Trump anunţă o revoluţie în sistemul de sănătate şi un program pentru facilitarea accesului la locuinţe la preţuri accesibile

22:20

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană de pe piața din România, a contestat în ultimii ani, de la pandemie încoace, deciziile Comisiei Europene de a acorda ajutoare de stat operatorului național TAROM, care nu a mai avut profit din 2007 și care anual acumulează datorii de sute de milioane de lei. Oficialul companiei spune într-un interviu pentru Economica.net că autoritățile ar trebui să lase piața să-și facă treaba și să vândă TAROM, dacă există un cumpărător.