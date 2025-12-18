Care este cel mai căutat loc de muncă din România acum și cât e salariul

Peste 24 milioane de căutări au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, una dintre cele mai mari platfotme de anunțuri de angajare după cuvinte cheie, în funcție de interesele concrete de angajare ale candidaților. Cele mai multe căutări, respectiv 1,35 de milioane, au fost făcute pentru jobul de șofer, atenția candidaților mergând în special către pozițiile de șofer de categoria B, șofer de distribuție sau șofer de tir.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Economica.net