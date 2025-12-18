Donald Trump investește 6 miliarde în fuziune nucleară cu parteneri Google

13:40

Norvegia construiește Rogfast, cel mai lung și adânc tunel rutier subacvatic din lume, având o lungime de 27 km și adâncime de 392 m. Proiectul va conecta Stavanger de Haugesund, reducând timpul de călătorie cu 40 de minute. Finalizarea este programată pentru 2033, cu un cost estimat de 2,4 miliarde de dolari.