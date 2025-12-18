Aeroportul din România care ar putea deveni Otopeni II are nevoie de aviz MApN

06:30

Peste un milion de gospodării din Ucraina au rămas fără curent electric după un atac major al forțelor ruse, în special în regiunea Odesa. Președintele Zelenski a anunțat că atacul a implicat peste 450 de drone și 30 de rachete. Aceasta este una dintre cele mai mari ofensive asupra rețelei electrice ucrainene.