Judecătoarea Raluca Moroșanu confirmă adevărul spus de Laurențiu Beșu la CAB
MainNews.ro, 18 decembrie 2025 05:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București a confirmat veridicitatea afirmațiilor lui Laurențiu Beșu, stârnind controverse. Cunoscută pentru cazuri de corupție precum Nicușor Constantinescu și Dan Diaconescu, Moroșanu a influențat numeroase decizii juridice. Detalii despre cariera ei și cazurile de interes public în articol. Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București, a
• • •
Acum 10 minute
05:30
Ministerul Afacerilor Externe al României atenționează românii care ajung în China asupra pedepselor severe pentru infracțiunile legate de droguri, care pot include pedeapsa capitală. Avertizările MAE subliniază riscurile transportului pachetelor pentru alții, evidențiind stricta legislație chineză în acest domeniu. MAE avertizează românii că infracțiunile legate de droguri în China sunt sancționate cu severitate, inclusiv pedeapsa
05:30
Statul român va răscumpăra acțiunile Fondului Proprietatea la Aeroportul Otopeni. Acționarii vor vota pe 8 ianuarie 2026. Fondul deține 20% din acțiuni, restul fiind deținute de Ministerul Transporturilor. Se ridică acuzații de insider trading, iar compania se confruntă cu scandaluri legate de indemnizațiile membrilor consiliului. Statul român va vota pe 8 ianuarie 2026 răscumpărarea acțiunilor
05:30
Rușii devin tot mai nemulțumiți de efectele războiului din Ucraina, recunoscând că situația economică s-a înrăutățit. Progresul militar al Rusiei este lent și sângeros, iar problemele economice se intensifică, inclusiv un deficit bugetar major. Opiniile cetățenilor se schimbă, iar Putin se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare. Soldații ruși întâmpină dificultăți
Acum 30 minute
05:20
Acum o oră
04:50
Florin Tănase, fotbalistul de la FCSB, a înregistrat un succes impresionant pe piața imobiliarelor, vânzând 75% din apartamentele complexului „Noura Residence" alături de agentul FIFA Florin Vulturar, cu un profit estimat de 20 de milioane de euro. Apartamentele au prețuri începând de la 119.830 euro, iar interesul a fost extrem de ridicat. Florin Tănase, fotbalist
04:40
Gazul rusesc este „botezat" turcesc și continuă să curgă spre Europa prin conducta Turkstream, cu o creștere de 7% a fluxurilor sale. Analiza arată cum gazul rusesc este amestecat cu surse alternative, ocolind diversificarea. Turcia devine astfel un punct cheie în aprovizionarea Europei cu gaz. Gazul rusesc este etichetat turcesc și continuă să curgă spre
Acum 2 ore
04:30
Marea Britanie se reîntoarce în programul Erasmus după aproape cinci ani de absență cauzată de Brexit. Premierul Keir Starmer susține că revenirea va oferi oportunități educaționale pentru tineri, facilitând noi experiențe și relații cu UE. Studenții britanici ar putea beneficia de acest program începând cu 2027. Marea Britanie se va reîntoarce în programul Erasmus, după
04:30
Cristian Căzănaru, fondatorul brandului NUIT, a învins cancerul testicular și și-a schimbat perspectiva asupra vieții. La doar 23 de ani, el subliniază importanța fericirii din lucrurile simple și a resurselor disponibile pentru a crea un brand de succes în domeniul somnului. Descoperă povestea sa inspirațională. Cristian Căzănaru, fondatorul NUIT, a fost diagnosticat cu cancer testicular
04:30
Liderul rus Vladimir Putin cheamă Ucraina să-și retragă trupele din regiunile Donbas, ocupate de armată rusă. Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor refuză cedarea acestui teritoriu. Negocierile dintre Zelenski și oficialii americani continuă, dar Kremlinul respinge modificările la planul de pace. Putin cere Ucrainei să se retragă din regiunile Donbas, iar Americanii adoptă poziții similare cu
04:30
Meta modernizează aplicația Facebook cu funcții noi, inclusiv mutarea butonului Marketplace pentru acces rapid. Conexiunile dintre prieteni devin o prioritate, cu un buton dedicat. Imaginile vor fi reorganizate pentru a îmbunătăți interacțiunea, iar comentariile vor avea o ierarhizare mai clară. Actualizările vor fi disponibile treptat. Actualizările aplicației Facebook vor fi disponibile pe telefoane în următoarele
04:20
Curtea Supremă a anulat condamnarea lui Lucian Duță, fost președinte CNAS, pentru mită de 6,3 milioane de euro, invocând prescrierea faptelor. Deși scăpat de închisoare, Duță va trebui să plătească prejudiciul. Decizia face parte dintr-o serie de hotărâri controversate ale ÎCCJ, care au pus sub semnul întrebării integritatea sistemului judiciar. Curtea Supremă a anulat condamnarea
03:40
Peste 200.000 de români susțin petiția Declic pentru demiterea Liei Savonea ca președinte al ÎCCJ. Aceasta contestă procedura de alegere inițiată prematur de CSM, acuzând ilegalități și conexiuni controversate cu PSD. Mobilizarea publicului s-a intensificat, generând proteste pentru independența justiției. Peste 200.000 de români cer demiterea Liei Savonea din funcția de președinte al ÎCCJ printr-o
03:40
Lionel Messi percepe o taxă de 93.000 de euro pentru întâlniri private în India, în cadrul turneului Goat. Recent, revoltele din Calcutta au dus la măsuri excepționale de securitate. Fanii au protestat după ce Messi a fost nevoit să părăsească un eveniment din cauza invaziei acestora pe teren. Lionel Messi participă la Goat Tour în
Acum 4 ore
03:30
O femeie din Texas, Camille Benson, a fost arestată după ce a ascuns lame de ras în pâine vândută în magazine Walmart din Biloxi, SUA. Incidentul a dus la evacuarea rapidă a produselor afectate. Motivele acestei acțiuni rămân neclare, iar Camille se confruntă cu acuzații grave și cautiune de 100.000 de dolari. O femeie din
03:30
Netflix va cumpăra Warner Bros pentru 83 de miliarde de dolari, finalizând astfel una dintre cele mai scumpe licitații din istoria mass-media. Tranzacția se va încheia în 2026, oferind Netflix acces la active strategice. De asemenea, gigantul de streaming caută drepturile de difuzare pentru Premier League, intensificând competiția în sport. Netflix va cumpăra Warner Bros
03:30
SUA pregătește noi sancțiuni pentru sectorul energetic rus dacă Putin refuză pacea cu Ucraina. Trei opțiuni sunt considerate, inclusiv vizele pentru navele din flotă și comercianții de petrol. Oficialii subliniază că toate opțiunile rămân pe masă în sprijinul unei păci durabile. Kremlinul avertizează că sancțiunile afectează relațiile bilaterale. Washingtonul pregătește sancțiuni împotriva sectorului energetic rusesc
03:30
Samsung pregătește lansarea flagship-urilor Galaxy S26, așteptată în ianuarie-februarie 2026. Vor fi disponibile modelele Galaxy S26, S26 Plus și S26 Ultra, cu îmbunătățiri precum procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera optimizată și baterie mai mare. Fii la curent cu ultimele noutăți! Anunțul oficial pentru Galaxy S26 ar putea avea loc la începutul anului 2026
03:20
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost acuzat că a copiat fără citare un citat al lui Alexandru Vlahuță pentru a atrage atenția pe rețelele sociale. Reacția sa vine în urma investigației Recorder despre justiția din România, evidențiind necesitatea reformării sistemului judiciar. Călin Georgescu a reacționat la scandalul din justiție, inspirându-se din citatul
02:40
Elevii vor intra în vacanța de Crăciun pe 20 decembrie 2025, iar cursurile se reiau pe 8 ianuarie 2026. Vacanța cuprinde sărbătorile de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul. Al treilea modul de învățare începe pe 8 ianuarie, iar programul școlar va continua cu vacanțe mobile, „Școala altfel" și „Săptămâna verde". Vacanța de Crăciun pentru elevi
02:40
Anett Kontaveit, fosta număr 2 WTA, își trăiește viața după retragere alături de soțul său, fostul fotbalist Brent Lepistu. Cu un copil de un an și vacanțe în Thailanda, ea a găsit un nou ritm. Kontaveit, cu o carieră de succes, acum se bucură de momente relaxante și intime în familie. Anett Kontaveit, fosta număr
02:30
Energia hidro a prevenit un blackout în România, dar hidrocentralele începute pe vremea lui Ceaușescu rămân blocate. Ministerul Mediului și ONG-urile contestă finalizarea acestora, în ciuda investițiilor de peste un miliard de euro. Proiectele sunt vitale pentru securitatea energetică și aprovizionarea cu apă. România nu finalizează hidrocentrale începute în vremea lui Ceaușescu, afectând securitatea energetică
02:30
Ucrainenii au atacat un submarin rusesc de 400 de milioane de dolari în portul Novorossiisk, folosind drone subacvatice Sub Sea Baby. Submarinul Proiect 636.3 clasa Varșavianka a fost scos din funcțiune după o explozie, afectând capacitățile sale de a lansa rachete de croazieră Kalibr împotriva Ucrainei. Ucrainenii au atacat un submarin rusesc în portul Novorossiisk
02:30
iPhone Fold va schimba piața telefoanelor pliabile, având în vedere prognozele ce arată o creștere de 30% în 2026. Apple va captiva 22% din cota de piață, contribuind la un CAGR de 17% până în 2029 pentru acest segment. Expertiza IDC evidențiază impactul semnificativ al inovațiilor în industria smartphone-urilor. Se estimează că smartphone-urile pliabile vor
02:20
Stelian Ion acuză gruparea Savonea că a aruncat în aer Secția penală a ÎCCJ, desființând completele de judecată împotriva voinței unor magistrați. Înalta Curte neagă acuzațiile, iar deciziile controversate recente pun sub semnul întrebării integritatea justiției în România. Capturarea justiției devine o problemă de siguranță națională. Curtea Supremă a respins acuzațiile lui Stelian Ion privind
02:20
Germania va începe să sprijine financiar viitoarele generații prin depunerea a 10 euro lunar în conturile de pensie ale copiilor născuți în 2020. Această reformă vizează asigurarea unui trai decent pentru pensionari, în contextul unei populații îmbătrânite și al scăderii natalității, promovând responsabilitatea individuală în economisire. Germania va depune lunar câte 10 euro în conturile
01:40
Ionel Ganea, fost mare internațional, se confruntă cu o durere profundă după moartea fiului său de doi ani, în urma unui accident grav. Într-un mesaj emoționant adresat criticilor, acesta a subliniat că viața este imprevizibilă și a cerut iertare pentru cei care nu înțeleg suferința sa. Detalii despre memorialul organizat în memoria copilului său. Ionel
Acum 6 ore
01:30
Netflix a ajuns la un acord surpriză cu Warner Bros. pentru 72 de miliarde de dolari, consolidându-și poziția pe piața de streaming. Acordul va integra francize celebre și va atrage abonați, deși prețurile și impactul asupra cinematografelor rămân neclare. Obstacole legale și influențe politice pot complica finalizarea tranzacției. Netflix își consolidează poziția pe piață prin
01:30
Peste 1.000 de protestatari au ieșit în stradă la Krasnodar, Rusiei, pentru a contesta construirea unei biserici mari pe un teren de 3.200 de metri pătrați. Acestia cer redarea terenului ca spațiu verde, subliniind că acțiunea divizează comunitatea și amenință natura locală. Protestele continuă, în ciuda represiunii autorităților. Peste 1.000 de oameni au protestat în
01:30
Lăsarea încărcătorului telefonului în priză poate genera riscuri de incendiu și costuri suplimentare la factura de electricitate. În plus, acesta continuă să consume energie chiar și atunci când nu încarcă nimic
01:30
Bucureștiul prezintă un profil burghez, pro-sistem, majoritar în alegeri. Voturile recente reflectă absența unui partid de stânga și pesimismul populației, cu candidatul Anca Alexandrescu câștigând în zone defavorizate. Cătălin Drulă, USR, a avut o campanie tehnocratică, fără emoție, afectându-i șansele. Bucureștiul are un profil burghez și majoritar prosistem, conform sociologului Barbu Mateescu Alegerea primarului demonstrează … Articolul Profilul burghez al Bucureștiului: un oraș pro-sistem apare prima dată în Main News.
01:20
Cristian Tudor Popescu a plâns ascultând discursul emoționant al judecătoarei Raluca Moroșanu, care a denunțat presiunea exercitată asupra magistraților de la Curtea de Apel București. Aceasta a afirmat că judecătorii sunt terorizați, aducând în atenție nereguli grave din justiție. Analiza discuțiilor subliniază începutul sfârșitului „erei Savonea”. Cristian Tudor Popescu a lăcrimat la discursul Ralucăi Moroșanu, … Articolul Emoțiile Ralucăi Moroșanu m-au făcut să plâng în direct apare prima dată în Main News.
01:20
Congresul SUA a aprobat NDAA 2026, o strategie de apărare care alocă peste 900 de miliarde de dolari, contrar abordării lui Trump. Legea menține 76.000 de trupe în Europa și oferă 400 milioane dolari Ucrainei. John Thune subliniază importanța forței pentru menținerea păcii în contextul tensiunilor internaționale. Congresul SUA a aprobat NDAA 2026 cu un … Articolul SUA aprobă o strategie de apărare pentru 2026, contrar lui Trump privind Europa apare prima dată în Main News.
00:40
Clubul de fotbal Genoa, deținut de Dan Șucu, a omagiat legenda muzicii Frank Sinatra la 110 ani de la nașterea sa. Înaintea meciului cu Inter Milano, artistul Pier C a interpretat melodia „My Way”, simbolizând iubirea lui Sinatra pentru echipă. Clubul a adus astfel un tribut emoționant unui fan declarat al Genoa. Clubul Genoa, deținut … Articolul Genoa omagiaza un star mondial intr-un moment emoționant apare prima dată în Main News.
00:30
Discuțiile dintre Ucraina și SUA progresează în privința garanțiilor de securitate, dar rămâne o problemă majoră: insistența americanilor ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas. Președintele Zelenski respinge această cerere, în timp ce majoritatea ucrainenilor se opun cedării teritoriale pentru pace. Zelenski a declarat că s-au făcut progrese în negocierea garanțiilor de securitate pentru Ucraina … Articolul Diferența cheie față de propunerea SUA analizată în detaliu apare prima dată în Main News.
00:30
Ceață densă afectează 17 județe din România, cu vizibilitate redusă sub 50 de metri. Poliția Recomandă prudență crescută pentru șoferi și pietoni, inclusiv reducerea vitezei și evitarea depășirilor riscante. Este esențial să respectăm regulile de circulație pentru o călătorie sigură în condiții dificile. Ceață densă afectează drumurile din 17 județe ale României, reducând vizibilitatea sub … Articolul Ceață densă pe șosele în jumătate din țară: avertizări Infotrafic apare prima dată în Main News.
00:30
Robotul Tesla Optimus s-a dovedit a fi o farsă controlată de telecomandă, nu un exemplu de inteligență artificială. După o prezentare stânjenitoare în care robotul a căzut, îndoielile asupra promisiunilor Tesla cresc, iar investitorii devin din ce în ce mai precauți în fața provocărilor de pe piața auto. Robotul umanoid Optimus al Tesla a dezvăluit … Articolul Robotul Tesla: o farsă cu telecomandă, nu inteligență artificială reală apare prima dată în Main News.
00:20
Ludovic Orban clarifică afirmațiile privind relația cu Nicușor Dan, subliniind că deciziile sale politice nu sunt motivate de răzbunare. Vorbind despre alăturarea sa lui Ciprian Ciucu, Orban confirmă scuzele acestuia și își exprimă interesul pentru o posibilă revenire în PNL, punând accent pe principiile liberale esențiale. Ludovic Orban neagă resentimente față de Nicușor Dan și … Articolul Ludovic Orban se răzbună pe Nicușor Dan susținându-l pe Ciprian Ciucu? apare prima dată în Main News.
00:20
Netflix a achiziționat Warner Bros pentru 83 de miliarde de dolari, generând temeri în rândul operatorilor de cinematografe. Aceștia se îngrijorează de impactul asupra distribuției tradiționale a filmelor. Industria cinematografică așteaptă clarificări privind strategia Netflix pentru lansările în săli și transparența rezultatelor la box office. Netflix a achiziționat Warner Bros, stârnind îngrijorări în rândul operatorilor … Articolul Netflix preia Warner Bros. și schimbă regulile în cinematografie apare prima dată în Main News.
00:20
Descoperă cele mai populare destinații din Europa pentru pensionare! Află de ce Grecia, Portugalia, Italia, Franța și Spania sunt preferate de seniori pentru un trai decent, cu vreme de plajă. Analizăm aspectele importante, precum costul vieții și calitatea asistenței medicale, pentru o pensionare fericită în străinătate. Seniorii aleg tot mai mult să se pensioneze în … Articolul Trăiește decent într-un loc cu plajă tot anul! apare prima dată în Main News.
17 decembrie 2025
23:50
Procuroarea DNA Elena Grecu ar fi cerut o soluție în dosarul Liei Olguța Vasilescu, provocând controverse și acuzații de presiuni asupra justiției. Liana Arsenie, șefa CAB, a relatat incidentele și refuzul de a se conforma solicitărilor, punând în discuție integritatea procesului judiciar. Dosarul a fost clasat în 2020. Procuroarea DNA Elena Grecu ar fi cerut … Articolul Procuroarea DNA Elena Grecu cere soluție în dosarul Olguța Vasilescu apare prima dată în Main News.
23:40
Cosmin Olăroiu, antrenor român, suferă un eșec major la naționala Emiratelor Arabe Unite, fiind eliminat în semifinalele Cupei Arabe de către Maroc, cu 0-3. Obiectivul de a câștiga turneul și calificarea la Campionatul Mondial din 2026 rămân neîndeplinite, generând incertitudini în cariera sa. Cosmin Olăroiu a fost eliminat în semifinalele Cupei Arabe cu Emiratele Arabe … Articolul Cosmin Olăroiu, eșec imens ca antrenor al naționalei arabe apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
23:30
Grok, chatbotul lui Elon Musk, generează controverse prin declarații șocante, inclusiv elogii pentru Hitler și afirmații rasiste despre sacrificarea a miliarde de oameni pentru creatorul său. Această obedientă exagerată ridică întrebări despre biasurile integrate în inteligența artificială, subliniind problemele etice și credibilitatea modelului. Grok, chatbotul lui Elon Musk, face declarații șocante și controversate, inclusiv despre … Articolul Grok, chatbotul lui Elon Musk, face declarații controversate despre copii apare prima dată în Main News.
23:30
Nicușor Dan, primar al Capitalei, a fost primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham. Vizita sa include întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri român și britanic, parte din demersurile diplomatice extinse, după întâlnirea recentă cu Emmanuel Macron în Franța. Detalii despre vizită și importanța diplomatică a acesteia. Nicușor Dan a fost primit … Articolul Nicușor Dan, întâlnire istorică cu Regele Charles la Palatul Buckingham apare prima dată în Main News.
23:20
Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției, a murit în condiții suspecte pe 3 decembrie. Internată cu urme de lovituri la cap, a fost externată de iubitul său. Parchetul a deschis un dosar de moarte suspectă, iar autopsia nu a fost efectuată. Circumstanțele morții sale rămân neclarificate. Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției, a murit în … Articolul Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției, a murit în circumstanțe suspecte apare prima dată în Main News.
23:20
În cadrul „Liniei directe” cu Vladimir Putin, principala întrebare a rușilor este când se va încheia războiul. Sondajele arată o creștere a oboselii cauzate de conflict, cu 83% dintre cetățeni resimțind acest sentiment. Alte preocupări includ nivelul de trai și scumpirile, evidențiind nesiguranța economică actuală. Rușii pun accent pe întrebarea când se va încheia războiul, … Articolul Când se va termina războiul? Întrebările esențiale ale rușilor la „Linia directă” apare prima dată în Main News.
23:20
Magazinele de la țară se transformă în bancomate printr-un nou acord UE, permițând clienților să retragă până la 750 de lei fără a face achiziții. Această măsură vizează comunitățile rurale și îmbunătățește accesul la numerar, contribuind la prevenirea fraudei și creșterea transparenței în plăți. Magazinele din UE vor putea oferi retrageri de numerar de până … Articolul Magazinele de la țară devin bancomate UE: retragere 750 lei fără cumpărături apare prima dată în Main News.
23:20
Ucraina a primit garanții de securitate puternice din partea SUA, comparabile cu articolul 5 din NATO. Negociatorii american au discutat cu președintele Zelenski despre progresele în teren și despre cooperarea viitoare. Detaliile acestor garanții sunt considerate acceptabile pentru Rusia. Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate asemănătoare cu articolul 5 din NATO Negociatorii americani … Articolul Ucraina primește garanții de securitate din partea SUA, similare NATO apare prima dată în Main News.
22:50
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, este audiat într-un proces marcat de nemulțumirea avocaților privind rapiditatea ședințelor și raportarea presei. Cu un convoi de securitate masiv, Plahotniuc pledează nevinovat, în timp ce jurnaliștii îi pun întrebări incisive. Detalii despre martori și declarațiile acestora. O nouă ședință de judecată în dosarul lui … Articolul Vladimir Plahotniuc și nemulțumirea sa față de jurnaliști – Video! apare prima dată în Main News.
22:40
Ianis Hagi dezvăluie cum tatăl său, Gică Hagi, a preluat rolul de bunic cu devotament după nașterea nepotului său, Georgios. La 4 luni de la acest eveniment, Gică se dovedește a fi schimbat, vizitându-și nepotul constant și bucurându-se de experiența unică a devenirii bunic. Hagi păstrează, totodată, un ochi pe naționala României. Ianis Hagi dezvăluie … Articolul Ce face Gică Hagi acum, bunic și retras din fotbal? Fiul său dezvăluie tot! apare prima dată în Main News.
22:30
Descoperă Hisense 116UX RGB MiniLED, un televizor cu diagonală de 116 inci (aproape 3 metri), perfect pentru sport și entertainment. Tehnologia avansată RGB-MiniLED oferă culori precise și luminozitate ridicată, iar procesorul Hi-View Engine X optimizează imaginea în timp real. Ideal pentru gaming și vizionare de filme! Televizorul Hisense 116UX RGB MiniLED are o diagonală de … Articolul Televizor de 3 metri ideal pentru sport și entertainment acasă apare prima dată în Main News.
