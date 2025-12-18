Cristian Căzănaru, NUIT: Fericirea descoperită în lucrurile simple după cancer

22:40

Ianis Hagi dezvăluie cum tatăl său, Gică Hagi, a preluat rolul de bunic cu devotament după nașterea nepotului său, Georgios. La 4 luni de la acest eveniment, Gică se dovedește a fi schimbat, vizitându-și nepotul constant și bucurându-se de experiența unică a devenirii bunic. Hagi păstrează, totodată, un ochi pe naționala României.