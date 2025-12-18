Amendă de peste 10 milioane euro pentru trei producători de gaze offshore

18:50

Facturile la energia electrică ale românilor cresc de la 1 ianuarie 2026 din cauza majorării tarifelor de transport și distribuție. Creșterile variază între 1,25% și 10,35% în funcție de operator, exceptând Distribuție Oltenia, care va avea o scădere. Aproape 9 milioane de români vor resimți aceste schimbări. Facturile la energie electrică vor crește începând cu