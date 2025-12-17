Guvernul, larg la portofel pe final de an: Finanţele alocă 2,5 mld. de lei pentru continuarea investiţiilor publice. Banii merg către Ministerul Dezvoltării. „Relocările de fonduri nu influenţează deficitul bugetar”

10:45

De la retailer cu produse pentru gră­di­nărit şi mici fermieri, grupul Agroland, fondat de antreprenorul Horia Cardoş acum 28 de ani, din vestul României, din Timiş, vrea să ajungă un jucător regional în industria agro­alimentară. Până în 2030 îşi propune să ajungă la primul miliard de lei şi apoi să se extindă pe pieţe din Europa de Vest prin achiziţii. Grupul Agroland are planificate investiţii de circa