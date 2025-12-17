Judecătorul Laurențiu Beșu, dezvăluit în Recorder, devine procuror la Giurgiu

05:00

La doar 12 ani, Lina Heider este una dintre cele mai tinere studente la Universitatea din Bonn, unde studiază economia politică. După șase ani de școală, a obținut diploma de absolvire la 11 ani. Părinții ei au susținut dezvoltarea talentului ei excepțional, iar Lina își propune să își finalizeze studiile și să exploreze noi domenii.