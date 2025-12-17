Este oficial. UE renunță la interzicerea mașinilor termice din 2035

12:40

Constructorul francez a dezvăluit un nou concept electric. Cel mai nou concept Citroen poartă numele ELO, cele 3 litere fiind preluate de la cuvintele REST, PLAY, WORK, cele 3 cuvinte care definesc noul concept. De altfel, noul Citroen ELO nu este considerat a fi o mașină de către marca franceză, ci mai degrabă este un laborator de idei creat pentru a readuce la viață spiritul practic al monovolumelor din perioada lor de apogeu.Conceptul Citroen ELO este desenat sub forma unui...