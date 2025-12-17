Proiect de lege în Senatul Statelor Unite pentru sancţionarea importatorilor de petrol rusesc

Veridica.ro, 17 decembrie 2025 10:50

Potrivit iniţiatorilor cei care fac sau înlesnesc acest comerţ trebuie să înţeleagă că finanţează războiul Rusiei din Ucraina.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 5 minute
11:10
Incendiu la o rafinărie din Rusia după un atac ucrainean cu drone Veridica.ro
Ucraina lansează cu regularitate atacuri asupra obictivelor energetice şi militare ruseşti.
Acum 30 minute
10:50
Proiect de lege în Senatul Statelor Unite pentru sancţionarea importatorilor de petrol rusesc Veridica.ro
Potrivit iniţiatorilor cei care fac sau înlesnesc acest comerţ trebuie să înţeleagă că finanţează războiul Rusiei din Ucraina.
Acum 4 ore
08:50
Statele Unite recunosc România ca partener-cheie în asigurarea securității energetice Veridica.ro
Comisia Europeană va finanța interconectarea electrică a țării noastre cu statele vecine, însumând peste 7.000 de megawați.
08:30
Nicușor Dan participă la Consiliul European de la Bruxelles Veridica.ro
Astăzi, președintele României va fi prezent la Summitul UE - Balcanii de Vest.
Acum 24 ore
20:50
Deutsche Welle pe lista neagră a rușilor Veridica.ro
Rusia a etichetat Deutsche Welle drept „organizație indezirabilă”, în cadrul a ceea ce postul de televiziune internațional german a numit un efort de a suprima reportajele independente.
20:30
Zelenski spune că planurile de pace vor fi prezentate Rusiei în câteva zile Veridica.ro
Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina ar putea fi finalizate în curând, după care emisarii americani le vor prezenta Kremlinului.
17:10
Noi ajutoare europene pentru apărarea Ucrainei Veridica.ro
Sisteme anti-aeriene și bani pentru achiziții militare sunt pe lista de suținere a Kievului în fața agresiunii ruse
16:00
Țările din vecinătatea Rusiei se tem că Moscova va avansa cu trupe la granița cu NATO Veridica.ro
Un summit organizat la Helsinki, cu participarea României își propune consolidarea apărării pe flancul estic al UE
15:20
Belgia a dublat capturile de droguri destinate Europei Veridica.ro
Creșterea cantităților confiscate reflectă tendința consumului european și a producției mondiale.
15:00
BBC se va apăra în procesul de defăimare intentat de Trump Veridica.ro
Președintele american acuză modificarea cu răutate a unui discurs controversat.
13:40
De ce Donald Trump nu este chiar „făcătorul de pace” în care se erijează Veridica.ro
Donald Trump încearcă să impună un acord de pace pentru Ucraina și se arată convins că acesta va fi respectat. Liderul american e la fel de convins că până acum a oprit opt războaie – dar realitatea e mai nuanțată.
13:20
La Haga se pun bazele unei comisii pentru despăgubiri de război acordate Ucrainei Veridica.ro
Inițiativa are loc pe fondul discuțiilor intense mediate de americani care urmăresc rezolvarea conflictului declanșat de Rusia.
Ieri
06:00
România are cea mai mică rată de abandon a studiilor liceale şi superioare din UE Veridica.ro
Principalele motive pentru nefinalizarea unui program de educație au fost neîndeplinirea așteptărilor şi dificultatea ridicată.
05:30
Nicușor Dan, vizită de două zile în Marea Britanie Veridica.ro
Ieri, şeful statului s-a întâlnit cu comunitatea de români din Finlanda.
15 decembrie 2025
22:50
Fiul cineastului Rob Reiner, acuzat de omuciderea părinților săi Veridica.ro
Fiul actorului și cineastului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat și acuzat de uciderea părinților săi, după ce aceștia au fost găsiți morți în casa lor în weekend, a declarat luni șeful poliției din Los Angeles, Jim McDonnell.
22:30
Australia intenționează să înăsprească legi privind armele de foc Veridica.ro
Australia a promis luni legi mai stricte privind armele de foc, în timp ce începe să jelească victimele celui mai grav atac armat în masă din ultimii aproape 30 de ani, în care poliția a acuzat un tată și un fiu de uciderea a 15 evrei care sărbătoreau Hanukah pe faimoasa plajă Bondi din Sydney.
21:40
Kremlinul vorbește de „denazificare”, dar în armata sa luptă naziști ruși Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
21:00
Atac fără precedent al Ucrainei Veridica.ro
Pentru prima dată în istoria războiului, Serviciul de Securitate al Ucrainei a detonat un submarin rusesc folosind drone marine.
20:50
Progrese semnificative în negocierile de pace pentru Ucraina Veridica.ro
Cancelarul german, care a gazduit discuțiile la Berlin, a declarat că pentru prima oară de la invadarea Ucrainei de către ruși există șanse reale de pace.
16:00
TrumPutin sau pseudo Ribbentrop-Molotov redivivus [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.ro
Veridica despre cum Trump și Putin folosesc pretextul negocierilor de pace privind Ucraina pentru a tranzacționa ceea ce nu dețin: Europa. După perdeaua de fum a discuțiilor ruso-americane referitoare la Ucraina, cei doi lideri discută despre o nouă împărțire a sferelor de influență în Europa, Trump hrănindu-i lui Putin iluzia că va ieși din războiul din Ucraina în postura de nou stăpân al Europei Centrale și de Sud-Est, așa cum a reușit Stalin la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În pofida angajamentelor pe care diplomația rusă este gata să le ofere Europei, discursul politic rusesc pentru consum interior încearcă să acrediteze ideea nu doar că Rusia este deja învingătoare în războiul cu Ucraina, dar și că la sfârșitul acestuia va redeveni imperiul pe care l-a pierdut odată cu prăbușirea regimurilor comuniste și dezintegrarea URSS.
13:10
FAKE NEWS: Mișcarea Legionară nu a fost o organizație fascistă Veridica.ro
Mișcarea Legionară nu a fost o organizație fascistă și nu a comis crime în masă, fapt recunoscut și de Tribunalul de la Nürnberg, aberează Diana Șoșoacă.
12:40
În Statele Unite continuă căutarea atacatorului care a ucis doi studenţi într-o unversitate din Rhode Island Veridica.ro
Procuratura a decis punerea în libertate a singurei persoane reţinute în legătură cu cazul.
12:20
Rusia susţine că a dejucat un atac ucrainean cu drone asupra Moscovei Veridica.ro
Două din aeroporturile capitalei ruse au fost închise temporar.
12:00
Fostul patron al presei pro-democrație din Hong Kong a fost găsit vinovat pentru ameninţarea securității naționale. Veridica.ro
Jimmy Lai este fondatorul unui ziar independent şi susţinător al drepturilor democratice din fosta colonie britanică devenită regiune autonomă chineză.
11:50
Noul contract social al Rusiei: de ce sancțiunile îi afectează pe toți, cu excepția decidenților Veridica.ro
Nici severitatea sancțiunilor, nici amploarea pierderilor pe front nu au împins Kremlinul către un compromis.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Omagii aduse în toată lumea pentru victimele atacului din Australia. Veridica.ro
Cel puţin 15 persoane au fost ucise în timpul unei sărbători evreieşti pe o plajă din Sidney.
10:10
O nouă rundă de convorbiri ucraineano-americane la Berlin, pe tema unui plan de pace cu Rusia Veridica.ro
Emisarul american susţine că s-au făcut multe progrese în discuţiile de ieri
09:00
Parlamentul votează, astăzi, moțiunea de cenzură depusă de opoziția suveranistă Veridica.ro
Tot astăzi, Senatul va dezbate și vota moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului.
08:50
Șefa diplomației române, participare la Consiliul Afacerilor Externe Veridica.ro
Agenda reuniunii include discuții despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, și despre situația din Orientul Mijlociu.
14 decembrie 2025
08:10
Trafic deschis pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei, în perioada sărbătorilor de iarnă Veridica.ro
Între 18 decembrie şi 8 ianuarie lucrările la podul Giurgiu - Ruse vor fi suspendate.
06:10
Protestele împotriva corupţiei din justiţie continuă Veridica.ro
Mii de oameni au manifestat în toată ţara, cerând demisia conducerii ÎCCJ şi a ministrului de Interne.
13 decembrie 2025
19:40
Ghosting continental: SUA dă „cancel” - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că rețeaua președintelui Donald Trump, Truth Social, vrea să devină vocea rațiunii, iar Casa Albă crede că Europa riscă să dispară ca civilizație.
11:40
Un copil ucrainean aduce în Parlamentul european drama războiului declanşat de Putin Veridica.ro
Băiatul şi-a pierdut mama şi a suferit arsuri grave într-un atac rusesc asupra unui spital
10:40
Iranul sechestrează un petrolier şi arestează echipajul pe motiv de contrabandă Veridica.ro
Autorităţile de la Teheran se luptă cu traficul ilegal de combustibil iranian ieftin
10:30
Nicușor Dan a promulgat legea privind încălcarea sancțiunior internaționale Veridica.ro
Nerespectarea legii poate fi pedepsită cu închisoare de la unul la cinci ani.
10:10
CE nu va propune suspendarea fondurilor UE pentru România Veridica.ro
Decizia vine ca o recunoaștere a măsurilor fiscale luate de guvern pentru reducerea deficitului bugetar.
10:00
Thailanda promite să continue lupta împotriva Cambodgiei, în pofida armistiţiului anunţat de Trump Veridica.ro
Preşedintele american spune că i-a convins pe liderii celor două ţări să respecte un acord de încetarea focului convenit anterior
08:50
Trump îşi trimite emisarul la Berlin pentru discuţii despre pacea din Ucraina Veridica.ro
Kievul a trimis Statelor Unite o versiune revizuită a planului american de pace, considerat prea favorabil Rusiei
08:30
Rusia avariază trei nave turceşti în porturile ucrainene Veridica.ro
Atacul are loc la câteva ore după convorbirile dintre liderii Rusiei şi Turciei
12 decembrie 2025
19:40
Mitropolitul pro-rus al românilor din Ucraina, Longhin Jar, acuzat de abuzuri împotriva copiilor Veridica.ro
Orfani care au crescut la un cămin pentru copii administrat de controversatul mitropolit al românilor din Ucraina, Longhin Jar, afirmă că au fost ținta unor abuzuri fizice, inclusiv bătăi și mușcături pe față, în perioada în care s-au aflat la cămin. Problemele de la căminul din Molnița au fost denunțate, anterior, și de bloggerul Edgar Calancea, care a publicat mărturii ale unor persoane care îl acuză pe starețul Longhin Jar din Cernăuți de rele tratamente aplicate copiilor aflați la orfelinatul său.
17:20
Ucrainenii recuceresc zone din nord-est ocupate de ruși Veridica.ro
Zelenski spune că succesul de pe front întărește eforturile diplomatice.
17:00
Zeci de migranți au trecut din Belarus în Polonia printr-un tunel pe sub graniță Veridica.ro
Varșovia acuză Minskul, aliatul Moscovei de complot pentru destabilizarea Poloniei prin intermediul migranților aduși din Orientul Mijlociu și Africa
16:20
UE blochează activele Rusiei pentru a le folosi în ajutorul Ucrainei Veridica.ro
Banca Centrală a Rusiei anunță că dă în judecată depopzitarul european al activelor sale.
15:30
Mesaj alarmat al șefului NATO Veridica.ro
Rutte spune că Uniunea Europeană este următoarea țintă a Rusiei, dacă Putin își atinge obiectivele în Ucraina
15:00
Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian Veridica.ro
Guvernul german promite contramăsuri în cooperare cu partenerii europeni.
13:30
Bulgaria: guvernul demisionează în urma protestelor. De ce acum și de ce din nou Veridica.ro
Guvernul Bulgariei a demisionat după ce s-a confruntat cu proteste repetate în ultimele două săptămâni. Decizia a reprezentat o surpriză pentru o țară unde politicienii discreditați rareori cedează, și până și reformiștii care se desprind din valurile de proteste ajung să facă politică „pe stil vechi".
10:30
Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8%, în noiembrie Veridica.ro
În octombrie, salariul mediu net a crescut cu 4,3 procente.
09:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Pacea în Ucraina depinde de înlăturarea regimului Zelenski Veridica.ro
Războiul continuă doar din cauza regimului ilegitim instalat la Kiev și controlat din exterior, iar pacea nu poate fi obținută fără înlocuirea acestuia, potrivit propagandei pro-Kremlin.
07:10
Propaganda rusă arată, fără să vrea, de ce se teme Rusia Veridica.ro
Înarmarea Europei pentru a se apăra de agresiunea Rusiei, dar și propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina sunt teme majore de atac pentru propaganda Kremlinului, care le vede drept amenințări.
06:40
Noi proteste după documentarul Recorder Veridica.ro
Sute de magistraţi şi-au exprimat susţinerea pentru autorii dezvăluirilor, Nicuşor Dan le adresează o invitaţie la discuţii.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.