AI ar putea distruge omenirea în 100 de ani, spun experții tehnologici

Magazinele de la țară se transformă în bancomate printr-un nou acord UE, permițând clienților să retragă până la 750 de lei fără a face achiziții. Această măsură vizează comunitățile rurale și îmbunătățește accesul la numerar, contribuind la prevenirea fraudei și creșterea transparenței în plăți. Magazinele din UE vor putea oferi retrageri de numerar de până