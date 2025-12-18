Facturile la energie electrică cresc din 1 ianuarie 2026 din cauza taxei de stâlp
MainNews.ro, 18 decembrie 2025 18:50
Facturile la energia electrică ale românilor cresc de la 1 ianuarie 2026 din cauza majorării tarifelor de transport și distribuție. Creșterile variază între 1,25% și 10,35% în funcție de operator, exceptând Distribuție Oltenia, care va avea o scădere. Aproape 9 milioane de români vor resimți aceste schimbări.
• • •
Acum 30 minute
19:00
Florin Prunea a revenit marcat fizic și psihic de la emisiunea „Desafio", unde a îndurat condiții extreme, având doar apă și o oliță de orez. A slăbit 8 kilograme într-o lună și a trăit momente de panică și dificultate. A declarat că aventura a fost o lecție de viață, cu întâmplări pe care nu le
Acum o oră
18:50
Donald Trump investește 6 miliarde de dolari în fuziunea nucleară, colaborând cu TAE Technologies, o firmă susținută de Google. Această tranzacție duce la formarea unei companii care va dezvolta prima centrală electrică de fuziune la scară industrială. Fuziunea reprezintă o sursă de energie viabilă și curată, dar provocările tehnice persistă.
18:50
Forțele ucrainene au lansat un contraatac de succes în apropiere de Lîman, Donețk, eliminând un întreg regiment rus de aproximativ 2.000 de soldați. Operațiunea a îmbunătățit pozițiile ucrainene, limitând manevrele rusești și ducând la capturarea unor soldați ruși. Acest sector rămâne crucial în apărarea Ucrainei.
18:50
China a inițiat un proiect secret inspirat de „Manhattan Project" pentru cipuri AI, coordonat de foști ingineri ASML. Prototipul, testat în Shenzhen, vizează eliminarea dependenței de tehnologia americană. Cu o țintă de producție a chipurilor funcționale până în 2030, acest demers schimbă echilibrul în industria semiconductoarelor și intensifică războiul tehnologic cu Occidentul.
18:50
18:40
Nicușor Dan a comentat cererea PSD de demitere a Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, în contextul crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Liderul USR susține că nu există motive ca vreun ministru să plece și a reamintit că responsabilitatea principală revine companiei Apele Române.
18:40
Micile schimbări zilnice, precum somnul de calitate, menținerea unei greutăți sănătoase și o atitudine optimistă, pot întineri creierul cu până la opt ani. Studiul publicat în Brain Communications evidențiază importanța unui stil de viață sănătos pentru încetinirea îmbătrânirii cerebrale și riscurile asociate declinului cognitiv.
Acum 2 ore
18:00
Matvey Safonov a impresionat la PSG, parând patru penalty-uri în finala Cupei Intercontinentale împotriva Flamengo. Acest rezultat a generat tensiuni între portari, iar francezul Chevalier riscă să-și piardă locul de titular. PSG se pregătește pentru meciul din Cupa Franței, iar bătălia pentru poartă continuă.
17:50
Zara îmbină moda cu inteligența artificială, generând imagini cu fotomodele reale. Colaborarea cu modelele vienează etica și eficiența, urmând exemplul H&M și Zalando. Deși AI este un ajutor creativ, experții avertizează asupra impactului negativ asupra profesioniștilor din industrie, afectând ședințele foto și comenzile.
17:50
Negocieri intense la Bruxelles pentru a oferi Ucrainei miliarde de euro necesare finanțării războiului și cheltuielilor curente. Oficialii europeni subliniază că nu își pot permite eșecuri. Comisia Europeană propune utilizarea activelor rusești înghețate, pe când Belgia și Italia contestă planul. Un acord este esențial pentru securitatea Europei.
17:50
Google a lansat o funcție AI pentru căutarea rețetelor, îngrijorând bloggerii culinari. În același timp, Amazon plănuiește o investiție de 10 miliarde de dolari în OpenAI. De asemenea, zvonuri despre iPhone Air 2 sugerează un preț mai mic decât modelul actual, în timp ce un incident cu sateliții a fost evitat pe orbita Pământului.
17:50
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri, după ce a fumat marijuana pe scena festivalului „Beach, Please!" din Costinești. Curtea de Apel Constanța a admis apelul DIICOT, revocând initial pedeapsa de amendă. Se va emite un mandat internațional de arestare.
17:40
Joia cuțitelor lungi la PNL: Ciprian Ciucu are sarcina de a propune soluții pentru reorganizarea organizațiilor din Sectoarele 2, 3, 4 și 5, după decapitarea liderilor. Ilie Bolojan vizează performanța și remedierea datoriilor de 20 milioane de euro ale partidului, făcând apel la reeșalonări și plăți eficiente.
17:40
Statele Unite au aprobat un pachet record de arme pentru Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, ca răspuns la presiunea militară din partea Chinei. Acesta include sisteme HIMARS, drone și rachete Javelin. Taiwanul accelerează reformele în apărare, subliniind angajamentul pentru securitate națională.
Acum 4 ore
17:20
Regiunea separatistă Transnistria intră în stare de urgență economică pentru 30 de zile din cauza dificultăților de aprovizionare cu gaze. Decizia liderului separatist Vadim Krasnoselski reflectă vulnerabilitatea regiunii, dependentă de resurse energetice instabile și scheme de livrare complicate.
17:10
Laura Codruța Kovesi răspunde criticilor lui Traian Băsescu referitoare la numirea sa la DNA, subliniind că a fost acuzată de greșeli și presiuni din partea sistemului. Ea discută despre dificultățile procurorilor și impactul scăderii dosarelor, evidențiind legătura dintre presă și arestările de la DNA.
17:00
Sebastian Chitoșcă, fost fotbalist, dezvăluie adevărul din reality-show-ul Survivor, criticând comportamentul fals al colegilor, inclusiv pe Cătălin Moroșanu. După șase luni de suferință în Republica Dominicană, Chitoșcă explică cum banii au corupt intern, dezvăluind caracterul adevărat al celor din competiție.
16:50
Volodimir Zelenski renunță la aderarea Ucrainei la NATO pentru a promova pacea, în cadrul unor negocieri cruciale la Berlin. Acesta caută garanții de securitate de la SUA și Europeni, într-un context de tensiuni crescute cu Rusia. Discuțiile vizează o soluție diplomatică pentru conflictele curente.
16:50
Spitalul Municipal Cluj a realizat primele intervenții de chirurgie robotică, extinzând astfel accesul public la tehnologie de vârf în sănătate. Programul include sistemul da Vinci Xi și tehnologii avansate pentru intervenții minim invazive, cu timpi de recuperare reduși și diagnosticare precisă.
16:50
România va plăti aproape 6,8 milioane USD către SUA pentru un credit pe 30 de ani obținut în 1992, destinat importului de bumbac. Guvernul a preluat datoriile firmelor falimentare pentru a evita penalitățile suplimentare și a menține relațiile comerciale cu partenerii americani. Detalii despre plată și sumele implicate.
16:40
Ilie Bolojan, premierul României, a evitat să discute despre viața sa personală, dar zvonurile despre o posibilă căsătorie cu iubita sa, Ioana, au circulat în presă. Deși a dezmințit informațiile, el recunoaște că uneori află din media lucruri despre sine. Ioana, o asistentă medicală, preferă discreția.
16:40
O șoferiță din Polonia a confundat pedala de accelerație cu cea de frână și și-a lovit mama cu mașina, târând-o câțiva metri. Incidentul tragic a avut loc într-o parcare, iar victima, în vârstă de 58 de ani, a murit ulterior la spital. Fiica riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare pentru acest
16:40
Proiectarea Drumului Expres Focșani-Brăila a început, fiind cel mai lung tronson de șosea de mare viteză din România, cu o lungime de 73,5 km. Contractul de 4,29 miliarde lei va conecta Autostrada Moldovei, Podul peste Dunăre și Drumul Expres Brăila-Galați, cu finalizare estimată în vara anului 2029.
16:10
Igor Dodon solicită audierea lui Vladimir Plahotniuc ca martor în dosarul „sacoșa neagră", în care este acuzat de corupție. Plahotniuc a confirmat că este dispus să depună mărturii, iar Dodon consideră declarațiile sale esențiale pentru clarificarea circumstanțelor. Proiectele legale care să susțină audierea sunt necesare.
16:00
Sebastian Chitoșcă, fost jucător FCSB, a povestit cum a descoperit că soția sa, Alexandra, l-a înșelat printr-un vis și printr-o întâlnire la aeroport. După divorț, Chitoșcă reflectează asupra experiențelor sale și cum a evoluat ca bărbat. Află detalii despre viața lui profesională și personală în articol.
15:50
Ringier România colaborează cu Caroda pentru a îmbunătăți monetizarea reclamelor video mobile. Implementarea Caruselului Multiformat Caroda permite livrarea eficientă a diverselor tipuri de reclame, unificând cererea directă și programatică. Parteneriatul susține strategia Ringier de a oferi experiențe de utilizare excelente.
15:50
Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a devenit cetățean român după depunerea jurământului de credință. A exprimat recunoștință față de România și Timișoara, subliniind legătura sa profundă cu țara. Această alegere personală reflectă adaptarea și apartenența sa, în ciuda criticilor legate de cetățenia germană.
15:40
Șeful statului a discutat despre viitorul coaliției de guvernare, menționând că nu totul este blocat. Nicușor Dan a sugerat îmbunătățirea comunicării între PSD și USR, propunând o abordare mai puțin zgomotoasă. Coaliția a decis reduceri de cheltuieli și impozite, inclusiv o diminuare a impozitului minim pe cifra de afaceri.
15:40
Șoferița din Walhain s-a trezit cu o mulțime de amenzi după ce și-a lăsat mașina la service. Un fost angajat a folosit plăcuța de înmatriculare, comițând diverse infracțiuni. Bărbatul a fost reținut în Belgia și a primit citație pentru instanță. Află detalii despre acest incident surprinzător.
15:40
Află cum influențează judecata publică alegerile tinerilor din România. Studiile arată că 65% dintre tineri simt presiunea „gurii lumii" asupra carierei lor. Descoperă cum echilibrul între dorințele personale și așteptările externe afectează autenticitatea și libertatea alegerilor lor.
15:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este pregătit pentru alegeri prezidențiale, condiționate de securitatea alegătorilor și un cadru legal adecvat. Cu toate că Statele Unite solicită organizarea acestora, majoritatea ucrainenilor consideră că votul ar trebui să aibă loc doar după încheierea războiului cu Rusia.
Acum 6 ore
15:00
Malcom Edjouma rămâne la FCSB până la finalul sezonului. Mijlocașul francez a acceptat prelungirea contractului după o prestație solidă în meciul cu Feyenoord, influențând decizia lui Gigi Becali. Edjouma va contribui și în cupele europene, fiind déjà înscris pe lista UEFA.
15:00
Vlad Pascu a fost condamnat definitv la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după un accident mortal petrecut în 19 august 2023, în apropierea localității 2 Mai. Înalta Curte a respins recursul său, menținând decizia Curții de Apel Constanța. Acesta se afla sub influența substanțelor interzise.
14:50
Anul 2025 va marca o
14:50
O rețea de ucraineni ar fi ajutat oligarhi ruși să obțină ilegal cetățenia română prin falsificarea documentelor. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, implicând funcționari publici și avocați. Procurorii au inițiat urmărirea penală împotriva mai multor suspecți. Investigarea unei rețele de ucraineni acuzată de obținerea ilegală a cetățeniei române pentru oligarhi ruși Grupul infracțional … Articolul O rețea de ucraineni ajută oligarhii să obțină ilegal cetățenia română apare prima dată în Main News.
14:40
Emisarii lui Donald Trump negociază cu trimișii lui Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru un plan de pace. Discuțiile se concentrează pe garanții de securitate pentru Ucraina, dar rămân diferențe semnificative privind cedarea teritoriilor din Donbas. Delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov, va sosi la Miami. Consilierii lui Trump negociază cu emisarul lui Putin pentru … Articolul Negocieri între emisarai lui Trump și trimișii lui Putin și Zelenski apare prima dată în Main News.
14:40
Aleksandar Vučić a anunțat că licența de operare a NIS nu va fi prelungită, ceea ce va duce la închiderea rafinăriei de petrol din Serbia. Această situație poate afecta serios aprovizionarea cu combustibil în România, iar filiala NIS Petrol SRL se confruntă cu riscuri de faliment și posibile concedieri. Aleksandar Vučić a anunțat că licența … Articolul Rafinăria NIS se închide, impact major asupra României anunțat de Vučić apare prima dată în Main News.
14:40
România joacă un rol crucial în apărarea Europei împotriva agresiunii lui Putin, demonstrând curaj și angajament. Poziția sa geostrategică o plasează în prima linie a frontului, ceea ce o face vulnerabilă, dar și esențială pentru securitatea regională. Colaborarea continuă cu Ucraina și Occidentul este vitală. Mark Kimmitt evidențiază importanța României în apărarea Europei împotriva agresiunii … Articolul Curajul României pe front: o lecție de determinare și sacrificiu apare prima dată în Main News.
14:30
Irineu Darău, propus de USR pentru Ministerul Economiei, are peste 15 ani de experiență profesională în domeniul privat. Absolvent al Universității din București, este senator de Brașov și președinte al Comisiei pentru învățământ. Se angajează să digitalizeze serviciile publice și să promoveze reformele economice în România. Irineu Darău a fost propus de USR pentru funcția … Articolul Irineu Darău, candidatul USR pentru Ministerul Economiei: Cine este? apare prima dată în Main News.
14:00
România va organiza, în premieră, Campionatul Mondial de seniori de lupte în 2030, marcând un moment istoric pentru sportul românesc. Competițiile se vor desfășura la Brașov, în noua Sală Polivalentă, și vor include evenimente internaționale între 2027 și 2030. Răzvan Pîrcălabu subliniază importanța acestui eveniment. România va organiza pentru prima dată Campionatele Mondiale de seniori … Articolul România, epicentrul competițiilor sportive mondiale de prestigiu apare prima dată în Main News.
14:00
Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA într-un dosar de corupție. Ancheta vizează intermedierea unei mite de peste un milion de lei pentru directorul Registrului Auto Român. Cuc este suspectat că a facilitat legătura între oficial și un om de afaceri, în legătură cu un contract public. Răzvan Cuc, fost ministru … Articolul Răzvan Cuc, oficial reținut de DNA într-un caz de corupție apare prima dată în Main News.
13:50
Lenovo Legion 5 Pro cu RTX 5070 Ti este un laptop de gaming performant, ideal pentru muncă și distracție. Designul său elegant și discret îl face potrivit pentru mediul business. Ecranul OLED 16 inci, răcirea eficientă și puterea grafică de generație nouă asigură o experiență excelentă în gaming și aplicații creative. Lenovo Legion 5 Pro … Articolul Laptop de gaming premium cu design business elegant și performant apare prima dată în Main News.
13:50
Monica Tatoiu a făcut declarații șocante despre moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției. Afirmă că aceasta ar fi fost izolată de familie și controlată de iubitul său tânăr înainte de a deceda. Poliția a deschis o anchetă pentru a investiga circumstanțele suspecte ale morții. Află mai multe detalii despre caz. Rodica Stănoiu a decedat … Articolul Monica Tatoiu dezvăluie imagini surprinzătoare cu ea apare prima dată în Main News.
13:40
UE își reafirmă angajamentul de a sprijini Ucraina, în contextul amenințării rusești. Liderii europeni explorează utilizarea activelor băncii centrale ruse pentru a finanța ajutoare esențiale. Belgia caută garanții pentru un cec în alb, în timp ce întâlnirea liderilor UE va decide viitorul asistenței pentru Ucraina. UE continuă sprijinul financiar pentru Ucraina pentru a contracara amenințările … Articolul Țara esențială pentru finanțarea Ucrainei cere un cec în alb de la UE apare prima dată în Main News.
13:40
Norvegia construiește Rogfast, cel mai lung și adânc tunel rutier subacvatic din lume, având o lungime de 27 km și adâncime de 392 m. Proiectul va conecta Stavanger de Haugesund, reducând timpul de călătorie cu 40 de minute. Finalizarea este programată pentru 2033, cu un cost estimat de 2,4 miliarde de dolari. Norvegia construiește Rogfast, … Articolul Tunelul Rogfast: cel mai lung și adânc tunel rutier din lume, la 392m sub mare apare prima dată în Main News.
13:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus o soluție pentru pace în Donbas, bazată pe principiul „rămânem unde suntem”. În drum spre Berlin, el a discutat despre capcanele Rusiei și a contestat propunerile americane pentru o zonă tampon. Detalii despre negocierile pentru încheierea conflictului ucrainean-rus. Volodimir Zelenski a propus principiul „rămânem unde suntem” pentru încetarea focului … Articolul Președintele Ucrainei anunță soluția pentru pace și stabilitate în regiune apare prima dată în Main News.
13:30
Radu Miruță se pregătește să preia funcția de Ministru al Apărării, subliniind realizările din mandatul anterior la Ministerul Economiei. USR îl propune pe Irineu Darău ca succesor, având o experiență de peste 15 ani în sectorul privat. Nominalizările sunt supuse votului Comitetului Politic al USR pe 19 decembrie 2025. Radu Miruță se pregătește să preia … Articolul Radu Miruță preia Ministerul Apărării, USR propune un nou lider la Economie apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:00
Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul decisiv cu AEK Atena în Conference League, joi la ora 20:00. Antrenorul Filipe Coelho subliniază că echipa vizează victoria pentru a asigura calificarea în play-off-ul pentru optimi. Oltenii au 7 puncte și depind exclusiv de propriile forțe. Universitatea Craiova se pregătește să înfrunte AEK Atena în Conference League, având … Articolul AEK Atena vs Universitatea Craiova: Oltenii, pe cale de calificare! apare prima dată în Main News.
13:00
Un nou proiect de lege propus de deputatul PNL Alina Gorghiu vizează modificarea Codului penal pentru a permite urmărirea penală din oficiu în cazurile de neplată a pensiei de întreținere, eliminând plângerea prealabilă. Scopul este protejarea copiilor și combaterea violenței economice. Proiect de lege propus de deputatul PNL Alina Gorghiu pentru modificarea Codului penal Urmărirea … Articolul Urmărire penală automată pentru neplata pensiei de întreținere apare prima dată în Main News.
12:50
Google lansează două tipuri de ochelari inteligenți cu inteligență artificială în 2026, pentru a concura cu Meta. Primul model va avea ecrane, iar al doilea se va concentra pe funcționalități audio. Colaborări cu Samsung și alți parteneri promit experiențe imersive și îmbunătățiri semnificative în domeniu. Google va lansa două tipuri de ochelari inteligenți cu inteligență … Articolul Google introduce ochelari cu inteligență artificială pentru a concura cu Meta apare prima dată în Main News.
