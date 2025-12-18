Matvey Safonov îi egalează pe Duckadam la PSG, provocând rivalitate.

11:50

Tragedie în Baza 3: o femeie de 41 de ani a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni de un șofer cu viteză excesivă. Semaforul nefuncțional a contribuit la accident, iar autoritățile nu au luat măsuri pentru prevenirea unor incidente similare. Mărturiile pietonilor subliniază pericolul din zonă. O femeie de 41 de ani a fost … Articolul Am traversat de șase ori: o expediție care îți va da fiori apare prima dată în Main News.