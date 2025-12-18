DOCUMENT. Planul Concordia, firmele care fac 30% din PIB, cu 450.000 de angajați: Muncă cu timp redus, tăieri de taxe. Cei 20 de pași care ne scot din criză și ce ne așteaptă fără ei
Economica.net, 18 decembrie 2025 10:20
Concordia, confederație patronală care reunește companii care generează împreună 30% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, cu 450.000 de angajați, a prezentat un plan cu măsuri concrete privind ieșirea României din criza bugetară și relansarea economiei. În opinia specialiștilor care au alcătuit documentul, fără aceste măsuri riscăm să ne prăbușim.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
10:20
DOCUMENT. Planul Concordia, firmele care fac 30% din PIB, cu 450.000 de angajați: Muncă cu timp redus, tăieri de taxe. Cei 20 de pași care ne scot din criză și ce ne așteaptă fără ei # Economica.net
Concordia, confederație patronală care reunește companii care generează împreună 30% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, cu 450.000 de angajați, a prezentat un plan cu măsuri concrete privind ieșirea României din criza bugetară și relansarea economiei. În opinia specialiștilor care au alcătuit documentul, fără aceste măsuri riscăm să ne prăbușim.
10:20
Peste 24 milioane de căutări au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, una dintre cele mai mari platfotme de anunțuri de angajare după cuvinte cheie, în funcție de interesele concrete de angajare ale candidaților. Cele mai multe căutări, respectiv 1,35 de milioane, au fost făcute pentru jobul de șofer, atenția candidaților mergând în special către pozițiile de șofer de categoria B, șofer de distribuție sau șofer de tir.
Acum o oră
10:10
ANAF a intrat peste hipermarketuri – amenzi de 18 milioane de lei pentru că adaosurile comerciale sunt mai mari față de de cele legale # Economica.net
ANAF Antifraudă a controlat marile magazine să vadă dacă se respectă adaosul comercial maxim impus de lege pentru unele produse. A dat 11 amenzi, dintre care 10 lanțurilor de hipermarketuri, în cuantum total de 17.800.000 de lei, potrivit unui cimunicat de presă.
09:50
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de săptămână la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe, informează AFP.
09:50
Trump anunţă o revoluţie în sistemul de sănătate şi un program pentru facilitarea accesului la locuinţe la preţuri accesibile # Economica.net
Preşedintele american, Donald Trump, a promis miercuri seara o reformă a sistemului de sănătate care să pună capăt aşa-numitului program "Obamacare", arătând că acest lucru îi va afecta pe democraţi, precum şi un nou program menit să faciliteze accesul la locuinţe la preţuri accesibile, transmite EFE.
09:50
Raiffeisen Bank International (RBI) a anunţat miercuri că fostul director financiar Michael Hoellerer va prelua funcţia de director general al grupului bancar austriac începând din iulie 2026, transmite Reuters.
09:50
PPC blue ajunge la 1.100 puncte de încărcare electrică în România. Rețeaua s-a dublat în doar un an # Economica.net
Rețeaua PPC blue, companie parte a grupului PPC în România a ajuns anul acesta la peste 1100 de puncte de încărcare, din care peste jumătate rapide și ultra-rapide, fiind una dintre cele mai extinse rețele de încărcare pentru automobile electrice din România.
09:50
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al USR pentru vineri, ora 12:00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru ministerele Apărării şi Economiei.
Acum 2 ore
09:00
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi, relatează AFP.
09:00
Abatoarele din România au în magazinele de retail o piaţă în creştere pentru vânzarea cărnii de porc românesc – Ministrul Agriculturii # Economica.net
Abatoarele din România au în magazinele de retail o piaţă în creştere pentru vânzarea cărnii de porc românesc, susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, care a solicitat recent marilor reţele comerciale să introducă pe rafturi mai multă carne românească de porc.
Acum 12 ore
22:20
Managerul Wolt România: În 2026 vrem să devenim un mall de buzunar. Ai pus mâna pe telefon și ai comandat. Avem discuții cu magazine Do It Yourself și Pet Shop # Economica.net
Platforma de livrări Wolt, care a cumpărat aplicația Tazz de la eMAG, își propune ca, începând cu 2026, să se transforme într-un „mall de buzunar” pentru consumatorii din România. Compania nu se va mai extinde în orașe noi anul viitor, mizând pe creșterea organică, diversificarea serviciilor și pe consolidarea poziției pe o piață care rămâne atractivă, dar marcată de incertitudini economice.
22:20
Kazahii de la Rompetrol deschid firmă nouă în Uniunea Europeană, în Polonia. Vizează o nouă rafinărie? # Economica.net
KazTransOil, firma kazahă de transport al petrolului, controlată de compania petrolieră națională KazMunayGas, deschide o sucursală în Polonia, foarte aproape de rafinăria Schwedt din Germania, pe care o aprovizionează de câțiva ani cu țiței. Și care e de vânzare, cel puțin parțial.
22:20
József Váradi, CEO Wizz Air: Dacă e un cumpărător pentru TAROM, vindeți-o. Noi am putea prelua o parte din active, resurse, piloți, echipaj, rute, dar am opera cu avioanele noastre – INTERVIU # Economica.net
Wizz Air, cea mai mare companie aeriană de pe piața din România, a contestat în ultimii ani, de la pandemie încoace, deciziile Comisiei Europene de a acorda ajutoare de stat operatorului național TAROM, care nu a mai avut profit din 2007 și care anual acumulează datorii de sute de milioane de lei. Oficialul companiei spune într-un interviu pentru Economica.net că autoritățile ar trebui să lase piața să-și facă treaba și să vândă TAROM, dacă există un cumpărător.
Acum 24 ore
21:20
Curs valutar. Euro bate toate recordurile în 2026. Un curs de 5,2 lei este foarte probabil. Impozitul pentru marile companii(IMCA), lovește direct în cei mai săraci români-CFA # Economica.net
Potrivit ulitimelor sondaje CFA România, cursul leu-euro ar putea depăși nivelul de 5,2 lei, după cum arată Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA. Specialiștii CFA arată totodată că impozitul minim pe cifra de afaceri face rău atât angajaților, cât și agajatorilor, duce doar la prețuri mai mari, fapt care va aliment inflația, și plecări ale investitorilor de marcă din România.
19:40
ULTIMA ORĂ. Acord în coaliție. Reformă fără tăieri de salarii, se taie din cheltuieli. Când crește salariul minim-Oficial # Economica.net
Coaliția de guvernare a ajuns, în sfârșit, la consens, după discuții de luni privind tăierile din administrație și salariul minim, mai ales. Impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) nu va fi eliminat, în ciuda semnalelor de alarmă venite dinspre mediul de afaceri, care formează practic PIB-ul României. Va fi, totuși, redus.
19:40
Ministrul Energiei promite prețuri mai mici la benzină și motorină: Nu voi permite, de Sărbători. Ce s-a întâmplat între timp cu prețurile carburanților # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în această perioadă şi că nu va permite ca românii să plătească "preţuri nejustificate sau exagerate", mai ales în pragul sărbătorilor.
18:40
Acord în coaliție. Reformă fără tăieri de salarii, se taie din cheltuieli. Când crește salariul minim # Economica.net
Coaliția de guvernare a ajuns, în sfârșit, la consens, după discuții de luni privind tăierile din administrație și salariul minim, mai ales.
18:20
Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au anunţat, joi, plata a 1,8 miliarde euro din Fondul pentru modernizare pentru a sprijini 45 de investiţii legate de energia curată în 12 state membre diferite, inclusiv în România, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
18:10
Taxa pe stâlp majorează prețul energiei electrice pentru populație, de la 1 ianuarie # Economica.net
O parte din creșterea tarifelor de rețea, care va conduce la creșterea prețurilor finale la energie eletrică, a fost genarată de taxa pe construcții speciale, au explicat oficialii ANRE la o întâlnire cu presa.
18:00
Grindeanu ignoră avertismentele marilor antreprenori și companii: Nu vreau să fie eliminat impozitul pe cifra de afaceri (IMCA). Mediul de business a afirmat clar că IMCA va îngropa economia # Economica.net
Sorin Grindeanu, președintele PSD, afirmă fără echivoc că nu dorește eliminarea Impozitului pe cifra de afaceri (IMCA) impus băncilor. Anterior, cele mai importante organizații ale mediului de business, care au în componența lor și parte din marile bănci, au arătat că această taxă va îngropa economia.
17:50
Wizz Air a anunțat o nouă rută pe care o lansează de la Brașov anul viitor.
17:10
Oraşul mindfulness – Povestea „utopiei” în care Bhutan investeşte un miliard de dolari în criptomonede (VIDEO) # Economica.net
Regatul Bhutan a anunţat miercuri că vrea să investească un miliard de dolari proveniţi din rezervele sale naţionale de criptomonede în viitorul oraş bazat pe conceptul de "mindfulness", care are drept obiectiv să devină centrul economic şi financiar al regatului, relatează AFP.
16:40
Anunț surpriză al Ministrului Dezvoltării: Vom achita toate lucrările executate. Suma semnificativă pregătită pentru constructori # Economica.net
Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a anunțat, după ședința de Guvern de astăzi, că instituția pe care o conduce va achita toate lucrările deja executate, pe toate programele de finanțare.
16:40
Nicuşor Dan: Urgenţa e să avem bugetul pe 2026. România va intra într-un deficit poate puţin peste 6% # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat, miercuri, că urgenţa este ca România să aibă bugetul de stat pe anul viitor, iar acesta se va înscrie într-un deficit de "puţin peste 6%".
16:20
Prima instalaţie STATCOM din România a fost pusă în funcţiune. De ce este importantă această tehnologie pentru Sistemul Energetic al României # Economica.net
Transelectrica a pus în funcţiune, după finalizarea cu succes a probelor tehnice, prima instalaţie STATCOM (Compensator Sincron Static) din Reţeaua Electrică de Transport (RET), în staţia electrică 400/220/110/20 kV Sibiu Sud, ce reprezintă prima parte a proiectului de instalare a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în staţiile Sibiu Sud şi Bradu.
16:20
Vești bune! Roamingul se ieftinește din 1 ianuarie. Rep. Moldova și Ucraina intră în programul Roaming ca acasă al UE # Economica.net
ANCOM informează că, de la 1 ianuarie 2026, utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici de roaming, atât prin reducerea valorii maxime a suprataxei pentru serviciile de date în roaming în SEE, cât și prin integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”.
16:20
Încă un an de recorduri pentru aur, în 2026 – Cât va mai creşte preţul metalului galben (analiză) # Economica.net
Preţul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creştere de la criza petrolieră din 1979 - preţurile dublându-se în ultimii doi ani - o performanţă care anterior ar fi putut duce la prognoze vizând o corecţie majoră, iar cu toate acestea analiştii de la JP Morgan, Bank of America şi firma de consultanţă Metals Focus mizează pe faptul că aurul va atinge 5.000 de dolari pe uncie în 2026, arată o analiză Reuters.
16:20
Micii detronează burgerii în topul livrărilor. Ce comandă românii în funcție de oraș – bilanț Wolt # Economica.net
La șapte luni de la lansarea oficială în România, platforma de livrări Wolt prezintă rezultatele primei sale analize detaliate a obiceiurilor de cumpărare ale românilor.
16:20
Reset major în industria IT în 2025: proiectele de volum dispar, iar bugetele se concentrează pe AI aplicată, securitate și infrastructuri critice – analiză # Economica.net
Industria IT încheie 2025 sub semnul unui reset major, după un an marcat de restructurări, ajustări de bugete și o schimbare profundă a modului în care companiile decid ce proiecte continuă și ce proiecte sunt abandonate, potrivit OVES Enterprise, companie de tehnologie din Cluj-Napoca.
16:20
Ultima oră. Ministerul Finanțelor dă drumul la bani. Aproape 4 miliarde de lei pentru investiții și plata datoriilor # Economica.net
Ministerul Finanțelor anunță că a alocat 3,8 miliarde de lei pentru plata arieratelor și investiții în domenii cheie, cum ar fi infrastructura.
15:30
Ce spune Bolojan despre eliminarea impozitului minim pentru companii (IMCA) şi ce ne aşteaptă în 2026 # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat la DIGIFM că în zilele următoare vor avea loc discuţii în Coaliţie pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri la companii deoarece IMCA a redus la jumătate volumul de investiţii străine. Guvernul ar trebui să se concentreze la a limita preţurile de transfer şi la a elimina sau a reduce impozitul minim pe cifra de afaceri, a explicat premierul.
15:10
Noul terminal de pasageri al Aeroportului International Craiova, de peste 100 de milioane de euro, se inaugurează mâine – FOTO # Economica.net
Terminalul Aeroportului International Craiova, care a necesitat investiții de peste 100 de milioane de euro, se inaugurează mâine în prezența a 500 de invitați, potrivit unui comunicat de presă remis Economica.net.
15:10
Sănătatea nu intră în vacanță: în spitalul de recuperare din Orașul Medical, îngrijirea medicală continuă și de sărbători # Economica.net
La final de an, într-o perioadă de bilanț și reflecție, sănătatea rămâne una dintre cele mai importante investiții pe termen lung. În contextul creșterii incidenței bolilor cronice, neurologice și cardiovasculare, recuperarea medicală devine nu doar o etapă de tratament, ci un pilon esențial pentru redobândirea autonomiei și a calității vieții.
15:10
Amazon.com Inc este în discuţii pentru a investi în OpenAI, într-un potenţial acord care ar putea evalua firma de inteligenţă artificială (AI) la peste 500 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
15:10
Carrefour trece de borna de 200 de magazine cu formatul său de proximitate Express. „Vom continua să investim în magazinele Express și Market” # Economica.net
Retailerul francez Carrefour va deschide în data de 22 decembrie al 200-lea magazin de proximitate Express. Doar anul acesta, compania a inaugurat 27 de magazine în acest format, dintre care 19 integrate și 8 în sistem de franciză. Totodată, retailerul și-a extins rețeaua de magazine Market, ajungând la 191 de locații. Retailerul vizează ca în 2026 să accelereze planurile de dezvoltare a formatului Express, cu mai multe deschideri planificate decât în anul 2025, atât proprii, cât și în sistem de franciză.
15:10
Consumul individual efectiv (AIC) în statele membre UE, exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), varia anul trecut între 72% din media UE în Letonia, 86% în România şi 146% în Luxemburg, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
15:10
Bolojan nu ia în calcul declararea ca neconstituţională a legii privind pensiile magistraţilor # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că nu ia în calcul varianta în care legea de reformare a pensiilor magistraţilor ar putea fi declarată neconstituţională.
13:50
VIDEO A fost deschisă circulația pe Centura Zalău, primul drum făcut de chinezi în România # Economica.net
Misiune încheiată la Zalău, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, cu ocazia deschiderii circulației pe Centura Zalău.
13:50
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România – Gazeta de Cluj # Economica.net
Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat Carrefour ieri seara, potrivit unor surse citate de Gazeta de Cluj.
13:40
Cărbunele refuză să moară. Un nou record pentru cererea mondială, în 2025 (date oficiale IEA) # Economica.net
Cererea mondială de cărbune ar urma înregistreze un nou record în 2025, în pofida tendinţelor regionale divergente în privinţa consumului, arată un raport publicat miercuri de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), transmite DPA.
13:40
Marea Britanie, cunoscută pentru climatul său umed şi mohorât, a înregistrat un record de ore de soare în 2025, au anunţat miercuri serviciile meteorologice, informează AFP.
13:40
Marius Barbu preia rolul de Chief Operating Officer al NEPI Rockcastle din aprilie 2026 # Economica.net
Marius Barbu va prelua de anul viitor rolul de Chief Operating Officer al celui mai mare dezvoltator de centre comerciale din România. În prezent, această funcție este ocupată de la Marek Noetzel, care va deveni noul CEO al companiei.
13:40
Piața balsamurilor de buze, creștere anuală de aproape 30%. Care sunt factorii care influențează tendința # Economica.net
Piața balsamurilor de buze înregistrează creșteri anuale constante de până la 30%, potrivit datelor Nielsen raportate în perioada iulie 2024-iunie 2025 - temperaturile scăzute din sezonul rece favorizează această tendință.
13:40
S-a mai vândut un centru comercial. Un investitor local a preluat Winmarkt Tulcea cu 5,6 milioane de euro # Economica.net
Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), care deține în România rețeaua de centre comerciale Winmarkt, a vândut al cincilea centru comercial din planul de restructurare.
13:40
Facturi mai mici – Ce ar trebui să se întâmple în 2026 pentru ca preţurile la energie electrică să scadă (analiză AEI) # Economica.net
Scăderea preţului energiei electrice în România depinde de un mix complex de factori economici, tehnologici şi politici, fiind esenţială o piaţă competitivă, bazată pe transparenţă şi pe eliminarea speculaţiilor care duc la fluctuaţiile nejustificate de preţ, relevă o analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).
13:40
Amenzi de 26 mil. euro pentru trei companii de pe piața de tutun încălzit, care s-ar fi înțeles la preț. Nume mari pe listă # Economica.net
Consiliul Concurenței a sancționat companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.
12:00
Canon lansează în România modelul de aparat foto EOS R6 Mark III, precum şi obiectivul fix RF 45mm F1.2 STM.
12:00
Frânele mașinii tale Volkswagen Golf asigură siguranța ta și a familiei, indiferent de distanțe sau stil de condus. Întreținerea corectă a sistemului de frânare previne reparațiile costisitoare, protejează valoarea autoturismului și evită evenimente neplăcute în trafic. Află cum poți să recunoști semnele uzurii, să menții performanța optimă și să iei decizii informate despre piesele potrivite pentru modelul tău!
12:00
Pentru majoritatea dintre noi, zilele se succed într-un ritm previzibil. Calendarul se umple cu întâlniri, termene-limită și obiective de atins. Deciziile sunt luate rapid, iar atenția este orientată spre rezultate, eficiență și performanță. Viața își urmează cursul, cu planuri pentru viitor și momente de respiro atent programate.
12:00
Suedezii de la OX2, foarte activi la noi în țară, termină primul lor parc eolian din România, au montat ultima turbină. VIDEO # Economica.net
Dezvoltatorul suedez OX2, care dezvoltă un portofoliu de 1.100 MW în România și care acum are în lucru jumătate din tot ce se ridică în eolian în România, finalizează parcul Green Breeze de 99 MW din Galați, primul lor parc dezvoltat în România. Au anunțat că au montat toate turbinele.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.