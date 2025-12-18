Netflix achiziționează Warner Bros pentru 83 miliarde de dolari

21:50

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, este implicat într-un dosar de mită, unde se propune acordarea a 1,4 milioane lei către directorul RAR, Mihai Alecu. Prima tranșă urma să fie dată înainte de Crăciun, conform anchetei. Detalii despre întâlnirile și condițiile contractuale, incluzând arestările recente, sunt revelate. Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, este …