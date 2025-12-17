O femeie a reușit să înșele un broker imobiliar cu zeci de mii de euro după ce a pretins că e descendenta unei familii nobiliare maghiare și posesoarea a cinci castele

O femeie din Alba a fost plasată sub control judiciar după ce ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi, împreună cu un bărbat, ar fi convins un broker imobiliar să le transfere peste 50.000 de euro şi dreptul de proprietate asupra unei case.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro