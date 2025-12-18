Noutăți pentru Hyundai Staria: ecrane mai mari și suspensie îmbunătățită

15:50

Mărcile auto din China sunt deja concurenți veritabili pentru producătorii consacrați din Europa, Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite. Modelele chineze aflate la cea mai mare căutare la nivel mondial sunt cele electrice, datorită promisiunilor privind autonomia generoasă, dar și datorită unor tehnologii noi și inovatoare.Deja multe dintre mărcile auto consacrate sunt nevoite să răspundă la aproape tot ceea ce chinezii aduc pe piață pentru a ține pasul cu cererea din ce...