Atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu europenii

15:40

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este pregătit pentru alegeri prezidențiale, condiționate de securitatea alegătorilor și un cadru legal adecvat. Cu toate că Statele Unite solicită organizarea acestora, majoritatea ucrainenilor consideră că votul ar trebui să aibă loc doar după încheierea războiului cu Rusia. Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri prezidențiale în …