Craioveanul l-a făcut praf pe Filipe Coelho după meciul de la Atena: „Bagă-l, Mister!”

Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, în urma unui incident la festivalul Beach Please din Costinești. Rapperul a consumat cannabis pe scenă, ceea ce a dus la o anchetă penală și la o decizie a Curții de Apel Constanța.