Analiză. Deși tot mai multe voci par a semnala apropierea de un acord de pace în Ucraina, detaliile privind implicarea militară a SUA pentru păstrarea păcii încă rămân neclare, la fel și modul de finanțare al Ucrainei, după război.

22:40

Mark Rutte a făcut declarațiile în cadrul unui discurs din Germania, avertizând că “Rusia își intensifică deja campania ocultă împotriva societăților noastre. Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de amploarea celui pe care l-au trăit bunicii sau străbunicii noștri”. Avertismente similare, respinse de Rusia ca fiind “pură isterie”, au emis anterior mai multe agenții […]