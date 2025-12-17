Chivu, lăudat de un „Balon de Aur”, tras de urechi de un coleg român

04:00

Un tragicul accident aviatic în Mexic a dus la moartea a zece persoane, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal. Avionul, care călătorea din Acapulco către Toluca, a lovit un depozit și a luat foc, provocând panică în zonă. Zece persoane, inclusiv trei … Articolul Zece victime, inclusiv trei copii, în incendiul unui avion pe teren de fotbal apare prima dată în Main News.