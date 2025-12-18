Noutăți pentru Hyundai Staria: ecrane mai mari și suspensie îmbunătățită
Automarket.ro, 18 decembrie 2025 12:50
Constructorul sud-coreean a lansat un facelift minor pentru Staria. Monovolumul celor de la Hyundai a fost lansat în 2021 și a ajuns pe piața din România anul trecut. Acum, Staria primește o serie de actualizări vizuale și tehnice după 4 ani de la debut.La exterior, noutățile sunt foarte subtile la prima vedere. Dacă te uiți mai bine vei vedea că banda LED pentru luminile de zi este acum complet unită. Anterior, aceasta era întreruptă în două locuri...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
12:50
Constructorul sud-coreean a lansat un facelift minor pentru Staria. Monovolumul celor de la Hyundai a fost lansat în 2021 și a ajuns pe piața din România anul trecut. Acum, Staria primește o serie de actualizări vizuale și tehnice după 4 ani de la debut.La exterior, noutățile sunt foarte subtile la prima vedere. Dacă te uiți mai bine vei vedea că banda LED pentru luminile de zi este acum complet unită. Anterior, aceasta era întreruptă în două locuri...
Acum 2 ore
11:50
Constructorul german aduce aplicații noi pentru posesorii modelelor de performanță BMW M. Noile aplicații sunt disponibile, pentru moment, doar pentru BMW iX3 dotat cu pachetul M Sport Package sau cu pachetul M Sport Package Pro. În viitor, toate modelele BMW M echipate cu sistemul de operare BMW Operating System X vor primi aceste aplicații noi.Prima aplicație nouă se numește M Cockpit. Aceasta aduce o vizualizare nouă a informațiilor cu privire la dinamică, șasiu, tren...
11:40
Constructorul german aduce aplicații noi pentru posesorii modelelor de performanță BMW M. Noile aplicații sunt disponibile, pentru moment, doar pentru BMW iX3 dotat cu pachetul M Sport Package sau cu pachetul M Sport Package Pro. În viitor, toate modelele BMW M echipate cu sistemul de operare BMW Operating System X vor primi aceste aplicații noi.Prima aplicație nouă se numește M Cockpit. Aceasta aduce o vizualizare nouă a informațiilor cu privire la dinamică, șasiu, tren...
Acum 4 ore
09:30
Finalul de an nu vine cu vești deloc bune pentru germanii de la Mercedes-Benz. Unul dintre cei mai importanți oameni din companie a anunțat că vrea să plece începând cu data de 31 ianuarie 2026.Este vorba despre Gorden Wagener, actualul șef de design al mărcii din Stuttgart.Wagener și-a început cariera la Mercedes-Benz în 1997 și primul model asupra căruia și-a pus amprenta a fost nimeni altul decât celebrul SLR McLaren. Au urmat apoi și altele:...
Acum 24 ore
16:20
Acest exemplar unicat îmbină ingineria clasică a lui Unimog cu materiale premium și un stil spectaculos, gândit să impresioneze atât pe trasee noroioase, cât și în fața unor hoteluri de lux. Sub aparențele rafinate, baza rămâne un Unimog U 4023, echipat cu diferențiale blocabile pe toate cele 3 axe.Marea schimbare este noul motor diesel OM 936 de 7.7 litri, cu 6 cilindri, care înlocuiește unitatea standard de 5.1 litri, cu 4 cilindri...
16:00
Anul acesta, Jaguar nu a lansat niciun model nou pentru prima dată în cei 90 de ani de existență, cu excepția perioadei care a cuprins cel de-al Doilea Război Mondial. Asta pentru că Jaguar a decis să se relanseze la finele anului trecut ca o marcă pur electrică. Conceptul electric Type 00 ne-a oferit un prim indiciu despre direcția în care se va îndrepta marca britanică.Acest concept urmează să fie transformat în model de serie începând...
16:00
Anul acesta, Jaguar nu a lansat niciun model nou pentru prima dată în cei 90 de ani de existență, cu excepția perioadei care a cuprins cel de-al Doilea Război Mondial. Asta pentru că Jaguar a decis să se relanseze la finele anului trecut ca o marcă pur electrică. Conceptul electric Type 00 ne-a oferit un prim indiciu despre direcția în care se va îndrepta marca britanică.Acest concept urmează să fie transformat în model de serie începând din...
14:20
Constructorul nipon a anunțat recent un plan de a lansa 10 modele de performanță Nismo până în 2028. În acest sens, Nissan pregătește de lansare un nou concept care va purta numele diviziei de performanță a mărcii japoneze.Înainte de lansarea oficială a conceptului, care încă nu are un nume, Nissan a publicat prima imagine teaser cu acesta. În imagine se poate vedea o parte a stopurilor LED care sunt unite, iar aici mai este vizibil și un design...
Ieri
13:10
Constructorul german continuă campania de promovare pentru noul Mercedes-Benz VLE. Omologul exclusiv electric al Clasei V urmează să fie prezentat oficial în primăvara anului viitor. Până atunci, marca germană a publicat o imagine nouă cu viitorul model utilitar.În imagine se vede noua semnătură luminoasă a farurilor LED. Aceasta este desenată în forma stelei Mercedes-Benz. Așa cum am aflat anterior, noul VLE va avea la bază platforma modulară VAN.EA și...
11:30
Potrivit unui nou clasament realizat de Consumer Reports pe piața din SUA, Toyota este cea mai fiabilă marcă auto din 2025. După 3 ani la fruntea acestui clasament, Subaru cade pe locul 2 în spatele rivalilor și partenerilor compatrioți. Pe locul 3 este Lexus, urmat de Honda pe locul 4.Prima și singura marcă europeană aflată în primele 10 locuri în acest clasament este BMW, a 5-a cea mai fiabilă marcă auto în 2025. Urmează Nissan pe locul 6 și Acura pe...
11:20
Duster este unul dintre cele mai emblematice modele Dacia. A intrat în portofoliul constructorului de la Mioveni în 2010 și de atunci a fost comericalizat în peste 2.8 milioane de exemplare. Asta înseamnă că, la nivel global, a fost vândut un exemplar Duster la fiecare trei minute.Actuala generație, a treia, a debutat public anul trecut, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Este construită pe arhitectura CMF-B a gigantului francez Renault, a propus un...
09:50
În urmă cu ceva timp, Uniunea Europeană a anunțat că vrea să interzică vânzarea de mașini noi cu motoare termice din 2035, iar această decizie a stârnit tot felul de reacții pe întreg globul.Numai că, de atunci lucrurile s-au mai schimbat. Vânzările de mașini pur electrice au încetinit, constructorii de automobile au început să investească din nou în motoarele termice și nume mari din industrie au început să facă un lobby...
16 decembrie 2025
16:20
De asemenea, compania va extinde disponibilitatea modelelor Nismo, cu obiectivul de a crește vânzările acestora de la aproximativ 100.000 de unități în prezent la 150.000 până în 2028. Între 40% și 60% din această creștere este așteptată să provină din afara Japoniei.Nissan nu a oferit indicii privind modelele care vor primi versiuni Nismo, dacă noile modele vor fi echipate cu motoare cu ardere internă sau electrice ori pe ce piețe vor fi lansate....
15:50
Audi se pregătește de primul său sezon de Formula 1. Marca de la Ingolstadt a prezentat în luna noiembrie conceptul primului său monopost de Formula 1, botezat Audi R26. Acela a fost doar un monopost generic cu o schemă de culori cu care Audi va rula în primul său sezon în etalonul motorsportului.Acum, la o lună după prezentarea oficială a echipei, Audi confirmă oficial data lansării primului său monopost de Formula 1. Astfel, adevăratul monopost Audi R26 va fi...
14:40
Modelul era echipat cu un motor și un șasiu construite integral de Honda. De atunci, Honda a câștigat 6 titluri la constructori și a dat 4 campioni mondiali. Acest model Edifice este conceput ca un omagiu adus acelui moment istoric, Honda fiind implicată direct în procesul de planificare și cercetare.Inelul coroanei folosește vopsea originală Alb Championship, aceeași culoare utilizată pe RA272. Vopseaua este aplicată pe bază și finisată cu un strat superior pentru a...
14:40
Portugalia nu a mai găzduit o cursă de Formula 1 din 2021. Țara iberică va reveni oficial în calendarul Formulei 1 pentru două sezoane. Astfel, circuitul internațional Algarve din orașul Portimao va găzdui Marele Premiu al Portugaliei în 2027 și 2028. Același circuit a găzduit și precedentele două ediții ale cursei, în 2020 și în 2021. La acel moment, Portugalia a revenit în mod neașteptat în calendarul Formulei 1 ca urmare a pandemiei de...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Constructorul german de mașini electrice se pregătește să revină în segmentul mașinilor de oraș cu viitorul Smart #2. Cel mai nou model al constructorului deținut de Mercedes-Benz și Geely va fi succesorul direct al lui ForTwo, vechiul model de oraș produs între 1998 și 2024.Până la momentul lansării, care va avea loc anul viitor, Smart a publicat o serie de imagini noi cu noul #2 din timpul unor teste pe un circuit din China. Noul model este acoperit aproape...
11:50
Actuala generație BMW Seria 7 a marcat mai multe premiere pentru constructorul din Munchen. Una dintre aceste premiere este bifarea unei teme bicolore pentru exterior, ca parte a programului BMW Individual.Clienții au la dispoziție patru categorii de vopsea: metalizat, uni, frozen cu finisaj mat și în două tonuri, adică un total de 135 de variante. Desigur, această exclusivitate vine cu un preț pe măsură.Divizia BMW din România expune, în această perioadă,...
11:20
Uzina Nissan din Sunderland, Marea Britanie, pe care am vizitat-o și noi în urmă cu ceva timp, a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Au fost investite 450 de milioane de lire sterline la nivelul operațiunilor și lanțului de aprovizionare.Printre altele, au fost aduși 78 de roboți în atelierul de caroserie, inclusiv o tehnologie de sudură cu laser, cu precizie de 0.3 mm, 475 de vehicule ghidate automat și s-au strâns peste 360.000 de ore de training pentru...
10:50
Ford F-150 Lightning, versiunea electrică a celei mai vândute camionete din Statele Unite, se apropie de un sfârșit de viață prematur. Cel puțin dacă vorbim de versiunea pur electrică, deoarece marca americană pregătește o nouă versiune a camionetei, în speranța de a atrage mai mulți clienți către acest model.Mai exact, noua versiune a lui Ford F-150 Lightning va avea sub capotă un motor pe benzină. Doar că acesta nu va transmite puterea către roți, ci va...
15 decembrie 2025
18:40
Dezvăluit într-un videoclip realizat de Audi, conceptul din acest an a fost ales pentru a celebra o jumătate de secol de motoare Audi cu 5 cilindri. Anul 1976 marchează 50 de ani de la lansarea celei de-a doua generații Audi 100, primul automobil de serie produs în masă echipat cu un motor cu 5 cilindri în linie.Acesta este unul dintre cele mai rare tipuri de motoare utilizate în producția de serie, iar Audi este singurul constructor din lume care mai folosește...
17:30
Au mai rămas cel puțin 3 luni până când vom asista la debutul primei generații electrice a lui Volkswagen Polo. Noul model va fi botezat ID.Polo și va fi un model electric accesibil, care promite un preț de pornire de 25.000 de euro.Am văzut până acum mai multe imagini oficiale cu viitorul model, deocamdată ascuns sub camuflaj. Înaintea sfârșitului de an, constructorul de la Wolfsburg ne dezvăluie câteva dintre detaliile tehnice importante ale...
16:10
Sustenabilitatea a devenit un cuvânt des întâlnit în rândul producătorilor de mașini. Practic toți producătorii de volum au elaborat numeroase proiecte în acest sens cu scopul de a produce mașini cu un impact redus asupra mediului înconjurător. Unul dintre acești producători este și Mercedes-Benz, care tocmai a dezvăluit noul său proiect de sustenabilitate pentru viitoarele sale modele de serie.Noul proiect al mărcii germane se numește...
13:10
De mâine începe o nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla 2025. Administrația Fondului pentru Mediu, organizația care se ocupă de programul Rabla, a confirmat că o nouă sesiune de înscriere va avea loc între 16 și 31 decembrie pentru persoanele fizice. Înscrierile vor începe mâine, de la ora 10:00.Pentru noua sesiune, AFM a alocat un buget de 22.2 milioane de lei pentru mașinile cu motoare termice, respectiv un buget de 14.5...
12:40
Alegerea unei mașini noi nu este deloc ușoară. Decizia finală ar trebui luată după o analiză aprofundată, în funcție de nevoi, luând în calcul mai multe criterii: prețul, tipul de caroserie, tipul de motorizare, fiabilitate și așa mai departe. Desigur, după această analiză teoretică, trebuie neaparat să conduci mașina.Altfel spus, nu îți cumperi un SUV cu tracțiune integrală, de dimensiuni mari, dacă tu îți petreci cel mai mult timp...
11:30
După 88 de ani de existență, Volkswagen a decis să închidă o uzină din Germania, pe fondul scăderii pieței auto în Europa, dar și a discuțiilor purtate cu reprezentanții sindicatelor auto în toamna și iarna anului trecut. Este pentru prima dată când marca de la Wolfsburg este nevoită să închidă o fabrică în țara sa de origine.Unitatea de producție care va fi închisă este cea din orașul Dresda. Înființată în 2002,...
10:50
În urmă cu două săptămâni, toate publicațiile auto majore au dat știrea că Gerry McGovern, șeful de design Jaguar, ar fi fost dat afară. Omul care este responsabil pentru conceptul electric Type 00, prezentat la finele lui 2024, ar fi fost escortat afară chiar din propriul său birou, conform informațiilor care apăruseră în acel moment. Totuși, până astăzi, nici Jaguar și nici Grupul JLR, care deține marca britanică, nu au publicat un comunicat oficial...
09:50
Cum se descurcă o mașină fabricată acum 50 de ani la testul elanului? Spaniolii de la km77, cunoscuți cel mai bine pentru faptul că realizează testul elanului cu diferite modele noi, au decis să vadă cum s-ar descurca un model fabricat acum mai bine de 50 de ani. Astfel, au luat un Seat 600 din 1973. Aflați în video cum s-a km77, testul elanului, seat, seat 600, seat km77, seat testul elanului, seat 600 km77, seat 600 testul elanului...
14 decembrie 2025
10:10
În toată această goană după electrificare, constructorii de automobile nu au uitat de mașinile autonome sau, cu alte cuvinte, care se conduc singure. Deși suntem încă departe de momentul în care vehiculele autonome vor deveni o normalitate, mărcile din industrie vor să se pregătească pentru asta.Cum își petrec oamenii timpul într-un vehicul autonom? Se simt confortabil? Cum ar trebui să fie interacțiunea dintre vehicul și pasageri, în special...
09:50
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Duelul legendelor din WRC: Subaru vs Mitsubishi vs Toyota Urmărește o cursă de accelerație cu trei mărci care au scris istorie în Campionatul Mondial de Raliuri. Este vorba despre Subaru, Mitsubishi și Toyota. Cum se descurcă o mașină fabricată acum 50 de an...
13 decembrie 2025
11:00
În primăvara anului 2025, chinezii de la Changan au debarcat oficial în Europa cu marca Deepal. Cu ocazia acelui eveniment, constructorul asiatic a anunțat, de asemenea, lansarea a 8 modele până în 2027, primele două fiind Deepal SO7 și Deepal LO7.În 2026 și 2027, Changan va lansa câte trei modele în Europa și, potrivit celor mai recente informații, intenționează să aducă și mărcile Avatr și Nevo pe Bătrânul Continent. Tot...
10:30
Seat și Cupra inaugurează uzina de baterii din Barcelona: 1.200 de baterii produse zilnic # Automarket.ro
Seat și Cupra și-au propus să transforme Spania într-un hub important pentru electromobilitatea din Europa. În acest context, cele două mărci tocmai au inaugurat uzina de baterii, destinate modelelor cu zero emisii, din Martorell, Barcelona.Fabrica are o suprafață de 64.000 de metri pătrați și a fost construită în puțin peste doi ani, în urma unei investiții care se ridică la 300 de milioane de euro.Noua uzină poate produce un pachet de baterii la...
12 decembrie 2025
19:40
Constructorul german, la fel ca majoritatea producătorilor, își revizuiește planul său de electrificare. Din cauza vânzărilor sub așteptări ale modelelor electrice, Volkswagen a renunțat la planul său inițial. Potrivit unor informații noi din presă, marca de la Wolfsburg lucrează la un nou plan de electrificare, dar și la un nou plan de investiții pentru următorii 5 ani.Noul plan de electrificare Volkswagen ar urma să includă modele electrice cu motoare...
16:40
Au trecut 2 ani de când Caterham a prezentat conceptul Project V. Acest concept anunță primul model electric al mărcii britanice de mașini de performanță. Încă de atunci, Caterham a precizat că primul prototip funcțional ar urma să-și facă apariția la finalul lui 2025 sau la începutul lui 2026.Iată că acum marca britanică a confirmat oficial când va prezenta primul prototip funcțional al lui Project V. Acesta va fi dezvăluit în data de 9...
16:20
Serviciul de ride-sharing Mobilize, înființat de către Renault în 2021, a fost închis de către marca franceză. Decizia de a închide serviciul de ride-sharing a fost luată din cauză că serviciul nu a generat profituri. Marca franceză va elimina aproximativ 80 din cele 450 de locuri de muncă din interiorul diviziei Mobilize. Un oficial al mărcii spune că vor fi încurajate plecările voluntare și mutările interne de personal. Totodată, Renault anunță...
14:50
Constructorul german, la fel ca majoritatea producătorilor, își revizuiește planul său de electrificare. Din cauza vânzărilor sub așteptări ale modelelor electrice, Volkswagen a renunțat la planul său inițial. Potrivit unor informații noi din presă, marca de la Wolfsburg lucrează la un nou plan de electrificare, dar și la un nou plan de investiții pentru următorii 5 ani.Noul plan de electrificare Volkswagen ar urma să includă modele electrice cu motoare termice...
13:30
12:50
Britanicii de la Bentley au o tradiție în stabilirea recordurilor în condiții de iarnă. În 1986, un model Turbo R a stabilit un record de anduranță pe circuitul Millbrook Proving Ground din Regatul Unit. În 2007 și 2011, Bentley a mai stabilit două recorduri de viteză pe gheață.Acum, constructorul din Crewe revine cu o nouă performanță în condiții de iarnă. Un exemplar Flying Spur Speed a stabilit un timp de referință pe cel mai nordic circuit...
12:00
Înalt oficial european: UE abandonează planul de interzicere a mașinilor cu motoare termice ... # Automarket.ro
Este oficial. Motorul termic nu va dispărea până la urmă, nici după 2035 în Europa. Asta pentru că Uniunea Europeană a decis să abandoneze oficial planul care interzicea vânzarea de mașini noi cu motoare termice începând din 2035.Informația a fost confirmată chiar de către Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, cel mai mare partid politic din Parlamentul European. Oficialul german a precizat că acest plan va fi înlocuit de o...
11:50
OFICIAL: UE abandonează planul de interzicere a mașinilor cu motoare termice din 2035 # Automarket.ro
Este oficial. Motorul termic nu va dispărea până la urmă, nici după 2035 în Europa. Asta pentru că Uniunea Europeană a decis să abandoneze oficial planul care interzicea vânzarea de mașini noi cu motoare termice începând din 2035.Informația a fost confirmată chiar de către Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, cel mai mare partid politic din Parlamentul European. Oficialul german a precizat că acest plan va fi înlocuit de o...
11:20
BMW Seria 3 a ajuns la 50 de ani de producție, cu peste 18 milioane de unități fabricate în 18 uzine din 1975 până în prezent, devenind unul dintre cele mai importante modele din rețeaua internațională de producție a constructorului.Producția a început în uzina principală BMW din München în 1975, constructorul introducând o secție de caroserii complet automatizată pentru a doua generație în 1982. Seria 3 s-a extins la uzina...
10:20
Ediție limitată Porsche 911 GT3 dedicată lui Ferdinand Alexander Porsche. Doar 90 de exemplare # Automarket.ro
Pentru a marca acest moment, echipa Sonderwunsch a companiei a creat o ediție limitată 911 GT3 90 F. A. Porsche. Aceasta a fost realizată cu ajutorul celui mai tânăr fiu al lui Ferdinand, Mark, și reprezintă un omagiu.Modelul este bazat pe 911 GT3 cu pachetul Touring și are o vopsea specială Verde F. A. metalizat. Nuanța este inspirată vag de culoarea Verde Oak metalizat folosită pe propriul 911 al lui Ferdinand.Detaliile speciale nu se opresc aici, deoarece modelul este...
10:10
Seria 3 este un model de referință pentru constructorul din Munchen. A intrat pe linia de asamblare în 1975 și, de atunci, a fost produs pe 4 continente, în 18 uzine din 13 țări și a fost replicat în peste 18 milioane de exemplare.Întâi, BMW Seria 3 a fost produs la uzina principală din Munchen, pentru ca, mai apoi, producția să fie extinsă și la uzina din Dingolfing (în 1980) și, ulterior, la Regensburg (în 1986). Tot în anii '80...
11 decembrie 2025
17:40
VIDEO: Honda CR-V vs Toyota RAV4 vs Subaru Forester! Care se descurcă mai bine în off-road? # Automarket.ro
Honda CR-V vs Toyota RAV4 vs Subaru Forester! Care se descurcă mai bine în off-road? Cei de la canalul de YouTube Edmunds Cars au luat 3 dintre cele mai populare SUV-uri japoneze de familie pentru a vedea cum se descurcă pe teren accidentat. Aflați în video care model s-a descurcat mai bine în off-road. off-road, honda, cr-v, toyota, subaru, forester, subaru forester, honda cr-v, cr-v off-road, toyota rav4...
17:00
Land Rover readuce pe piață clasicul Defender: culori noi, preluate de la Defender OCTA # Automarket.ro
În 2016, Land Rover a încetat producția modelului original Defender. Celebrul model de teren a fost una dintre cele mai longevive mașini din istorie, cu o producție care a durat 67 de ani. De-a lungul timpului, Land Rover Defender, cunoscut și sub alte denumiri înainte ca acest nume să fie adoptat în 1990, a avut parte de puține schimbări la nivel vizual.Acum, însă, constructorul britanic readuce pe piață vechea generație Defender, care va fi...
15:50
Mărcile auto din China sunt deja concurenți veritabili pentru producătorii consacrați din Europa, Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite. Modelele chineze aflate la cea mai mare căutare la nivel mondial sunt cele electrice, datorită promisiunilor privind autonomia generoasă, dar și datorită unor tehnologii noi și inovatoare.Deja multe dintre mărcile auto consacrate sunt nevoite să răspundă la aproape tot ceea ce chinezii aduc pe piață pentru a ține pasul cu cererea din ce...
13:40
Mașinile autonome vor fi folosite în viitor de către companii de ride-hailing. În unele țări, cum ar fi Statele Unite ale Americii, compania de ride-hailing Waymo are deja în flota sa mașini care se conduc singure, fără șofer. Astfel de mașini urmează să ajungă să circule și pe străzile țărilor europene în următorii ani.Grupul Stellantis tocmai a anunțat un parteneriat nou cu firma de ride-hailing Bolt. Cele două companii vor dezvolta...
11:50
Chevrolet numește inițiativa „Stars & Steel Collection”, care va fi prezentă pe 5 modele diferite.Marea noutate este însă că Chevrolet va dona 250 de dolari pentru fiecare vehicul Stars & Steel vândut, către organizații nonprofit care sprijină comunitatea veteranilor. Colecția își va face debutul la meciul Army–Navy, sâmbătă, 13 decembrie.Unul dintre modelele vedetă ale colecției este un exemplar unicat Corvette ZR1X 2026....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.