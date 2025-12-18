O rețea de ucraineni ajută oligarhii să obțină ilegal cetățenia română
MainNews.ro, 18 decembrie 2025 14:50
O rețea de ucraineni ar fi ajutat oligarhi ruși să obțină ilegal cetățenia română prin falsificarea documentelor. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, implicând funcționari publici și avocați. Procurorii au inițiat urmărirea penală împotriva mai multor suspecți. Investigarea unei rețele de ucraineni acuzată de obținerea ilegală a cetățeniei române pentru oligarhi ruși Grupul infracțional
• • •
Acum 30 minute
15:00
Malcom Edjouma rămâne la FCSB până la finalul sezonului. Mijlocașul francez a acceptat prelungirea contractului după o prestație solidă în meciul cu Feyenoord, influențând decizia lui Gigi Becali. Edjouma va contribui și în cupele europene, fiind déjà înscris pe lista UEFA. Malcom Edjouma a prelungit contractul cu FCSB până la finalul sezonului Decizia a fost
15:00
Vlad Pascu a fost condamnat definitv la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după un accident mortal petrecut în 19 august 2023, în apropierea localității 2 Mai. Înalta Curte a respins recursul său, menținând decizia Curții de Apel Constanța. Acesta se afla sub influența substanțelor interzise. Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la
14:50
Anul 2025 va marca o explozie a utilizării inteligenței artificiale, generând o amprentă de carbon de 80 de milioane de tone și consumând 800 de miliarde de litri de apă. Impactul asupra mediului al tehnologiei este profund, iar societatea suportă costurile, întrebându-se dacă companiile ar trebui să plătească pentru aceasta. Utilizarea inteligenței artificiale (IA) va
14:50
O rețea de ucraineni ar fi ajutat oligarhi ruși să obțină ilegal cetățenia română prin falsificarea documentelor. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, implicând funcționari publici și avocați. Procurorii au inițiat urmărirea penală împotriva mai multor suspecți. Investigarea unei rețele de ucraineni acuzată de obținerea ilegală a cetățeniei române pentru oligarhi ruși Grupul infracțional
Acum o oră
14:40
Emisarii lui Donald Trump negociază cu trimișii lui Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru un plan de pace. Discuțiile se concentrează pe garanții de securitate pentru Ucraina, dar rămân diferențe semnificative privind cedarea teritoriilor din Donbas. Delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov, va sosi la Miami. Consilierii lui Trump negociază cu emisarul lui Putin pentru
14:40
Aleksandar Vučić a anunțat că licența de operare a NIS nu va fi prelungită, ceea ce va duce la închiderea rafinăriei de petrol din Serbia. Această situație poate afecta serios aprovizionarea cu combustibil în România, iar filiala NIS Petrol SRL se confruntă cu riscuri de faliment și posibile concedieri. Aleksandar Vučić a anunțat că licența
14:40
România joacă un rol crucial în apărarea Europei împotriva agresiunii lui Putin, demonstrând curaj și angajament. Poziția sa geostrategică o plasează în prima linie a frontului, ceea ce o face vulnerabilă, dar și esențială pentru securitatea regională. Colaborarea continuă cu Ucraina și Occidentul este vitală. Mark Kimmitt evidențiază importanța României în apărarea Europei împotriva agresiunii
14:30
Irineu Darău, propus de USR pentru Ministerul Economiei, are peste 15 ani de experiență profesională în domeniul privat. Absolvent al Universității din București, este senator de Brașov și președinte al Comisiei pentru învățământ. Se angajează să digitalizeze serviciile publice și să promoveze reformele economice în România. Irineu Darău a fost propus de USR pentru funcția
Acum 2 ore
14:00
România va organiza, în premieră, Campionatul Mondial de seniori de lupte în 2030, marcând un moment istoric pentru sportul românesc. Competițiile se vor desfășura la Brașov, în noua Sală Polivalentă, și vor include evenimente internaționale între 2027 și 2030. Răzvan Pîrcălabu subliniază importanța acestui eveniment. România va organiza pentru prima dată Campionatele Mondiale de seniori
14:00
Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA într-un dosar de corupție. Ancheta vizează intermedierea unei mite de peste un milion de lei pentru directorul Registrului Auto Român. Cuc este suspectat că a facilitat legătura între oficial și un om de afaceri, în legătură cu un contract public. Răzvan Cuc, fost ministru
13:50
Lenovo Legion 5 Pro cu RTX 5070 Ti este un laptop de gaming performant, ideal pentru muncă și distracție. Designul său elegant și discret îl face potrivit pentru mediul business. Ecranul OLED 16 inci, răcirea eficientă și puterea grafică de generație nouă asigură o experiență excelentă în gaming și aplicații creative. Lenovo Legion 5 Pro
13:50
Monica Tatoiu a făcut declarații șocante despre moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției. Afirmă că aceasta ar fi fost izolată de familie și controlată de iubitul său tânăr înainte de a deceda. Poliția a deschis o anchetă pentru a investiga circumstanțele suspecte ale morții. Află mai multe detalii despre caz. Rodica Stănoiu a decedat
13:40
UE își reafirmă angajamentul de a sprijini Ucraina, în contextul amenințării rusești. Liderii europeni explorează utilizarea activelor băncii centrale ruse pentru a finanța ajutoare esențiale. Belgia caută garanții pentru un cec în alb, în timp ce întâlnirea liderilor UE va decide viitorul asistenței pentru Ucraina. UE continuă sprijinul financiar pentru Ucraina pentru a contracara amenințările
13:40
Norvegia construiește Rogfast, cel mai lung și adânc tunel rutier subacvatic din lume, având o lungime de 27 km și adâncime de 392 m. Proiectul va conecta Stavanger de Haugesund, reducând timpul de călătorie cu 40 de minute. Finalizarea este programată pentru 2033, cu un cost estimat de 2,4 miliarde de dolari. Norvegia construiește Rogfast,
13:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus o soluție pentru pace în Donbas, bazată pe principiul „rămânem unde suntem". În drum spre Berlin, el a discutat despre capcanele Rusiei și a contestat propunerile americane pentru o zonă tampon. Detalii despre negocierile pentru încheierea conflictului ucrainean-rus. Volodimir Zelenski a propus principiul „rămânem unde suntem" pentru încetarea focului
13:30
Radu Miruță se pregătește să preia funcția de Ministru al Apărării, subliniind realizările din mandatul anterior la Ministerul Economiei. USR îl propune pe Irineu Darău ca succesor, având o experiență de peste 15 ani în sectorul privat. Nominalizările sunt supuse votului Comitetului Politic al USR pe 19 decembrie 2025. Radu Miruță se pregătește să preia
Acum 4 ore
13:00
Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul decisiv cu AEK Atena în Conference League, joi la ora 20:00. Antrenorul Filipe Coelho subliniază că echipa vizează victoria pentru a asigura calificarea în play-off-ul pentru optimi. Oltenii au 7 puncte și depind exclusiv de propriile forțe. Universitatea Craiova se pregătește să înfrunte AEK Atena în Conference League, având
13:00
Un nou proiect de lege propus de deputatul PNL Alina Gorghiu vizează modificarea Codului penal pentru a permite urmărirea penală din oficiu în cazurile de neplată a pensiei de întreținere, eliminând plângerea prealabilă. Scopul este protejarea copiilor și combaterea violenței economice. Proiect de lege propus de deputatul PNL Alina Gorghiu pentru modificarea Codului penal Urmărirea
12:50
Google lansează două tipuri de ochelari inteligenți cu inteligență artificială în 2026, pentru a concura cu Meta. Primul model va avea ecrane, iar al doilea se va concentra pe funcționalități audio. Colaborări cu Samsung și alți parteneri promit experiențe imersive și îmbunătățiri semnificative în domeniu. Google va lansa două tipuri de ochelari inteligenți cu inteligență
12:50
Cunoști drepturile tale ca pasager CFR? Află când și cum poți fi despăgubit pentru întârzierile trenurilor în România. De la compensații financiare la rambursări, articolul detaliază reglementările UE, excepțiile privind trenurile interne și procedurile pentru solicitarea despăgubirilor. Fii informat înainte de călătorie! Drepturile călătorilor în transportul feroviar sunt reglementate de legislația UE Despagubirile sunt oferite
12:40
Rusia a lansat un atac devastator asupra orașului Zaporojie, rănind zeci de civili, inclusiv un copil. Cel puțin 32 de persoane au fost afectate, cu clădiri rezidențiale și unități de învățământ avariate. Acest incident subliniază intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei, în ciuda eforturilor de pace internaționale. Rusia a atacat orașul Zaporojie, rănind zeci de civili
12:40
Cât de bogat este Vladimir Putin? Deși declarațiile de avere sugerează un lider modest, investigațiile indică o avere ascunsă posibilă de miliarde. Acesta ar controla 200 de miliarde de dolari prin oligarhi loiali. Vom explora discrepanțele dintre declarații și realitate. Vladimir Putin a declarat o avere modestă de aproximativ 753.000 de dolari în ultimii șase
12:40
Nicușor Dan a declarat că România va doborî dronele, dar cu condiția verificării prealabile pentru a evita riscurile asupra populației din Ucraina și România. El a subliniat dificultățile interceptării dronelor zburând la altitudini scăzute și importanța unei infrastructuri adecvate pentru apărare. Nicușor Dan a declarat că dronele care zboară neautorizat în România vor fi doborâte,
12:30
Florin Mitroi și-a dat demisia după 415 zile în funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, invocând dorința de a respecta cetățenii și nevoia de dezvoltare. Acesta a subliniat indiferența din administrație și a anunțat că va căuta alte căi pentru a contribui la binele județului. Florin Mitroi a demisionat după 415 zile ca președinte
12:00
Cătălin Rădulescu a fost achitat de Curtea de Apel București într-un dosar de fals în declarații și abuz în serviciu. Achitarea a venit după 19 amânări, instanța hotărând că fapta nu există. Rădulescu a obținut titlul de „Luptător cu Rol Determinant", însă a fost acuzat că nu îndeplinea condițiile legale. Cătălin Rădulescu a fost achitat
11:50
Tragedie în Baza 3: o femeie de 41 de ani a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni de un șofer cu viteză excesivă. Semaforul nefuncțional a contribuit la accident, iar autoritățile nu au luat măsuri pentru prevenirea unor incidente similare. Mărturiile pietonilor subliniază pericolul din zonă. O femeie de 41 de ani a fost
11:50
Bogdan Matei a anunțat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport, începând cu 28 decembrie 2025. Plecarea sa intervine într-o perioadă complicată, după un raport alarmant de la Curtea de Conturi. Matei își îndreaptă atenția către familie, apreciind contribuția celor care sprijină sportul românesc. Bogdan Matei își anunță demisia din funcția de
11:40
Bill Gates a ieșit din top 10 cei mai bogați miliardari pentru prima dată în decenii, ocupând locul 19 cu 104,7 miliarde de dolari. Clasamentul Forbes din 1 decembrie 2025 îl menține pe Elon Musk ca lider, urmat de Larry Page și Larry Ellison.
11:40
Rovaniemi, orașul lui Moș Crăciun din Finlanda, găzduiește mii de soldați NATO care participă la exerciții militare în contextul tensiunilor cu Rusia. Turiștii observă avioane militare în timpul vacanțelor, iar Santa Park servește şi ca adăpost antiaerian. Finlanda își intensifică cooperarea militară internațională. Rovaniemi, orașul lui Moș Crăciun din Finlanda, găzduiește mii de soldați NATO … Articolul Soldați NATO în orașul lui Moș Crăciun: motivele din spatele prezenței lor apare prima dată în Main News.
11:40
Intellexa, companie de software spion, este acuzată de Amnesty International că dezvoltă spyware-ul Aladdin, care infectează telefoane mobile prin reclame online. Investigația „Intellexa Leaks” explorează utilizarea ilegală a spyware-ului Predator pentru supravegherea activiștilor și jurnaliștilor din întreaga lume. Investigarea Intellexa dezvăluie utilizarea software-ului spion Predator pentru încălcarea drepturilor omului Noul spyware Aladdin poate infecta telefoanele … Articolul Reclamele pot sparge telefonul tău: noi detalii despre scandalul Intellexa apare prima dată în Main News.
11:30
Ladislau Boloni, antrenor român, își amintește emoționat de promisiunea făcută mamei sale înainte de a pleca în Franța. La 41 de ani, Boloni a decis să-și urmeze cariera, dar angajamentul față de familia sa a rămas esențial. Relația specială dintre el și mama sa, Ilona, a fost întotdeauna o sursă de inspirație. Ladislau Boloni a … Articolul Promisiunea emoționantă a lui Boloni către mama sa la plecarea din România apare prima dată în Main News.
11:30
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, și Cătălin Daniel Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar DNA ce vizează dare de mită. Ancheta se concentrează pe un acord-cadru cu Registrul Auto Român, în care Bușe ar fi promis 6% din valoarea contractului. Detalii despre faptele incriminate sunt în curs de investigare. … Articolul Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, arestați preventiv 30 de zile în dosarul DNA apare prima dată în Main News.
11:30
Ilie Bolojan convoacă o ședință secretă la Snagov pentru a aborda nemulțumirile din PNL. Se discută despre posibile decapitări și transferuri de putere, cu Orban și susținătorii săi pe agenda întâlnirii. Tensiunile cresc, iar Bolojan își pune în aplicare planurile pentru reorganizarea partidului. Ilie Bolojan convoacă o ședință secretă la Snagov pentru a gestiona nemulțumirile … Articolul Bolojan pregătește schimbări decisive la PNL în cadrul întâlnirii de la Snagov apare prima dată în Main News.
11:30
Aflați care sunt cele mai curate țări din lume conform Indexului EPI 2024. Europa conduce clasamentul cu Danemarca, Regatul Unit și Finlanda, evidențiind politici de mediu eficiente și energii regenerabile. Descoperiți factorii care contribuie la curățenia acestor națiuni și importanța gestionării ecosistemelor. Europa domină topul celor mai curate țări din lume în 2024 Danemarca se … Articolul Cele mai curate țări din lume: Europa în fruntea clasamentului apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
10:50
ANM a anunțat două scenarii diferite pentru vremea de Crăciun. Începând cu 24 decembrie, prognozele sugerează fie precipitații slabe, fie o vreme mai rece fără precipitații. Meteorologii avertizează asupra incertitudinii, iar românii pot aștepta surprize meteorologice în perioada sărbătorilor. Până pe 20-21 decembrie, vreme stabilă și inversiuni termice în România Începând cu 22 decembrie, se … Articolul ANM: Prognoza vremei de Crăciun și cele două scenarii posibile apare prima dată în Main News.
10:40
Shein, renumita platformă chineză de comerț electronic, deschide un centru logistic imens în Polonia, cu o suprafață de 740.000 mp și 5.000 de locuri de muncă. Această investiție răspunde noilor taxe de import din UE și va îmbunătăți livrările rapide pentru clienți, devenind un hub european pentru branduri locale. Shein deschide un centru logistic în … Articolul Shein deschide centru în Polonia pentru a evita taxele UE apare prima dată în Main News.
10:40
Ucraina se află în pragul falimentului, având nevoie de 160 miliarde de dolari pentru a supraviețui în următorii doi ani. FMI estimează că ajutoarele sunt esențiale, iar UE consideră utilizarea activelor rusești înghețate. Liderii europeni se întâlnesc pentru a discuta finanțarea economică și militară a țării. Ucraina se apropie de faliment, având nevoie de 160 … Articolul Ucraina aproape de faliment: FMI prognozează nevoie de 160 miliarde $ în 2 ani apare prima dată în Main News.
10:40
Legea intră oficial în vigoare: ce trebuie să știi despre {processed_articles_keywords} # MainNews.ro
Australia a implementat o lege care obligă platformele de social media să blocheze conturile utilizatorilor sub 16 ani, începând cu 10 decembrie. Companiile riscă amenzi substanțiale dacă nu se conformează. Măsura a generat controverse, dar este apreciată de părinți și susținătorii drepturilor copiilor. Australia a adoptat o nouă lege care obligă platformele sociale să blocheze … Articolul Legea intră oficial în vigoare: ce trebuie să știi despre {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
10:30
Iubita lui Sorin Oprescu, dr. Adriana Nica, denunță nereguli în dosarul fostului primar, acuzând judecătoarea Daniela Panioglu de încălcarea procedurilor legale și ignorarea apărării. Nica contestă imaginea de „martir” a judecătoarei și susține că deciziile au fost dictate, cu condamnări exagerate pentru toți inculpații. Iubita lui Sorin Oprescu, dr. Adriana Nica, acuză nereguli în procesul … Articolul Iubita lui Sorin Oprescu acuză nereguli în dosarul fostului primar apare prima dată în Main News.
10:30
Nicușor Dan, președintele României, a comis o gafă la conferința din Franța, afirmând că o înfrângere ar fi să nu intrăm în OSCE, deși România este membră din anii ’70. În conferință, a comentat despre înfrângerea lui Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria București, subliniind importanța mandatului. Nicușor Dan a făcut o gafă la conferința … Articolul Nicușor Dan, gafă la conferința din Franța: „OSCE, o victorie esențială” apare prima dată în Main News.
10:30
Volodimir Zelenski le transmite liderilor europeni un mesaj urgent înaintea summitului UE, avertizând că Rusia nu intenționează să oprească războiul. Trei morți au fost raportate după atacuri cu drone în Rostov. Zelenski subliniază necesitatea sprijinului constant pentru Ucraina și folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțare. Trei persoane au murit în urma atacurilor cu drone ucrainene … Articolul Zelenski avertizează liderii europeni despre planurile Rusiei pentru 2026 apare prima dată în Main News.
09:50
Tragedia a lovit-o pe Vitinha, atacantul echipei Genoa, după pierderea nepoților săi în urma unei explozții devastatoare din Trévoux, Franța. Aceștia aveau vârste de 3 și 5 ani și au murit din cauza sinuciderii unei chiriașe care a deschis robinetele de gaz. Explozia a rănit și alte 12 persoane. Vitinha, atacantul de la Genoa, este … Articolul Tragedie la Genoa: Nepoții fotbalistului Vitinha mor în urma unei explozii apare prima dată în Main News.
09:40
România se confruntă cu o creștere a importurilor de energie electrică, fiind dependentă de acestea în iarna 2025-2026. Autoritățile estimează un consum total de peste 20 milioane MWh, din care o parte semnificativă va proveni din importuri, în condițiile unei producții interne insuficiente. Adaptarea sistemului energetic este esențială. România va importa energie electrică pentru a-și … Articolul Importurile de energie în România rămân esențiale și în această iarnă apare prima dată în Main News.
09:40
Un atac ucrainean cu drone a provocat explozii în portul Rostov-pe-Don, Rusia, în noaptea de 18 decembrie. O navă a fost lovită, provocând un incendiu major. Trei persoane au murit, iar mai multe au fost rănite. Imagini surprinse de localnici arată flăcări puternice, iar autoritățile examinează pagubele. Noapte de foc în Rostov-pe-Don după un atac … Articolul Explozie devastatoare în Rostov-pe-Don: atac cu drone ucrainene, 3 morți apare prima dată în Main News.
09:40
Evita greșelile comune în utilizarea inteligenței artificiale pentru a proteja datele personale. Fii atent la introducerea informațiilor sensibile,ori de câte ori folosești AI în mediul de afaceri. Nu te baza pe răspunsurile AI fără verificare și gestionează cu atenție setările de confidențialitate pentru a asigura securitatea datelor tale. Utilizarea neglijentă a inteligenței artificiale poate compromite … Articolul Evită aceste greșeli când folosești AI pentru titluri SEO optime apare prima dată în Main News.
09:40
Dosarul penal privind moartea stewardesei Ecaterina Emacu a dispărut după patru ani, provocând neliniște în rândul familiei. Ancheta inițială, deschisă pentru omor, a fost reîncadrată în ucidere din culpă. Spitalul Bagdasar-Arseni a fost implicat în cazul medicilor care nu au operat-o. Concluziile expertizei sugerează că intervenția chirurgicală ar fi putut salva viața tinerei. Dosarul penal … Articolul Parchetul a pierdut dosarul penal în cazul morții stewardesei Ecaterina Emacu apare prima dată în Main News.
09:30
CTP critică declarațiile lui Nicușor Dan privind incapacitatea României de a doborî dronele, subliniind erori de logică și pregătire. Președintele a afirmat că dronele sunt greu de interceptat din cauza vitezei avioanelor, generând indignare. România se confruntă cu provocări în protecția aeriană în contextul războiului din Ucraina. CTP critică declarațiile lui Nicușor Dan privind incapacitatea … Articolul Nicușor Dan în Le Monde: De ce România nu distruge dronele rusești? apare prima dată în Main News.
09:30
Medicii legiști au stabilit cauza morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele Reiner, ca fiind omucidere. Fiul lor, Nick Reiner, este acuzat de înjunghierea mortală a părinților. Tragedia a fost descoperită de fiica lor, Romy, care a solicitat ajutorul autorităților. Detalii despre motivul crimei rămân neclare. Rob Reiner și soția sa au fost … Articolul Cauza morții lui Rob Reiner și a soției, descoperită de medicii legiști apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:00
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a clarificat că nu intenționează să candideze pentru funcții politice, punând accent pe prioritățile mandatului său actual. Ea afirmă că discuțiile despre candidaturi distrag atenția de la problemele reale din sistemul judicial și că rămâne dedicată justiției europene. Kovesi a aflat din spațiul public despre speculațiile legate de posibile … Articolul Kovesi clarifică relația dintre DNA și SRI în fața Parchetului European apare prima dată în Main News.
08:50
Divorțul de final de an: Alcaraz, Ferrero, criza de la Wimbledon și rivalitatea cu Sinner # MainNews.ro
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero s-au despărțit după peste șapte ani, generând speculații înainte de Australian Open. Cauzele crizei sunt discutabile, incluzând rivalitatea cu Jannik Sinner și divergențele asupra eticii muncii. Alcaraz, acum pe mâna antrenorului Samuel López, caută schimbări în cariera sa. Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero s-au despărțit după mai bine … Articolul Divorțul de final de an: Alcaraz, Ferrero, criza de la Wimbledon și rivalitatea cu Sinner apare prima dată în Main News.
