Atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu europenii
MainNews.ro, 18 decembrie 2025 20:50
Regiunea ucraineană Sumy a fost lovită de atacuri cu drone rusești, provocând pene de curent. Trupele ruse avansează la sud de Pokrovsk, iar forțele ucrainene controlează 90% din Kupiansk. În timp ce diplomația europeană caută pacea, Germania confirmă livrarea de rachete, asigurând continuitatea conflictului. Regiunea Sumy a fost afectată de atacuri cu drone rusești, provocând
• • •
Acum 30 minute
21:10
Rapid a reacționat la propunerea lui Gino Iorgulescu de a reduce numărul echipelor din Liga 1 de la 16 la 12. Președintele Victor Angelescu consideră că o scădere la 14 echipe ar fi mai potrivită, argumentând că un campionat cu doar 12 echipe ar fi prea mic pentru fotbalul românesc. Rapid a reacționat la propunerea
21:00
Netflix plănuiește o achiziție de 83 miliarde de dolari pentru Warner Bros, combinând serviciile de streaming și îngrijorând autoritățile antitrust. Trump va fi implicat în decizia finală, iar achiziția a stârnit critici din partea altor conglomerate media și a proprietarilor de cinematografe. Trump a comentat despre tranzacția Netflix cu Warner Bros, subliniind dimensiunea cotei de
21:00
Frauda online „Dispozitiv blocat" folosește numele DNSC și Poliția Română pentru a înșela utilizatorii, pretinzând că au accesat site-uri ilegale. Infractorii cer plata unor amenzi mari într-un timp scurt. Autoritățile avertizează să nu plătiți astfel de amenzi și să raportați incidentele pentru a preveni alte victime. Infractorii au lansat o fraudă online în numele DNSC
Acum o oră
20:50
Prețul petrolului a crescut din nou, iar șoferii români ar putea simți impactul la pompă. Tensiunile geopolitice afectează piețele internaționale, iar crescutele cotații ale petrolului Brent și WTI sugerează scumpiri iminente pentru carburanți. Rămâneți informați despre evoluțiile pe piața globală a petrolului. Prețul petrolului a crescut din nou, afectând costurile carburanților în România Riscurile geopolitice,
20:50
20:40
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a respins cererea lui Sorin Grindeanu (PSD) de demitere în contextul crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Ea acuză PSD de șantaj politic, subliniind că va continua reformele în minister pentru combaterea problemelor din Romsilva. Stabilitatea guvernamentală rămâne o prioritate. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să cedeze cererilor PSD de demitere
20:40
Doi prieteni din India au descoperit un diamant verde pur, evaluat între 40.000 și 49.000 de lire sterline, în Panna, o zonă bogată în diamante. Această descoperire le va permite să-și căsătorească surorile, îndeplinind o responsabilitate familială importantă. Detalii despre istoria căutătorilor de diamante și viitorul lor. Doi prieteni din India au descoperit un diamant
Acum 2 ore
20:10
Nepoata lui Horațiu Potra, Patricia Potra, a fost arestată preventiv pentru înșelăciune, acuzată că a promis fonduri europene zeci de persoane în schimbul unor avansuri mari. Dosarele nu au fost depuse, iar victimele nu au mai avut contact cu firma. Anchetatorii investighează suma totală de aproximativ 60.000 de euro. Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra,
20:00
Proiectul reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni de la Doicești va crea peste 2.000 de locuri de muncă pe perioada construcției și peste 230 locuri de muncă permanente. Tehnologia inovatoare promite siguranță și eficiență, contribuind semnificativ la economia locală și națională. Silozul fostei termocentrale va fi transformat complet. Proiectul de reactoare nucleare modulare SMR de
20:00
Mirel Rădoi a dispărut din atenția publicului după plecarea de la Universitatea Craiova, care continuă să obțină rezultate excelente în Superligă. Oltenii au învins FC Hermannstadt cu 2-0, iar Rădoi, implicat în afaceri, nu răspunde la apelurile lui Gigi Becali. Ce planuri are fostul antrenor? Universitatea Craiova a învins FC Hermannstadt cu 2-0 în etapa
19:50
Gigant auto chinez va produce 300.000 de mașini anual în România? Ministrul Economiei spune „Bârfă!” # MainNews.ro
Zvonurile despre deschiderea unei fabrici Great Wall Motor în România, cu o capacitate de 300.000 mașini pe an, au fost respinse de ministrul Economiei, Radu Miruță, care a numit informațiile „bârfă". Fabrica necesită ajutoare de stat, iar România nu a primit până acum astfel de cereri. Industria auto, în criză, se confruntă cu provocări majore.
19:50
Rusia intenționează să stabilească contacte cu Statele Unite pentru a investiga modificările planului de pace american după discuțiile cu Ucraina și europenii. Dmitri Peskov a subliniat că desfășurarea trupelor occidentale în Ucraina este inacceptabilă și reprezintă ținte legitime pentru armata rusă. Rusia intenționează să stabilească contacte cu SUA pentru a afla detalii despre planul de
19:50
Xiaomi 15T Pro redefinește fotografia mobilă prin colaborarea cu Leica, oferind un senzor principal de 50 MP care capturează detalii remarcabile. Designul său elegant și performanțele video la 4K completează un pachet premium, ideal pentru pasionații de fotografie urbană și de călătorii. Xiaomi 15T Pro oferă o experiență fotografică de top, datorită colaborării cu Leica
19:40
Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, în urma unui incident la festivalul Beach Please din Costinești. Rapperul a consumat cannabis pe scenă, ceea ce a dus la o anchetă penală și la o decizie a Curții de Apel Constanța. Wiz Khalifa a
19:40
Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe că România va lua măsuri împotriva dronelor care supraveghează neautorizat țara. În contextul războiului din Ucraina, el a subliniat nevoia de adaptare a infrastructurii militare, menționând că dronele rusești vor fi doborâte dacă survolează din nou România. Nicușor Dan a afirmat că dronele care survolează neautorizat România
19:40
Grănicerii ruși au trecut ilegal granița UE, provocând reacții diplomate din partea Estoniei. Incidente recente între Rusia și Estonia, inclusiv survolarea spațiului aerian și îndepărtarea balizelor de navigație, intensifică tensiunile. Estonia își consolidează securitatea frontierei pentru a preveni atacuri. Grănicerii ruși au traversat ilegal frontiera estoniană folosind un aeroglisor Incidentul a avut loc pe digul
Acum 4 ore
19:00
Florin Prunea a revenit marcat fizic și psihic de la emisiunea „Desafio", unde a îndurat condiții extreme, având doar apă și o oliță de orez. A slăbit 8 kilograme într-o lună și a trăit momente de panică și dificultate. A declarat că aventura a fost o lecție de viață, cu întâmplări pe care nu le
18:50
Donald Trump investește 6 miliarde de dolari în fuziunea nucleară, colaborând cu TAE Technologies, o firmă susținută de Google. Această tranzacție duce la formarea unei companii care va dezvolta prima centrală electrică de fuziune la scară industrială. Fuziunea reprezintă o sursă de energie viabilă și curată, dar provocările tehnice persistă. Donald Trump anunță o tranzacție
18:50
Forțele ucrainene au lansat un contraatac de succes în apropiere de Lîman, Donețk, eliminând un întreg regiment rus de aproximativ 2.000 de soldați. Operațiunea a îmbunătățit pozițiile ucrainene, limitând manevrele rusești și ducând la capturarea unor soldați ruși. Acest sector rămâne crucial în apărarea Ucrainei. Forțele ucrainene au lansat un contraatac în zona Lîman, distrugând
18:50
China a inițiat un proiect secret inspirat de „Manhattan Project" pentru cipuri AI, coordonat de foști ingineri ASML. Prototipul, testat în Shenzhen, vizează eliminarea dependenței de tehnologia americană. Cu o țintă de producție a chipurilor funcționale până în 2030, acest demers schimbă echilibrul în industria semiconductoarelor și intensifică războiul tehnologic cu Occidentul. China a dezvoltat
18:50
Facturile la energia electrică ale românilor cresc de la 1 ianuarie 2026 din cauza majorării tarifelor de transport și distribuție. Creșterile variază între 1,25% și 10,35% în funcție de operator, exceptând Distribuție Oltenia, care va avea o scădere. Aproape 9 milioane de români vor resimți aceste schimbări. Facturile la energie electrică vor crește începând cu
18:40
Nicușor Dan a comentat cererea PSD de demitere a Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, în contextul crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Liderul USR susține că nu există motive ca vreun ministru să plece și a reamintit că responsabilitatea principală revine companiei Apele Române. Nicușor Dan a fost întrebat despre demisia Dianei Buzoianu, ministrul Mediului,
18:40
Micile schimbări zilnice, precum somnul de calitate, menținerea unei greutăți sănătoase și o atitudine optimistă, pot întineri creierul cu până la opt ani. Studiul publicat în Brain Communications evidențiază importanța unui stil de viață sănătos pentru încetinirea îmbătrânirii cerebrale și riscurile asociate declinului cognitiv. Studiul a arătat că factorii precum somnul de calitate și gestionarea
18:00
Matvey Safonov a impresionat la PSG, parând patru penalty-uri în finala Cupei Intercontinentale împotriva Flamengo. Acest rezultat a generat tensiuni între portari, iar francezul Chevalier riscă să-și piardă locul de titular. PSG se pregătește pentru meciul din Cupa Franței, iar bătălia pentru poartă continuă. PSG a câștigat Cupa Intercontinentală în fața lui Flamengo la penalty-uri
17:50
Zara îmbină moda cu inteligența artificială, generând imagini cu fotomodele reale. Colaborarea cu modelele vienează etica și eficiența, urmând exemplul H&M și Zalando. Deși AI este un ajutor creativ, experții avertizează asupra impactului negativ asupra profesioniștilor din industrie, afectând ședințele foto și comenzile. Zara folosește AI pentru a crea imagini de modă cu modelele reale
17:50
Negocieri intense la Bruxelles pentru a oferi Ucrainei miliarde de euro necesare finanțării războiului și cheltuielilor curente. Oficialii europeni subliniază că nu își pot permite eșecuri. Comisia Europeană propune utilizarea activelor rusești înghețate, pe când Belgia și Italia contestă planul. Un acord este esențial pentru securitatea Europei. Oficialii europeni negociază un compromis pentru a oferi
17:50
Google a lansat o funcție AI pentru căutarea rețetelor, îngrijorând bloggerii culinari. În același timp, Amazon plănuiește o investiție de 10 miliarde de dolari în OpenAI. De asemenea, zvonuri despre iPhone Air 2 sugerează un preț mai mic decât modelul actual, în timp ce un incident cu sateliții a fost evitat pe orbita Pământului. Google
17:50
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri, după ce a fumat marijuana pe scena festivalului „Beach, Please!" din Costinești. Curtea de Apel Constanța a admis apelul DIICOT, revocând initial pedeapsa de amendă. Se va emite un mandat internațional de arestare. Wiz Khalifa a fost
17:40
Joia cuțitelor lungi la PNL: Ciprian Ciucu are sarcina de a propune soluții pentru reorganizarea organizațiilor din Sectoarele 2, 3, 4 și 5, după decapitarea liderilor. Ilie Bolojan vizează performanța și remedierea datoriilor de 20 milioane de euro ale partidului, făcând apel la reeșalonări și plăți eficiente. Ciprian Ciucu a fost însărcinat să propună soluții
17:40
Statele Unite au aprobat un pachet record de arme pentru Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, ca răspuns la presiunea militară din partea Chinei. Acesta include sisteme HIMARS, drone și rach
Acum 6 ore
17:20
Regiunea separatistă Transnistria intră în stare de urgență economică pentru 30 de zile din cauza dificultăților de aprovizionare cu gaze. Decizia liderului separatist Vadim Krasnoselski reflectă vulnerabilitatea regiunii, dependentă de resurse energetice instabile și scheme de livrare complicate. Regiunea separatistă Transnistria intră în stare de urgență economică pentru 30 de zile din cauza dificultăților în … Articolul Criză economică în Transnistria: gaze din Rusia insuficiente pentru supraviețuire apare prima dată în Main News.
17:10
Laura Codruța Kovesi răspunde criticilor lui Traian Băsescu referitoare la numirea sa la DNA, subliniind că a fost acuzată de greșeli și presiuni din partea sistemului. Ea discută despre dificultățile procurorilor și impactul scăderii dosarelor, evidențiind legătura dintre presă și arestările de la DNA. Kovesi răspunde criticilor lui Băsescu privind numirea sa la DNA, menționând … Articolul Kovesi răspunde lui Băsescu după criticile legate de numirea la DNA apare prima dată în Main News.
17:00
Survivor a dezvăluit adevăratul caracter al starurilor din sport: „Am întâlnit perverși” # MainNews.ro
Sebastian Chitoșcă, fost fotbalist, dezvăluie adevărul din reality-show-ul Survivor, criticând comportamentul fals al colegilor, inclusiv pe Cătălin Moroșanu. După șase luni de suferință în Republica Dominicană, Chitoșcă explică cum banii au corupt intern, dezvăluind caracterul adevărat al celor din competiție. Sebastian Chitoșcă, fost fotbalist la FCSB, a participat la reality-show-ul Survivor, alături de Cătălin Moroșanu … Articolul Survivor a dezvăluit adevăratul caracter al starurilor din sport: „Am întâlnit perverși” apare prima dată în Main News.
16:50
Volodimir Zelenski renunță la aderarea Ucrainei la NATO pentru a promova pacea, în cadrul unor negocieri cruciale la Berlin. Acesta caută garanții de securitate de la SUA și Europeni, într-un context de tensiuni crescute cu Rusia. Discuțiile vizează o soluție diplomatică pentru conflictele curente. Volodimir Zelenski renunță la aderarea Ucrainei la NATO pentru a ajunge … Articolul Zelenski renunță la NATO pentru pace, ajungând la Berlin cu Witkoff și Kushner apare prima dată în Main News.
16:50
Spitalul Municipal Cluj a realizat primele intervenții de chirurgie robotică, extinzând astfel accesul public la tehnologie de vârf în sănătate. Programul include sistemul da Vinci Xi și tehnologii avansate pentru intervenții minim invazive, cu timpi de recuperare reduși și diagnosticare precisă. Spitalul Municipal Cluj a realizat primele intervenții de chirurgie robotică în sistemul public de … Articolul Chirurgie robotică în România: Spitalul Municipal Cluj, lider public în domeniu apare prima dată în Main News.
16:50
România va plăti aproape 6,8 milioane USD către SUA pentru un credit pe 30 de ani obținut în 1992, destinat importului de bumbac. Guvernul a preluat datoriile firmelor falimentare pentru a evita penalitățile suplimentare și a menține relațiile comerciale cu partenerii americani. Detalii despre plată și sumele implicate. România va plăti o datorie istorică de … Articolul România plătește milioane SUA pentru un credit de 30 de ani din 1992 apare prima dată în Main News.
16:40
Ilie Bolojan, premierul României, a evitat să discute despre viața sa personală, dar zvonurile despre o posibilă căsătorie cu iubita sa, Ioana, au circulat în presă. Deși a dezmințit informațiile, el recunoaște că uneori află din media lucruri despre sine. Ioana, o asistentă medicală, preferă discreția. Ilie Bolojan, premierul României, a evitat să vorbească despre … Articolul Descoperă lucruri noi despre tine și transformă-ți viața apare prima dată în Main News.
16:40
O șoferiță din Polonia a confundat pedala de accelerație cu cea de frână și și-a lovit mama cu mașina, târând-o câțiva metri. Incidentul tragic a avut loc într-o parcare, iar victima, în vârstă de 58 de ani, a murit ulterior la spital. Fiica riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare pentru acest … Articolul Șoferiță și-a accidentat mama, târând-o câțiva metri în parcare apare prima dată în Main News.
16:40
Proiectarea Drumului Expres Focșani-Brăila a început, fiind cel mai lung tronson de șosea de mare viteză din România, cu o lungime de 73,5 km. Contractul de 4,29 miliarde lei va conecta Autostrada Moldovei, Podul peste Dunăre și Drumul Expres Brăila-Galați, cu finalizare estimată în vara anului 2029. Proiectarea Drumului Expres Focșani-Brăila a fost lansată de … Articolul Proiectarea Drumului Expres Focșani-Brăila, cel mai lung tronson de șosea rapidă apare prima dată în Main News.
16:10
Igor Dodon solicită ca Vladimir Plahotniuc să devină martor în dosarul „sacoșa neagră” # MainNews.ro
Igor Dodon solicită audierea lui Vladimir Plahotniuc ca martor în dosarul „sacoșa neagră”, în care este acuzat de corupție. Plahotniuc a confirmat că este dispus să depună mărturii, iar Dodon consideră declarațiile sale esențiale pentru clarificarea circumstanțelor. Proiectele legale care să susțină audierea sunt necesare. Igor Dodon solicită audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „sacoșa … Articolul Igor Dodon solicită ca Vladimir Plahotniuc să devină martor în dosarul „sacoșa neagră” apare prima dată în Main News.
16:00
Sebastian Chitoșcă, fost jucător FCSB, a povestit cum a descoperit că soția sa, Alexandra, l-a înșelat printr-un vis și printr-o întâlnire la aeroport. După divorț, Chitoșcă reflectează asupra experiențelor sale și cum a evoluat ca bărbat. Află detalii despre viața lui profesională și personală în articol. Sebastian Chitoșcă a descoperit infidelitatea fostei soții, Alexandra, după … Articolul Fost fotbalist FCSB, trădat de soție: „Dovada divină e irefutabilă” apare prima dată în Main News.
15:50
Ringier România colaborează cu Caroda pentru a îmbunătăți monetizarea reclamelor video mobile. Implementarea Caruselului Multiformat Caroda permite livrarea eficientă a diverselor tipuri de reclame, unificând cererea directă și programatică. Parteneriatul susține strategia Ringier de a oferi experiențe de utilizare excelente. Ringier România colaborează cu Caroda pentru a îmbunătăți monetizarea reclamelor video mobile Se implementează formatul … Articolul Ringier România și Caroda colaborează pentru monetizarea reclamelor video mobile apare prima dată în Main News.
15:50
Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a devenit cetățean român după depunerea jurământului de credință. A exprimat recunoștință față de România și Timișoara, subliniind legătura sa profundă cu țara. Această alegere personală reflectă adaptarea și apartenența sa, în ciuda criticilor legate de cetățenia germană. Dominic Fritz a depus jurământul de credință și a devenit cetățean român Mesajul … Articolul Dominic Fritz depune jurământul și devine cetățean român: mesajul său apare prima dată în Main News.
15:40
Șeful statului a discutat despre viitorul coaliției de guvernare, menționând că nu totul este blocat. Nicușor Dan a sugerat îmbunătățirea comunicării între PSD și USR, propunând o abordare mai puțin zgomotoasă. Coaliția a decis reduceri de cheltuieli și impozite, inclusiv o diminuare a impozitului minim pe cifra de afaceri. Să fie mult mai puțin zgomotoasă … Articolul Reducerea zgomotului pentru un mediu mai liniștit apare prima dată în Main News.
15:40
Șoferița din Walhain s-a trezit cu o mulțime de amenzi după ce și-a lăsat mașina la service. Un fost angajat a folosit plăcuța de înmatriculare, comițând diverse infracțiuni. Bărbatul a fost reținut în Belgia și a primit citație pentru instanță. Află detalii despre acest incident surprinzător. O șoferiță din Belgia a lăsat mașina la service … Articolul Șoferiță lăsată fără mașină la service, întâmpină ploaie de amenzi apare prima dată în Main News.
15:40
Află cum influențează judecata publică alegerile tinerilor din România. Studiile arată că 65% dintre tineri simt presiunea „gurii lumii” asupra carierei lor. Descoperă cum echilibrul între dorințele personale și așteptările externe afectează autenticitatea și libertatea alegerilor lor. 75% dintre tineri se simt influențați de părerea celor din jur în alegerea meseriei Teama de judecată publică … Articolul Cum percep tinerii critica socială permanentă a „gurei lumii”? apare prima dată în Main News.
15:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este pregătit pentru alegeri prezidențiale, condiționate de securitatea alegătorilor și un cadru legal adecvat. Cu toate că Statele Unite solicită organizarea acestora, majoritatea ucrainenilor consideră că votul ar trebui să aibă loc doar după încheierea războiului cu Rusia. Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri prezidențiale în … Articolul Zelenski: Pregătit pentru noi alegeri prezidențiale cu două condiții stabilite apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:00
Malcom Edjouma rămâne la FCSB până la finalul sezonului. Mijlocașul francez a acceptat prelungirea contractului după o prestație solidă în meciul cu Feyenoord, influențând decizia lui Gigi Becali. Edjouma va contribui și în cupele europene, fiind déjà înscris pe lista UEFA. Malcom Edjouma a prelungit contractul cu FCSB până la finalul sezonului Decizia a fost … Articolul FCSB menține pe Malcom Edjouma în lot până la finalul sezonului apare prima dată în Main News.
15:00
Vlad Pascu a fost condamnat definitv la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după un accident mortal petrecut în 19 august 2023, în apropierea localității 2 Mai. Înalta Curte a respins recursul său, menținând decizia Curții de Apel Constanța. Acesta se afla sub influența substanțelor interzise. Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la … Articolul Vlad Pascu, condamnare definitivă la 10 ani de închisoare în accidentul de la 2 Mai apare prima dată în Main News.
14:50
Anul 2025 va marca o explozie a utilizării inteligenței artificiale, generând o amprentă de carbon de 80 de milioane de tone și consumând 800 de miliarde de litri de apă. Impactul asupra mediului al tehnologiei este profund, iar societatea suportă costurile, întrebându-se dacă companiile ar trebui să plătească pentru aceasta. Utilizarea inteligenței artificiale (IA) va … Articolul Impactul mediului al IA: 80 milioane tone CO2 și 800 miliarde litri apă apare prima dată în Main News.
