Miliarde în joc: OpenAI discută cu Amazon o investiţie de peste 10 mld. dolari şi un acord pentru cipuri AI, în timp ce Microsoft şi Nvidia îşi consolidează puterea pe piaţa inteligenţei artificiale generative
Ziarul Financiar, 17 decembrie 2025 15:30
Trade Republic devine oficial cel mai valoros start-up din Germania. Supranumit şi „Robinhood-ul european” brokerul nemţesc primeşte o evaluare de 12,5 miliarde de euro. Investitorii de calibru întră în joc: miliardarul Peter Thiel, Fidelity, fondul suveran al Singapore, iar lista continuă # Ziarul Financiar
Mustafa Tiftikcioglu, Garanti BBVA România: Anul 2026 se conturează ca o perioadă de reaşezare pentru economia României. Pentru mediul de afaceri local, 2026 va fi un an al redresării şi al concentrării pe perspectivele pe termen mediu # Ziarul Financiar
Anul 2026 se conturează ca o perioadă de reaşezare pentru economia României, fiind aşteptat un context mai echilibrat, mai ales în al doilea semestru, cu scădere a inflaţiei şi relansare a investiţiilor, după o etapă plină de provocări, a declarat pentru ZF Mustafa Tiftikcioglu, CEO al Garanti BBVA România.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. În Bucureşti s-ar putea construi de două ori mai multe locuinţe, dar dezvoltarea se mută în Ilfov din cauza blocajelor din administraţia locală şi a lipsei unui Plan Urbanistic General # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România se află pe un trend ascendent, cu o creştere a preţurilor de aproximativ 12% în ultimul an, însă potenţialul real al sectorului rămâne nevalorificat din cauza barierelor administrative.
Nicolae Bucovală, proprietarul complexului Steaua de Mare din Eforie Nord, a cumpărat hotelul Zenith din Mamaia: Avem un plan de investiţii pentru acest hotel şi continuăm să ne uităm şi la alte achiziţii # Ziarul Financiar
Nicolae Bucovală, proprietarul complexului Steaua de Mare din Eforie Nord, a cumpărat hotelul Zenith din Mamaia, de la fondul de investiţii RC2 şi Antares Management, firmă deţinută de Dumitru Becşenescu.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Horia Cardoş, Agroland: Antreprenorii pot reechilibra balanţa comercială de produse alimentare, sunt companii cu investiţii importante, dar nu este suficient. Guvernul trebuie să ne ofere un cadru în care să prosperăm, nu doar să rezistăm # Ziarul Financiar
De la retailer cu produse pentru grădinărit şi mici fermieri, grupul Agroland, fondat de antreprenorul Horia Cardoş acum 28 de ani, din vestul României, din Timiş, vrea să ajungă un jucător regional în industria agroalimentară. Până în 2030 îşi propune să ajungă la primul miliard de lei şi apoi să se extindă pe pieţe din Europa de Vest prin achiziţii. Grupul Agroland are planificate investiţii de circa
Bursă. Opt din zece administratori de fonduri mutuale înregistrează active în creştere în ultimul an, într-un an excepţional pentru Bursa locală. Schimbări pe podium: BT AM trece peste Raiffeisen AM, iar BRD AM îşi consolidează poziţia de lider # Ziarul Financiar
Activele administratorilor de fonduri mutuale din România au intrat pe o traiectorie clar ascendentă în 2025, pe măsură ce piaţa de capital şi încrederea investitorilor s-au consolidat după un început de an marcat de incertitudini politice şi economice.
Cornel Cărămizaru, director general al Coca-Cola HBC: Sustenabilitatea nu mai este o linie de costuri, ci a ajuns o linie de investiţii şi este foarte aproape de a deveni o linie de profit pentru companie # Ziarul Financiar
Sustenabilitatea nu mai este o linie de costuri pentru Coca-Cola în România, ci a ajuns în etapa în care este o linie de investiţii şi este foarte aproape de a deveni o linie de profit, a declarat Cornel Cărămizaru, director general al Coca-Cola HBC, în cadrul conferinţei „Descoperiţi România. Care sunt atuurile României în competiţia pentru atragerea investiţiilor?“, o iniţiativă a Fundaţiei Deloitte.
Bursă. Acţiunile One United Properties, pe plus cu 12% în ultima lună. Ce trage în sus cotaţia? # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (simbol bursier ONE) – companie antreprenorială inclusă în indicele BET, cu o capitalizare de 3,3 mld. lei – înregistrează o apreciere de 12,5% a preţului acţiunii în ultima lună la Bursa de Valori Bucureşti, într-un context în care emitentul a raportat rezultate financiare solide şi continuă să îşi dezvolte portofoliul rezidenţial şi comercial.
Bursă. Acţiunea europeană cu cea mai mare creştere în 2025: Plus 1.400% de la început de an, deşi compania a raportat pierderi de 250 mil. euro la nouă luni # Ziarul Financiar
Compania franceză de biotehnologie Abivax este cea mai performantă acţiune din indicele paneuropean Stoxx 600 în acest an, la o distanţă semnificativă faţă de restul pieţei.
Bursă. Indicele fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, peste BET în 2025. Broker: Programele de răscumpărare şi rezultatele solide au redus decalajul dintre activul net şi preţul de piaţă # Ziarul Financiar
BET-FI – indicele care reuneşte Fondul Proprietatea şi cele cinci fonduri alternative de la Bursa de Valori Bucureşti, adică fostele societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) – a depăşit anul acesta dinamica BET, după ani în care balanţa a înclinat în favoarea indicelui de referinţă al pieţei de capital.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Alexandru Martin, CEO al Voice CRM, asistent digital care completează datele preluate prin mesaje vocale în sistemele ERP: Vrem să simplificăm activitatea agenţilor de vânzări # Ziarul Financiar
Oamenii de vânzări petrec în medie 3 minute după fiecare apel pentru a nota manual informaţiile despre clienţi - preferinţe, date de contact, termene de recontactare. Voice CRM, un start-up aflat în fază incipientă, vrea să elimine acest proces prin automatizare: agentul de vânzări transmite un mesaj vocal, iar un asistent digital bazat pe inteligenţă artificială completează automat datele în CRM.
Databricks, gigantul de date şi AI cofondat de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, anunţă o nouă rundă de finanţare de 4 miliarde de dolari la o evaluare de 134 de miliarde de dolari - peste estimările anterioare # Ziarul Financiar
Databricks, compania de analiză a datelor şi inteligenţă artificială cofondată de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, a anunţat marţi că atrage o finanţare de 4 miliarde de dolari la o evaluare de 134 de miliarde de dolari, conform CNBC. Evaluarea depăşeşte estimările de 130 de miliarde de dolari vehiculate în presă luna trecută.
Dragoş Damian, Terapia: Nicuşor Dan, daca mai eşti în Finlanda, cu un drum, transmite-le salutări şi mulţumiri celor de la Nokian Tyres, care au făcut una dintre cele mai mari investiţii industriale din ultimii ani din România # Ziarul Financiar
Am uitat sa îl rog pe Preşedintele României sa îi salute pe cei de la Nokian Tyres, am căscat gura la scandalurile de la televizor si am uitat.
Cum şi-a pierdut iRobot drumul spre casă. Ce învăţăminte pot fi trase din falimentul producătorului american al celebrelor aspiratoare Roomba # Ziarul Financiar
Înfiinţată în 1990 în Bedford, Massachusetts, de roboticianul MIT Rodney Brooks şi foştii săi studenţi Colin Angle şi Helen Greiner, iRobot a depus recent cerere de protecţie împotriva falimentului, punând capăt unui parcurs de 35 de ani care a dus-o de la visurile unor cercetători AI în bucătării şi într-un final la mâna furnizorului său chinez.
Reciclarea poate deveni un pol de dezvoltare în România mai ales datorită investiţiilor din ultimii ani şi anunţate în noi unităţi, dar şi a celor care se vor realiza în următoarea perioadă.
Afaceri de la Zero. Andreea Luca, de profesie jurnalist, aduce gustul oriental la Iaşi prin restaurantul pakistanez Indus, iar planul ei este să ajungă cu proiectul său în următorii ani în mai multe oraşe ale ţării # Ziarul Financiar
Andreea Luca, de profesie jurnalist şi cu experienţă în marketing şi PR, a lăsat în urmă biroul pentru a-şi transforma pasiunea într-un mic business. Aşa a apărut Indus, un restaurant pakistanez take away din Iaşi, deschis în octombrie 2023, unde ea aduce reţetele orientale mai aproape de ieşenii care caută gusturi puternice.
