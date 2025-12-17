SURPRIZĂ Gigant mondial - în mineritul din România după ce a ratat Cupru Min acum 10 ani. Pachet de finanțare de 200 milioane dolari pentru proiectul aurifer din România al canadienilor Euro Sun, al doilea ca mărime din Europa

15:20

Guvernul a decis pe ultima sută de metri, înainte de ședința de astăzi, să modifice recentul proiect, prezentat de Profit.ro, privind impozitele și taxele locale. Astfel, scutirile de impozite pe care autoritățile locale le pot acorda nu vor putea depăși, în total, 5% din veniturile obținute de primării din taxe și impozite în anul anterior celui în care se acordă scutirea.