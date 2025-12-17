Vlad Pascu pierde la ÎCCJ și șansa de reducere a pedepsei
MainNews.ro, 17 decembrie 2025 03:00
Vlad Pascu a pierdut la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei, iar cererile sale de recurs au fost respinse ca inadmisibile. Condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul mortal de lângă Vama Veche, el contestă lipsa expertizelor toxicologice și nevalorificarea denunțurilor de trafic de droguri în motivarea recursului.
• • •
Acum 5 minute
04:00
Un tragicul accident aviatic în Mexic a dus la moartea a zece persoane, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal. Avionul, care călătorea din Acapulco către Toluca, a lovit un depozit și a luat foc, provocând panică în zonă.
04:00
Milioane de europeni trăiesc în locuințe neîncălzite corespunzător, cu 10,8% din români afectati. Țări precum Turcia, Spania și Franța se confruntă cu cele mai mari probleme de sărăcie energetică. Factori precum venitul mic și costurile ridicate la energie contribuie la această criză, afectând sănătatea populației.
04:00
Volodimir Zelenski a respins cererea Rusiei privind Donbasul, subliniind că Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind rusă, nici de jure, nici de facto. Negocierile de pace continuă, dar nu există un compromis acceptabil privind problema teritorială. Zelenski reafirmă că Donbasul rămâne parte integrantă a Ucrainei.
04:00
Experții recomandă dezactivarea unei funcții de bază a smartphone-ului pentru securitate # MainNews.ro
Experții avertizează asupra riscurilor de securitate legate de utilizarea rețelelor Wi-Fi publice, evidențiind atacuri cibernetice precum Man-in-the-Middle și metoda Evil-Twin. Recomandările includ dezactivarea funcțiilor Wi-Fi și Bluetooth neutilizate, activarea modului avion și utilizarea unui antivirus de încredere pentru protecția smartphone-ului.
04:00
Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide complet în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, facilitând circulația vehiculelor între România și Bulgaria. Autoritățile recomandă prudență pe timp de trafic. Lucrări de reparații vor începe pe 8 ianuarie 2026, pe 320 metri, pe sensul spre Bulgaria.
Acum 15 minute
03:50
George Simion a adus o poză cu Monica Hunyadi în Parlament pentru a atrage atenția asupra crizei apei și a numirii sale controversate. Hunyadi, implicată în scandaluri legate de companii de stat, este acuzată de gestionarea defectuoasă a situației. Simion cere responsabilitate și demisia oficialilor implicați.
Acum o oră
03:30
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, cunoscut pentru dezvăluirile din documentarul Recorder, va deveni procuror la Giurgiu. Decizia a fost aprobată de CSM, iar Beșu a afirmat că schimbarea carierei sale este o decizie personală, fără influențe externe. Numirea va fi oficializată prin decret prezidențial.
03:20
Cristi Chivu, antrenorul formației Inter Milano, impresionează în Serie A, fiind lăudat de Fabio Cannavaro și Cosmin Contra. Chivu se pregătește să câștige primul său trofeu, Supercupa Italiei, în fața echipei Bologna. Succesul său demonstrează forța antrenorilor români în fotbalul de top.
Acum 2 ore
03:00
Dronele ucrainene au atacat un submarin rus de 400 de milioane de dolari în portul Novorossiisk, provocându-i daune severe. Submarinul era echipat cu lansatoare de rachete Kalibr și a fost scos din funcțiune. Rusia a retras flota din Marea Neagră ca urmare a atacurilor repetate ale dronelor ucrainene.
03:00
WhatsApp lansează noi funcții pentru apeluri și chat în ultima actualizare a anului. Mesajele pentru apeluri ratate permit trimiterea rapidă de mesaje vocale sau video. Aplicația aduce reacții în chat-urile vocale, evidențierea vorbitorului în apelurile video și îmbunătățiri ale generării de imagini. Actualizarea va fi disponibilă treptat.
03:00
02:50
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament cu 139 de voturi favorabile. Premierul Ilie Bolojan a subliniat progresele economice și a refuzat acuzațiile opoziției, afirmând că România nu își poate permite o criză economică sau politică, necesitatea responsabilității fiind esențială.
02:50
Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, renunță la proiectul hotelului de lux din Belgrad din cauza unui scandal de corupție implicând patru inculpați, printre care și ministrul Culturii. Președintele sârbe Aleksandar Vucici și-a exprimat regrettul pentru abandonarea proiectului, considerându-l o pierdere.
02:50
Veniturile din petrol și gaze naturale ale Rusiei se vor reduce la jumătate în decembrie, atingând cel mai scăzut nivel din august 2020. Pentru întregul an, se așteaptă o scădere de aproape un sfert, la 8,44 trilioane de ruble, afectând grav economia rusă în contextul sancțiunilor internaționale și al cheltuielilor crescute pentru apărare.
02:30
Curtea de Casație a Franței redeschide dosarul extrădării Prințului Paul al României, după ce cererea a fost respinsă de trei ori anterior. Magistrații vor analiza din nou situația în contextul încălcării drepturilor omului. Dacă extrădarea va fi aprobată, Paul Lambrino va fi încarcerat în România.
02:10
Cătălin Rădulescu, fost deputat cunoscut sub numele de „Mitralieră", a fost achitat de Curtea de Apel București după 19 amânări în procesul în care era acuzat de obținerea ilegală a certificatului de revoluționar. Acesta a fost trimis în judecată de DNA pentru falsuri și abuz în serviciu. Prodecizia nu este definitivă.
02:10
Novak Djokovic reia sezonul în 2024 la turneul ATP 250 de la Adelaide, pe 12-17 ianuarie, în căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam. Acesta este un important precursor pentru Australian Open, un turneu unde a triufat de 11 ori. Alături de el, mari jucători precum Tsitsipas și Tommy Paul vor concura.
Acum 4 ore
02:00
Elon Musk confirmă listarea la bursă a SpaceX, cu o evaluare estimată de peste 1 trilion de dolari. Oferta publică inițială vizează strângerea a 30 de miliarde de dolari. SpaceX, lider în industria spațială, își propune să extindă afacerea Starlink și să atragă capital pentru proiecte futuriste în spațiu.
01:50
PSD zguduie coaliția după votul moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea a fost adoptată cu sprijinul senatorilor PSD, adâncind rupturile din guvernare. AUR o acuză pe Buzoianu de incompetență în gestionarea crizei apei din Prahova, generând controverse în plan politic.
01:50
Un sondaj recent arată că Kamala Harris ar putea reveni în cursa pentru Casa Albă în 2028, având în vedere preferințele alegătorilor democrați. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, conduce cu 20,3%, iar Harris consideră o posibilă candidatură, declarând că își vede totuși un viitor în politică.
01:50
Coca-Cola riscă să piardă vânzarea Costa Coffee din cauza unui blocaj în negocieri cu TDR Capital, provocat de diferențe de preț. Tranzacția ar menține o participație minoritară a Coca-Cola în lanțul britanic de cafenele, generând incertitudine asupra viitorului Costa Coffee. Detalii despre posibila vânzare sunt așteptate.
01:50
Vladimir Putin a refuzat armistițiul de Crăciun propus de Volodimir Zelenski, afirmând că Rusia caută soluții pe termen lung, nu soluții temporare. În timp ce discuțiile pentru pace continuă, Kremlinul consideră armistițiul o opțiune neviabilă, atrăgând atenția asupra negociemlor internaționale actuale.
01:20
Primul martor în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, Natalia Politov-Cangaș, a declarat că a fost presată de procurori să ofere mărturii false împotriva acestuia. Ea a discutat despre Veaceslav Platon și a dezvăluit tranzacții dubioase, subliniind legătura complexă dintre Plahotniuc și Platon în afaceri.
01:10
Președintele Nicușor Dan contestă la CCR Legea care impune cluburilor sportive un procent de 40% sportivi români. Criticii susțin că legea afectează libertatea economică și competitivitatea echipelor, iar sesizarea va fi analizată pe 4 februarie 2026. Cluburile din SuperLigă cer abrogarea acesteia.
01:00
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost reținuți de DNA pentru mită. Acuzațiile vizează complicitatea la dare de mită, iar cei doi urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Detalii despre dosar și implicațiile acestuia.
00:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, atacă PSD după ce parlamentarii acestui partid au votat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa. Moțiunea a trecut cu 74 de voturi „pentru", dar Buzoianu rămâne în funcție, acuzând PSD de blocarea reformelor la Romsilva. UDMR subliniază încălcarea protocolului de coaliție.
00:50
Susie Wiles, un jucător cheie în campania lui Donald Trump, îl descrie pe acesta ca având personalitatea unui alcoolic, deși nu consumă alcool. De asemenea, J.D. Vance este caracterizat drept un teoretician al conspirațiilor. Articolul detaliază opiniile critice ale lui Wiles asupra ambelor personalități din cercul lui Trump.
00:50
Cele mai bogate 25 de familii din lume au o avere combinată de 2,9 trilioane de dolari, cu familia Walton pe primul loc, având 513,4 miliarde de dolari. Alte familii notabile includ Al Nahyan și Al Saud. Descoperă topul celor mai influente familii din întreaga lume și sursele averilor lor impresionante.
00:50
Liderii europeni propun formarea unei forțe multinaționale în Ucraina pentru sprijinirea armatei, limitată la 800.000 de soldați. Documentul este semnat de lideri din Germania, Franța, Marea Britanie și alte state, având ca scop furnizarea de garanții de securitate și contribuții pentru redresarea economică a Ucrainei.
00:50
Inteligența artificială transformă logistică, devenind esențială în depozitare. Aproape 60% dintre depozite integrează AI, cu investiții între 11-30% din bugete. Aceasta îmbunătățește productivitatea și procesarea comenzilor. Companiile plănuiesc extinderea AI pentru eficiență și decizii automate în timp real.
00:20
Marius Voineag, șeful DNA, a declarat că este necesară o clarificare rapidă după sesizarea Inspecției Judiciare de către CSM, în urma unor informații din documentarul Recorder. Verificările sunt esențiale pentru transparența și justiția în sistem, iar dezbaterile privind modificările legislative sunt în curs.
00:10
Gabi Tamaș își încheie capitolul cu CS Concordia Chiajna și se alătură sezonului 2026 al Survivor România. Ediția debutează pe 9 ianuarie, cu 12 concurenți, printre care se numără staruri din sport. Producătorii promit dueluri intense și o competiție captivantă care va schimba perspectivele.
Acum 6 ore
23:50
Sorin Grindeanu a fost prezent la Timișoara, unde a participat la redeschiderea Sinagogii din Cetate, în ziua în care PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Această acțiune a generat controverse în cadrul coaliției de guvernare, fiind o încălcare a acordurilor politice.
23:50
Rata șomajului din SUA a atins 4,6%, cel mai ridic
23:50
Descoperă soluții inovatoare pentru accesibilizarea pieței imobiliare în România. Transparentizarea prețurilor și analiza exemplelor internaționale pun accent pe construirea de locuințe și evitarea influențelor negative ale reglementărilor. Află cum PUZ-urile suspendate afectează oferta și prețurile. Ana Ciceală propune plafonarea chiriilor și construirea de locuințe sociale Georgian Marcu susține transparența prețurilor și obligativitatea notariatelor de a … Articolul Soluții pentru accesibilizarea pieței imobiliare și reducerea prețurilor mari apare prima dată în Main News.
23:50
Documentul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina a fost finalizat, dar președintele Zelenski a decis să nu-l publice până la un armistițiu. Moscova respinge orice desfășurare de trupe NATO și insistă pe încheierea unui acord de pace. Aliații europeni discută despre reparații de război și financiare pentru Ucraina. Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina … Articolul Garanțiile de securitate pentru Ucraina finalizate, Zelenski le ține ascunse apare prima dată în Main News.
23:50
Omenirea se află pe cale să facă o alegere crucială privind inteligența artificială, conform avertismentelor cercetătorului Jared Kaplan. Până în 2030, deciziile privind auto-antrenarea sistemelor AI ar putea însemna o explozie a inteligenței și pierderea controlului uman, generând îngrijorări în comunitatea științifică. Cercetătorul Jared Kaplan avertizează că omenirea se apropie de o decizie crucială privind … Articolul Moment critic pentru omenire: schimbarea se apropie rapid apare prima dată în Main News.
23:50
Angajarea deținuților cu ora pentru treburile casnice, precum spart lemne, săpat sau curățat pomii, costă aproximativ 27 de lei. Penitenciarul Mioveni oferă servicii avantajoase, inclusiv asigurarea hranei și a transportului. Venituri de peste 5,4 milioane de lei din munca acestora subliniază eficiența programului. Angajarea deținuților cu ora pentru lucrări casnice costă aproximativ 27 de lei … Articolul Costul angajării deținuților pentru treburile casnice: lemne, săpat, curățat pomi apare prima dată în Main News.
23:20
Cătălin Rădulescu, fost deputat PSD cunoscut sub numele de „Mitralieră”, a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul privind obținerea nelegală a certificatului de „Luptător cu Rol Determinant”. Instanța a decis că fapta nu există, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată. Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu a fost achitat de … Articolul Cătălin Rădulescu, achitat în cazul certificatelor de revoluționar apare prima dată în Main News.
23:10
Finalul tragic al jafului asupra lui Donnarumma: suspectul, Seyni, s-a spânzurat în închisoare după luni de presiune din partea celor care au orchestrat atacul. În mai 2024, tânărul de 21 de ani a fost găsit mort în celula sa, marcând o dramă în cadrul anchetei jafului din 2023, când Donnarumma a fost sechestrat. Ancheta jafului … Articolul Donnarumma: suspectul jafului a decedat în închisoare, final tragic apare prima dată în Main News.
22:50
Kelemen Hunor a comentat despre votul moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu, evidențiind problemele din coaliția de guvernare. Liderul UDMR a subliniat că acest incident este grav, dar că nu există obligația de a schimba ministrul. Coaliția rămâne optimistă, dar necesită o mai bună comunicare și armonizare. Kelemen Hunor a calificat votul moțiunii simple împotriva Dianei … Articolul Kelemen Hunor: Impactul grav al votului PSD asupra coaliției de guvernare apare prima dată în Main News.
22:50
Un crematoriu din apropierea orașului Rouen, Franța, reutilizează căldura generată în timpul incinerărilor pentru a încălzi locuințele și instituțiile din zonă. Proiectul, deschis în 2020, oferă un sistem eficient de încălzire urbană, reducând costurile pentru locuitori și contribuind la tranziția ecologică. Un crematoriu din apropierea Rouen reutilizează căldura rezultată din incinerări pentru a încălzi locuințe … Articolul Crematoriu din Franța încălzește casele cu energia din incinerări apare prima dată în Main News.
22:50
Companiile din România vor întâmpina noi taxe din 1 ianuarie 2026, conform pachetului 2 de măsuri fiscale. Vor crește impozitele pe clădiri și cele auto, iar impozitul pe câștigurile bursiere va fi majorat la 16%. Schimbările vizează și altele, impactând mediul de afaceri. Află detalii esențiale! Companiile din România vor întâmpina în schimbări fiscale semnificative … Articolul Noile taxe pentru firmele din România începând cu 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Main News.
22:50
Liderii internaționali, inclusiv Zelenski și Maia Sandu, au semnat la Haga tratatul pentru înființarea Comisiei internaționale pentru revendicări, destinată despăgubirilor de război pentru Ucraina. Peste 50 de state sprijină inițiativa, menită să compenseze pagubele cauzate de atacurile rusesti. Liderii din peste 50 de state, inclusiv Zelenski și Maia Sandu, au semnat la Haga tratatul pentru … Articolul Zelenski și Maia Sandu semnează tratatul pentru despăgubirea Ucrainei la Haga apare prima dată în Main News.
22:50
Rocket Lab a plasat cu succes pe orbită satelitul japonez RAISE-4, marcând o etapă importantă în colaborarea cu Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Misiunea „RAISE and Shine” testează tehnologii inovative pentru viitoarele misiuni spațiale. Aceasta este a 19-a lansare din 2025, stabilind un nou record pentru companie. Rocket Lab a lansat satelitul japonez RAISE-4 pe … Articolul Satelitul japonez RAISE-4 a fost lansat pe orbită cu succes apare prima dată în Main News.
22:50
Prețurile locuințelor au crescut cu 60% în UE în ultimul deceniu, iar chiriile au crescut cu 20%. Comisia Europeană propune un plan pentru locuințe accesibile, care include stimularea investițiilor și sprijinirea celor vulnerabili. În România, lipsa locuințelor sociale rămâne o problemă majoră, afectând tinerii. Comisia Europeană a propus un plan pentru locuințe accesibile ca răspuns … Articolul Prețuri locuințe +60% și chiriile +20% în UE: măsuri pentru locuințe mai ieftine apare prima dată în Main News.
22:20
CSM contestă afirmațiile din investigația Recorder despre sistemul judiciar, subliniind că acestea nu reflectă evaluările oficiale. Consiliul avertizează asupra incertitudinii publice și subliniază importanța respectării procedurilor clare. Documentarul „Justiţie capturată” a provocat reacții politice și proteste. CSM contestă afirmațiile din investigația Recorder privind sistemul judiciar Instituția consideră că reportajul afectează încrederea publicului în justiție și … Articolul CSM respinge ancheta Recorder și avertizează asupra încrederii în justiție apare prima dată în Main News.
22:10
Alexandru Lăzărescu, fostul Șef de Misiune al României la Jocurile Olimpice, a murit la 90 de ani. Cu o carieră dedicată sportului românesc, a avut un impact semnificativ asupra olimpismului. Comunitatea sportivă îl va aminti ca pe un om riguros și respectat, aducând sincere condoleanțe familiei. Alexandru Lăzărescu, fost Şef de Misiune al României la … Articolul Alexandru Lăzărescu, fost Șef de Misiune la JO 2000 și 2004, a decedat apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:50
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, dezvăluie problemele financiare grave cu care se confruntă, inclusiv datorii de 3 miliarde de lei. Bugetul disponibil pentru 2026 este extrem de limitat, cu doar 20 de milioane de lei. Următoarele măsuri vor implica restructurări și tăieri necesare pentru stabilitatea orașului. Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a descoperit … Articolul Ciprian Ciucu: Primăria București, față în față cu o criză financiară în 2026 apare prima dată în Main News.
21:50
Emmanuel Macron a fost surprins de o știre falsă despre o lovitură de stat în Franța, generată de inteligență artificială și distribuită pe Facebook. Deși a cerut eliminarea acesteia, platforma a refuzat, explicând că nu încalcă termenii de utilizare. Macron subliniază puterea limitată a liderilor în fața multinaționalelor. Emmanuel Macron a primit un mesaj de … Articolul Colonelul conduce lovitura de stat în Franța: reacția lui Emmanuel Macron apare prima dată în Main News.
