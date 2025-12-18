Geely lansează primul său SUV plug-in hybrid în România: start de la 37.000 euro

12:00

Este oficial. Motorul termic nu va dispărea până la urmă, nici după 2035 în Europa. Asta pentru că Uniunea Europeană a decis să abandoneze oficial planul care interzicea vânzarea de mașini noi cu motoare termice începând din 2035.Informația a fost confirmată chiar de către Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, cel mai mare partid politic din Parlamentul European. Oficialul german a precizat că acest plan va fi înlocuit de o...