiilor externe din Ucraina susține că Rusia se pregătește să desfășoare în Belarus o rachetă Oreșnik, cu rază medie de acțiune, cu scopul de a crește presiunea asupra NATO și UE. Spune, însă, că sistemul nu este funcțional. # Biziday.ro
Informațiile au fost transmise de șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Ivașcenko. Acesta a spus că rușii fac operațiuni specifice desfășurării unei rachete Oreșnik, însă “pare că aceasta nu este operațională încă”. “Rusia și Belarus dezvoltă facilități militare pentru lansator, sisteme de supraveghere și comunicații, care sunt elemente ale sistemului Oreșnik. Cu toate […]
India. Fanii lui Messi au devastat un stadion, după ce fotbalistul argentinian și-a făcut apariția doar 20 de minute, la un eveniment pentru care biletul a costat 135 de dolari. După ce vedeta a părăsit arena, sute de oameni furioși au aruncat cu scaunele de plastic, au intrat pe teren și au dărâmat corturile și scena. # Biziday.ro
Incidentele s-au produs sâmbătă dimineață în Bengalul de Vest. Messi a venit pe stadioanul din Kolkata (fosta Calcuta, circa 6,5 milioane de locuitori, fără zona metropolitană), în debutul unui turneu în care va participa la concerte, cursuri de fotbal pentru tineret, un turneu de padel/squash, dar și la evenimente caritabile la Kolkata, Hyderabad, Mumbai și New […]
Forțele speciale americane au confiscat un transport de componente militare ce se îndrepta din China către Iran. Ar fi urmat să fie folosite de Teheran pentru construcția de rachete. # Biziday.ro
Datele de identificare ale navei nu au fost transmise, însă, conform informațiilor oficiale, forțele speciale americane au confiscat încărcătura de pe aceasta în largul coastelor Sri Lankăi. Pe navă se aflau componente cu dublă utilizare, civilă și militară, care puteau fi folosite de Iran pentru a-și reface arsenalul de rachete balistice. Acesta a fost epuizat […]
Danemarca a inclus oficial SUA pe lista amenințărilor externe, deși ambele țări sunt membre NATO. Serviciile daneze de informații consideră că americanii “își folosesc acum puterea economică și tehnologică ca mijloc de forță, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor”. # Biziday.ro
În evaluarea anuală a Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS), Statele Unite au fost incluse pe lista amenințărilor. Competiția dintre superputeri (Rusia, China și SUA), se arată în raport, se defășoară din ce în ce mai mult în Arctica, iar Acest lucru reprezintă o amenințare specifică Groenlanda, un teritoriu autonom, dar care aparține Danemarcei. […]
Analiză. Ambiția lui Elon Musk de a ajunge pe Marte creează îngrijorări în rândul investitorilor, care se tem că miliardarul nu se va mai concentra pe generarea de profit de către SpaceX ci pe îndeplinirea planului său dificil de realizat. # Biziday.ro
Reuters a realizat o analiză în care atrage atenția asupra planurilor ambițioase ale lui Elon Musk de a ajunge pe Marte, într-un moment în care investitorii își doresc ca CEO-ul SpaceX să se concentreze pe generarea de profit. Se arată astfel că, în perioada următoare, miliardarul va încerca să găsească un echilibru între misiunea riscantă […]
Război în Ucraina. Bombardamente rusești severe asupra portului Odesa, azi-noapte. Trei nave turcești au fost avariate, la câteva ore după ce Erdogan i-a cerut lui Putin “cel puțin un armistițiu parțial”. Zelenski îi trimite liderului rus un selfie din Kupiansk, oraș despre care Putin a susținut că ar fi sub control rusesc. # Biziday.ro
La miezul nopții, Rusia a atacat cu rachete de croazieră două porturi din regiunea Odesa, avariind trei nave turcești, între care una cu provizii alimentare. Atacul vine la câteva zile după ce Moscova a amenințat că “va tăia conectarea Ucrainei la mare” și la doar câteva ore după ce președintele turc, Recep Erdogan, i-a transmis lui […]
UE îngheață pe termen nelimitat activele din Europa ale Băncii Centrale a Rusiei, în valoare de 210 miliarde de euro, încercând astfel să elimine orice posibil blocaj al statelor apropiate Rusiei. Dacă va exista consens banii vor fi acordați Ucrainei ca împrumuturi. # Biziday.ro
Uniunea Europeană a decis, vineri, să înghețe pe termen nelimitat activele Băncii Centrale a Rusiei din Europa, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, în loc să desfășoare un vot în acest sens la fiecare șase luni. Astfel, este eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în ceea ce privește utilizarea fondurilor pentru sprijinul […]
Iași. O bacterie care poate provoca complicații la copiii născuți prematur și la persoanele cu un sistem imunitar slăbit a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria”. A fost constituită o celulă de criză, iar ministrul Sănătății merge la fața locului. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis informarea pe pagina sa de Facebook. În aceasta se arată că în data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” din Iași. Acestea au arătat, în urma examenului […]
Germania acuză Rusia că a încercat să influențeze alegerile din februarie, printr-o campanie de dezinformare, și că se află în spatele atacului cibernetic asupra sistemului de control al traficului aerian, din august 2024. Ambasadorul rus la Berlin a fost convocat de ministerul de Externe. # Biziday.ro
Atacul cibernetic din august 2024, asupra sistemului de control al traficului aerian, a fost atribuit de autoritățile germane grupului de hackeri ruși APT-28 (cunoscut și ca Fancy Bear), care este susținut de GRU (serviciul de informații externe al Rusiei), a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului. Un alt exemplu oferit de acesta este încercarea de […]
SUA. Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților publică 19 fotografii din arhiva prădătorului sexual Jeffrey Epstein. În imagini apar Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, miliardarul Bill Gates și Steve Bannon, fost consilier al lui Trump. Acestea nu au un context clar și nu prezintă scene explicite. # Biziday.ro
Democrații din comisie au publicat 19 fotografii din cele 95 de mii obținute din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein (care și-a luat viața în închisoare, în 2019). Imaginile confirmă faptul că Epstein a avut legături cu o mare varietate de persoane puternice și influente, remarcă CNN. Într-una dintre ele, Donald Trump apare alături de […]
Instanța îl obligă pe fostul directorul al Romsilva Arad să restituie suma de 280 de mii de lei, primită ca bonus de pensionare, și a respins acțiunea împotriva încetării contractului de muncă. Decizia nu este definitivă. # Biziday.ro
”Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă și l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare. Decizia nu e definitivă. Felicitări, avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!”, a […]
Marea Caspică. Ucraina atacat cu drone maritime două nave rusești, care transportau armament și echipamente militare. Nu sunt informații despre amploarea avariilor și pagubelor. Vapoarele sunt sub efectul sancțiunilor americane. # Biziday.ro
Comandamentul ucrainean al Forțelor Operaționale Speciale (SSO), în cooperare cu mișcarea rusească insurgentă anti-Putin “Cernaya Iskra” (“Scânteia Neagră“), transmite că a atacat cu drone maritime două nave rusești ce transportau armament și tehnică militară, în apropiere de Republica Kalmîkia – parte din Rusia, din Marea Caspică. Totuși, notează Reuters, ucrainenii nu au precizat cum au […]
Disney investește un miliard de dolari în OpenAI, căreia îi va permite să folosească sute de personaje, precum cele din Star Wars, Marvel și Pixar, în Sora și ChatGPT Images, pentru a genera videoclipuri și fotografii. Sindicaliști din cinematografie și televiziune se declară “extrem de îngrijorați” de acest acord. # Biziday.ro
Este pentru prima dată când un mare studio de la Hollywood își licențiază catalogul către un dezvoltator de inteligență artificială, un pas care marchează o schimbare majoră în modul în care industria ar putea produce și distribui conținut. Înțelegerea, valabilă pe trei ani, ar putea remodela modul în care Hollywood va produce conținut, în viitor, […]
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au lovit cu drone una dintre cele mai mari rafinării rusești de petrol, situată la circa 700 de kilometri de graniță. Atacul ucrainean a vizat mai multe regiuni, inclusiv Moscova. # Biziday.ro
One of Russia’s oldest and largest oil refineries faces hardship at this hour, after visits from Ukrainian drones. Russia’s Yaroslavl Oil Refinery is one of the oldest and largest oil in Russia. Awaiting details. pic.twitter.com/ePo1LZKMjw — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 12, 2025 Pe canalele rusești de Telegram au fost raportate o serie de […]
Secţia pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară, pentru a face verificări cu privire la documentarul Recorder. CSM nu specifică ce verificări vor fi efectuate, dar unii dintre magistrați au acuzat că Inspecția Judiciară este folosită ca instrument de intimidare. # Biziday.ro
”Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, anunță instituția într-un comunicat. Magistrații care au vorbit despre neregulile din sistem au acuzat, prin altele, că Inspecția Judiciară este folosită […]
Marea Britanie. Economia s-a contractat neașteptat în octombrie, cu 0,1%, contrar estimărilor analiștilor. Rezultatul, pe fondul scăderii producției de autovehicule după atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover și al evoluțiilor negative din construcții și servicii. # Biziday.ro
Datele au fost publicate de Oficiul Național de Statistică și sunt sub așteptările economiștilor care preconizau la o creștere de 0,1%. De altfel, evoluția negativă vine după o scădere, tot neașteptată și în septembrie și tot de 0,1%. În august economia a stagnat. “În cadrul producției, a existat o slăbiciune continuă în industria auto, unde […]
Statistica oficială anunță că inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie, la același nivel cu cea din octombrie. Alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11%. # Biziday.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația a fost în noiembrie de 9,76%, același nivel cu cel atins în octombrie. În septembrie și august, a fost peste 9,85%, după creșterea TVA. În noiembrie, scumpirea medie anuală a alimentelor a fost de +7,6% (în creștere cu +0,25% față de luna precedentă), în timp ce mărfurile nealimentare au fost cu 10,7% mai scumpe […]
SUA propun ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas, iar regiunea să devină “zonă economică specială”, demilitarizată, în care Rusia se angajează să nu mai avanseze, iar securitatea să fie garantată de americani. Zelenski spune că aceasta ar fi o variantă de compromis, posibil decisă prin referendum. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a explicat că, în cadrul negocierilor de pace, cele mai dificile chestiuni rămân teritoriile din Donbas și controlul centralei nucleare de la Zaporijie. Conform acestuia, oficialii americani au sugerat ca Donbas (Luhansk și Donețk) să devină o “zonă economică liberă” sau o “zonă demilitarizată”, iar Rusia să se angajeze să nu mai atace […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Rusia ar putea ataca un stat membru al alianței în următorii cinci ani și îndeamnă la investiții în apărare. “Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de amploarea celui pe care l-au trăit bunicii sau străbunicii noștri”, a spus acesta. # Biziday.ro
Mark Rutte a făcut declarațiile în cadrul unui discurs din Germania, avertizând că “Rusia își intensifică deja campania ocultă împotriva societăților noastre. Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de amploarea celui pe care l-au trăit bunicii sau străbunicii noștri”. Avertismente similare, respinse de Rusia ca fiind “pură isterie”, au emis anterior mai multe agenții […]
Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși Nestle NAN au fost retrase de la vânzare, din magazinele Kaufland, Auchan și Selgros. Pe una dintre liniile de producție din fabrică s-a găsit o bacterie ce poate pune sănătatea copiilor în pericol. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul. # Biziday.ro
ANSVSA informează că rechemarea este făcută ca măsură de precauție și vizează doar loturile: NAN 1 Comfortis 800g Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale 31.10.2027 Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale 31.10.2027 NAN 1 Optipro 800g Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale 31.10.2027 Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale 31.10.2027 NAN 1 Optipro 400g Lot […]
Președintele Dan invită “toți magistrații” să reclame probleme din Justiție: “Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistem, lucrurile sunt serioase”. Circa o mie de persoane protestează în Piața Victoriei din capitală, cerând o justiție independentă. # Biziday.ro
“Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10”, transmite președintele Dan. Potrivit anunțului președintelui, “materialele asumat sau nu […]
Secția pentru procurori din cadrul CSM va verifica “realitatea concluziilor referitoare la activitatea procurorilor”, desprinse din documentarului Recorder. Spune că legătura dintre problemele din sistem și pensii este “conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice”. # Biziday.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii arată că aspectele prezentate în documentarul Recorder “relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control și […]
Conflict în Justiție. 180 de magistrați își exprimă solidaritatea cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, care au vorbit deschis despre presiunile din justiție. În același timp, trei asociații ale magistraților cer “autorităților competente să se abțină de la orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice din magistratură. # Biziday.ro
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare deschisă prin care își arată solidaritatea față de judecătoarea Moroșanu și judecătorul Beșu: ”Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. […]
Trei militari francezi au salvat șoferul dintr-un TIR răsturnat pe autostrada A3 București – Ploiești, miercuri, în apropiere de Snagov. Camionul bloca ambele sensuri, iar pentru a-l recupera pe bărbat, militarii au spart geamul camionului. # Biziday.ro
“În timp ce se deplasau spre Ploiești, aceștia au asistat la un accident grav: un camion a rupt parapetul și s-a oprit chiar în fața lor. Militarii au intervenit și au acordat primul ajutor șoferului aflat în stare de șoc și au securizat zona”, arată Ministerul Apărării Naționale. Accidentul a avut loc în urmă cu […]
Jaf la Muzeul din Bristol, Marea Britanie. Peste 600 de artefacte “de mare valoare” au fost furate din arhiva muzeului, la sfârșitul lunii septembrie. Poliția face apel la identificarea a patru suspecți, la mai bine de două luni de la incident. # Biziday.ro
Autoritățile transmit că cele peste 600 de artefacte “cu valoare culturală semnificativă” au fost furate dintr-un depozit al Muzeului din Bristol, în primele ore ale zilei de 25 septembrie. Printre obiectele furate se numără insigne militare, bijuterii (coliere, brățări, inele), piese de istorie naturală și figurine sculptate din fildeș, bronz și argint. Specialiștii precizează că […]
Guvernul Bulgariei a demisionat, la nici un an de la învestire. Decizia, în contextul protestelor masive din ultimele săptămâni, declanșate de nemulțumirea față de politicile fiscale și de lipsa progreselor în combaterea corupției. # Biziday.ro
Premierul bulgar Rossen Jeliazkov și-a depus joi demisia, cu puțin timp înainte ca parlamentul de la Sofia să voteze o moțiune de cenzură – a șasea de când guvernul Jeliazkov a preluat mandatul, în ianuarie 2025. Într-o declarație televizată, premierul a spus că “puterea derivă din vocea poporului” și că decizia de a demisiona este […]
WSJ: În negocierile de pace, SUA propun investiții majore în sectoare strategice rusești (mineritul de pământuri rare și exploatarea petrolului în Arctica), precum și restabilirea livrărilor de energie rusească către Europa, dar și reconstrucția Ucrainei cu activele înghețate. Americanii cred că interdependența economică și energetică între Ucraina, Rusia și Occident poate sta la baza unei păci durabile. # Biziday.ro
În ultimele săptămâni, Administrația Trump a înmânat liderilor europeni o serie de documente, fiecare de o singură pagină, în care prezintă viziunea sa privind reconstrucția Ucrainei și reintegrarea Rusiei în economia globală, potrivit unor oficiali europeni și americani citați de The Wall Street Journal. Concret, planurile americane prevăd ca firmele din SUA să investească atât […]
Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE în cazul României, care nu respectă obligațiile privind monitorizarea calității aerului. Executivul european arată că rețeaua națională este incompletă și nu furnizează date fiabile. # Biziday.ro
“Comisia Europeană decide să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a aerului, care îi revin în temeiul Directivelor 2008/50/CE și 2004/107/CE”, anunță Reprezentanța instituției în România. Reprezentanța explică faptul că directivele europene obligă statele membre să evalueze “calitatea aerului în conformitate cu cerințe detaliate privind numărul, […]
O judecătoare de la Curtea de Apel București a intervenit înaintea conferinței de presă a instituției și a confirmat toate lucrurile spuse de colegul său (judecătorul Laurențiu Beșu) în documentarul Recorder: “Suntem terorizați de conducere și tot ce știți dvs. că se întâmplă chiar se întâmplă. Nu vreau să vă spun care e atmosfera. Nu am fost ofițer acoperit, nici la doi și un sfert. Am fost și formator la CSM. Ei vor ști că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine”. # Biziday.ro
Conducerea Curții de Apel București (CAB) organizează o conferință de presă, ca răspuns la acuzațiile aduse de câțiva magistrați, în documentarul Recorder, privind manipularea instanțelor, astfel încât marile dosare de corupție să fie amânate până la prescripție. Chiar înainte de debutul conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu, judecător la Secția I Penală, a intervenit: “Am 19 ani […]
Consiliul Superior al Magistraturii consideră documentarul Recorder ca fiind parte a unei “campanii de destabilizare a puterii judecătoreşti”, alături de “trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor” și de “îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării”. CSM intenționează “să verifice și să analizeze măsurile necesar a fi dispuse” (nu e clar împotriva cui, posibil împotriva magistraților care vorbesc deschis în documentar despre problemele din justiție). # Biziday.ro
Într-un comunicat oficial, publicat joi dimineață, CSM consideră că ar exista “o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti” și că “alegațiile” din documentarul Recorder ar arunca pe nedrept “o anatemă” asupra întregului corp al judecătorilor. Principalele idei din comunicat: Documentarul Recorder amplifică o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti. Succesiunea faptelor indică “un plan bine […]
Război Rusia-Ucraina. Armata Ucraineană a desfășurat azi-noapte ceea ce rușii numesc “cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme” – aproape 300 de vehicule aeriene, din care circa 30 s-au îndreptat spre Moscova. Incendiu masiv la o uzină chimică de la sud de Sankt Petersburg. # Biziday.ro
Potrivit Ministerului rus al Apărării, 287 de drone ar fi fost doborâte azi-noapte în spațiul aerian al Federației Ruse. Rușii nu raportează niciodată atunci când dronele ucrainene își ating țintele, iar, dacă izbucnește un incendiu, susțin de regulă că ar fi de vină resturile de dronă doborâte de antiaeriana lor. La 4 dimineața, guvernatorul regiunii […]
Germania. Aproape jumătate dintre persoanele suspectate de diferite infracțiuni comise anul trecut sunt imigranți. Aproximativ 9% dintre suspecți au fost migranți temporari, similar cu situația din 2023. # Biziday.ro
Datele au fost prezentate de poliția federală în raportul anual privind rata de criminalitate a migranților. Conform acestora, din 1.967 milioane de suspecți identificați în 2024, 172.203 erau migranți temporari, adică solicitanți de azil sau persoane cărora li s-a acordat drept de azil sau alte drepturi de ședere temporară, dar și persoane care se aflau […]
SUA. Administrația Trump pregătește o nouă măsură de restricționare a călătoriilor. Turiștii vor trebui să prezinte activitatea de pe rețele sociale și numerele de telefon folosite în ultimii cinci ani, precum și datele biometrice. # Biziday.ro
Agenția Vamală și de Protecție a Frontierelor din SUA (CBP) a precizat că noile modificări aduse aplicației Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA) sunt necesare pentru a se conforma unui ordin executiv emis de Donald Trump în prima zi a noului său mandat. Atunci, președintele SUA a cerut restricții pentru a se asigura că […]
Donald Trump afirmă că a discutat “în termen destul de duri” cu Macron, Starmer și Scholz despre Ucraina, explicând că “au existat dispute cu privire la anumite persoane”. Invitat să vină în Europa în weekend, președintele american spune că “nu vrea să piardă timpul”, în lipsa unor negocieri solide. # Biziday.ro
Eforturile diplomatice privind încheierea războiului din Ucraina s-au intensificat puternic în ultimele zile, în timp ce Donald Trump își exprimă tot mai des nemulțumirea față de aliații europeni și pune sub semnul întrebării participarea SUA la viitoarele runde de negocieri. Pe fondul acestor tensiuni, liderii “Coaliției de Voință” – un grup format din state care […]
