Fost fotbalist FCSB, trădat de soție: „Dovada divină e irefutabilă”

Ucraina se află în pragul falimentului, având nevoie de 160 miliarde de dolari pentru a supraviețui în următorii doi ani. FMI estimează că ajutoarele sunt esențiale, iar UE consideră utilizarea activelor rusești înghețate. Liderii europeni se întâlnesc pentru a discuta finanțarea economică și militară a țării. Ucraina se apropie de faliment, având nevoie de 160 … Articolul Ucraina aproape de faliment: FMI prognozează nevoie de 160 miliarde $ în 2 ani apare prima dată în Main News.