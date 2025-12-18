Cererea de reexaminare a legii anti-extremism a fost respinsă
MainNews.ro, 18 decembrie 2025 23:50
Cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului a fost respinsă de Senat cu 75 de voturi „pentru". Legea, inițiată de Silviu Vexler, prevede pedepse mai severe pentru activitățile extremiste, inclusiv până la 10 ani de închisoare pentru sprijinirea organizațiilor fasciste și antisemite. Senatul a respins cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului cu
• • •
Acum 15 minute
00:20
Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei după ce a învins AC Milan cu 2-0, grație golurilor lui David Neres și Rasmus Hojlund. Echipa lui Cristi Chivu va întâlni în finală învingătoarea dintre Bologna și Inter. Chivu caută primul trofeu în calitate de antrenor al nerazzurrilor. Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei, învingând AC
00:20
Procurorii români au efectuat 37 de percheziții într-un dosar ce vizează acordarea ilegală a cetățeniei române, investigând activitatea unui grup infracțional organizat. Peste 900 de cereri suspecte de cetățenie au fost depuse, implicând avocați, funcționari publici și cetățeni ucraineni. Ancheta continuă pentru stabilirea amploării rețelei. Procurorii români au efectuat 37 de percheziții într-un dosar privind
Acum o oră
00:00
Inteligența artificială ar putea reprezenta o amenințare serioasă, fiind capabilă să genereze arme biologice devastatoare. Un grup de experți avertizează asupra riscurilor unei pandemii globale cauzate de tulpini create prin IA, subliniind necesitatea unei cooperări internaționale pentru a răspunde acestor provocări emergente. Un grup de experți a evaluat riscurile unei pandemii globale cauzate de o
00:00
Wiz Khalifa, rapperul american, a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România pentru deținere de droguri, după un incident la Festivalul „Beach, Please!". Inspectoratul de Poliție Județean Constanța anunță că artistul va fi dat în urmărire internațională, colaborând cu autoritățile din SUA. Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de închisoare
18 decembrie 2025
23:50
23:50
Michelle Marie Newton, răpită la 3 ani de mama sa în 1983, a fost găsită după 42 de ani. A trăit sub un alt nume, neștiind că figura în baza de date a copiilor dispăruți. O reuniune emoționantă cu tatăl său, Joseph Newton, în urma unei investigații redeschise, a deschis un nou capitol în viața
23:50
Producătorii de gaze offshore Black Sea Oil and Gas, Petro Ventures și Gas Plus Dacia au fost amendați de ANRE cu 54,5 milioane lei pentru vânzarea gazelor peste prețul reglementat. Furnizorul Engie, beneficiarul gazelor, este unul dintre cei mai mari din România. Amenda reflectă problemele de conformitate ale acestor companii. Black Sea Oil and Gas,
23:50
Vladimir Putin va respinge modificările planului de pace pentru Ucraina, conform consilierului Iuri Ușakov. Kremlinul subliniază că nu vor accepta cererile Ucrainei și Europei, menținând poziția maximalistă. Un acord de pace ar putea include garanții de securitate pentru Ucraina, dar Rusia își rezervă dreptul asupra teritoriilor dispute. Kremlinul se pregătește să respingă modificările planului de
Acum 2 ore
23:20
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a denunțat presiuni politice asupra justiției, afirmând că se intenționează slăbirea puterii judecătorești. A subliniat că aceste atacuri sunt grave, instigând opinia publică împotriva magistraților, și a cerut protejarea independenței justiției în fața presiunilor externe. Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță presiuni politice asupra justiției Procuroarea
23:10
Președintele LPF, Gino Iorgulescu, propune reducerea Superligii românești la 12 echipe, invocând dificultățile financiare și infrastructura precară. O schimbare ar înăspri criteriile de licențiere, dar ar oferi flexibilitate în calendarul competițional. Cluburi mari, precum FCSB și CFR Cluj, contestă inițiativa. Gino Iorgulescu propune reducerea Superligii la 12 echipe din cauza dificultăților financiare și de infrastructură
23:00
Facebook testează un abonament pentru partajarea mai multor linkuri, limitând utilizatorii din Marea Britanie și SUA la două linkuri fără plată. Această mișcare face parte din strategia Meta de monetizare și oferă avantaje precum asistență îmbunătățită și protecție împotriva uzurpării identității pentru utilizatori. Facebook testează un abonament pentru partajarea a mai mult de două linkuri
23:00
Un deținut de la Penitenciarul Poarta Albă a evadat în timpul vizitei la cabinetul medical. Ionuț Văcărașu, condamnat pentru tâlhărie calificată la patru ani și șapte luni, a sărit gardul penitenciarului. Autoritățile au declanșat proceduri de căutare, iar evadarea este sancționată conform Codului Penal. Deținutul Ionuț Văcărașu a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă în
22:50
Tânăra Kate Fincham a decorat casa sa plutitoare de Crăciun pe o barcă din Toronto, aducând spiritul sărbătorilor pe apă. Cu fundițe roșii, ghirlande luminoase și un brad împodobit, Kate a creat o atmosferă festivă. Descoperă povestea ei și tradițiile comunității de pe barcă în acest articol plin de inspirație. Kate Fincham locuiește pe o
22:50
Warren Buffett a câștigat 1,71 miliarde de dolari în doar două luni cu investiția sa în Alphabet. Berkshire Hathaway a cumpărat 17,85 milioane de acțiuni la 225 de dolari, iar valoarea acestora a crescut rapid la peste 320 de dolari. Investiția demonstrează succesul continuu al companiei în sectorul tehnologic. Berkshire Hathaway a investit 4 miliarde
22:50
Rusia acuză Moldova de instaurarea unui regim totalitar, comparându-l cu situația din Ucraina înainte de 2022. Raportul susține că autoritățile moldovenești prejudiciază etnicii ruși și subminează identitatea națională, promovând o agendă pro-europeană, iar Moscova își justifică posibilele acțiuni militare ca protecție a compatrioților. Rusia acuză Moldova de instabilitate și instaurarea unui regim totalitar, similar cu
22:40
Radu Miruță, ministrul Economiei, își asumă indemnizații de 12.000 lei ca ministru și 10.800 lei ca parlamentar, conform legii care permite cumularea acestora. De asemenea, Parlamentul îi asigură cazarea într-un apartament în zona Iuliu Maniu. Miruță pregătește transferul la Ministerul Apărării, subliniind rigoarea sa în guvern. Radu Miruță primește un salariu de 12.000 lei ca
Acum 4 ore
22:10
Inteligența artificială transformă fotografia, dar Gabriela Tudor subliniază importanța autenticitații emoționale. Imaginile AI pot fi perfecte, dar lipsesc momentele reale ce definesc evenimentele. Alege povești sincere și capturi autentice, nu imagini generate, pentru amintiri de neuitat. Inteligența artificială generează imagini vizuale perfecte, dar lipsite de emoție și autenticitate Gabriela Tudor subliniază importanța captării momentelor reale
22:10
ANRE a sancționat trei companii de gaze offshore cu 54,5 milioane de lei pentru nerespectarea obligației de a comercializa gazele la prețuri reglementate. Black Sea Oil and Gas, Petro Ventures Resources și Gas Plus Dacia au fost amendate în urma unor abateri repetate, afectând cifra lor de afaceri din 2024. ANRE a sancționat trei companii
22:10
AEK Atena – Universitatea Craiova 0-0: Oltenii caută calificarea în primăvara europeană # MainNews.ro
AEK Atena și Universitatea Craiova au terminat 0-0, iar oltenii joacă pentru calificarea în primăvara europeană. Antrenorul Filipe Coelho anunță absența lui Adrian Rus, dar echipa își propune să obțină o performanță istorică. Răzvan Marin de la AEK este un adversar de temut după ce a marcat două goluri în competițiile europene. Universitatea Craiova a
22:10
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, s-a prezentat la procesul lui Vladimir Plahotniuc, acuzat în dosarul „Frauda bancară". Filat a transmis că are multe de spus, subliniind importanța răspunderii celor ce au prejudiciat statul. Plahotniuc, în instanță, s-a declarat nevinovat, evitând comentariile. Vlad Filat s-a prezentat la procesul lui Vladimir Plahotniuc, fiind judecat în
21:50
Romsilva lansează un proiect-pilot pentru transformarea cabanelor sale într-un brand turistic. Spațiile de cazare din nouă județe vor fi listate pe platforme populare, cu un website unitar și un sistem de management centralizat. Programe tematice și promoții atractive vor sprijini dezvoltarea turismului în zonele montane. Romsilva lansează proiect-pilot pentru transformarea cabanelor într-un brand turistic Cabanele
21:50
Putin antrenează sute de mii de soldați ruși în Belarus, amenințând granița NATO. Roderich Kiesewetter, fost colonel german, avertizează despre riscul crescut de război în 2026-2027. Această tensiune militară se intensifică, iar Occidentul trebuie să fie vigilent pentru a contracara amenințările Rusiei. Roderich Kiesewetter avertizează despre riscul unui război NATO-Rusia în 2026-2027 Vladimir Putin antrenează
21:40
Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului, în contextul crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița. Grindeanu sugerează o moțiune simplă împotriva ministresei, în timp ce Bolojan rămâne adeptul stabilității în Guvern. Criza de apă afectează peste 100.000 de oameni. Sorin Grindeanu a cerut demiterea Dianei Buzoianu
21:40
Mark Rutte a declarat că aderarea Ucrainei la NATO este imposibilă momentan din motive practice, deși există un element de principiu care permite cererea. O serie de țări aliate, inclusiv Ungaria și SUA, refuză să ofere acordul necesar. De asemenea, NATO lucrează la garanții de securitate pentru a descuraja Rusia după un acord de pace.
21:30
Vlad Filat și Vladimir Plahotniuc s-au întâlnit în instanță, la Judecătoria Chișinău, în contextul procesului privind furtul miliardului. Filat, condamnat în perioada regimului Plahotniuc, a anunțat că va comenta declarațiile martorilor. Plahotniuc riscă până la 20 de ani de închisoare pentru acuze de spălare de bani. Vlad Filat și Vladimir Plahotniuc s-au întâlnit în instanță
21:10
Rapid a reacționat la propunerea lui Gino Iorgulescu de a reduce numărul echipelor din Liga 1 de la 16 la 12. Președintele Victor Angelescu consideră că o scădere la 14 echipe ar fi mai potrivită, argumentând că un campionat cu doar 12 echipe ar fi prea mic pentru fotbalul românesc. Rapid a reacționat la propunerea
21:00
Netflix plănuiește o achiziție de 83 miliarde de dolari pentru Warner Bros, combinând serviciile de streaming și îngrijorând autoritățile antitrust. Trump va fi implicat în decizia finală, iar achiziția a stârnit critici din partea altor conglomerate media și a proprietarilor de cinematografe. Trump a comentat despre tranzacția Netflix cu Warner Bros, subliniind dimensiunea cotei de
21:00
Frauda online „Dispozitiv blocat" folosește numele DNSC și Poliția Română pentru a înșela utilizatorii, pretinzând că au accesat site-uri ilegale. Infractorii cer plata unor amenzi mari într-un timp scurt. Autoritățile avertizează să nu plătiți astfel de amenzi și să raportați incidentele pentru a preveni alte victime. Infractorii au lansat o fraudă online în numele DNSC
20:50
Prețul petrolului a crescut din nou, iar șoferii români ar putea simți impactul la pompă. Tensiunile geopolitice afectează piețele internaționale, iar crescutele cotații ale petrolului Brent și WTI sugerează scumpiri iminente pentru carburanți. Rămâneți informați despre evoluțiile pe piața globală a petrolului. Prețul petrolului a crescut din nou, afectând costurile carburanților în România Riscurile geopolitice, … Articolul Petrolul se scumpește din nou: Ce prețuri îi așteaptă pe șoferii români? apare prima dată în Main News.
20:50
Regiunea ucraineană Sumy a fost lovită de atacuri cu drone rusești, provocând pene de curent. Trupele ruse avansează la sud de Pokrovsk, iar forțele ucrainene controlează 90% din Kupiansk. În timp ce diplomația europeană caută pacea, Germania confirmă livrarea de rachete, asigurând continuitatea conflictului. Regiunea Sumy a fost afectată de atacuri cu drone rusești, provocând … Articolul Atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu europenii apare prima dată în Main News.
20:40
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a respins cererea lui Sorin Grindeanu (PSD) de demitere în contextul crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Ea acuză PSD de șantaj politic, subliniind că va continua reformele în minister pentru combaterea problemelor din Romsilva. Stabilitatea guvernamentală rămâne o prioritate. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să cedeze cererilor PSD de demitere … Articolul Diana Buzoianu răspunde după cererea lui Grindeanu de demitere de la Mediu apare prima dată în Main News.
20:40
Doi prieteni din India au descoperit un diamant verde pur, evaluat între 40.000 și 49.000 de lire sterline, în Panna, o zonă bogată în diamante. Această descoperire le va permite să-și căsătorească surorile, îndeplinind o responsabilitate familială importantă. Detalii despre istoria căutătorilor de diamante și viitorul lor. Doi prieteni din India au descoperit un diamant … Articolul Descoperirea celui mai mare diamant verde natural, găsit de doi prieteni apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
20:10
Nepoata lui Horațiu Potra, Patricia Potra, a fost arestată preventiv pentru înșelăciune, acuzată că a promis fonduri europene zeci de persoane în schimbul unor avansuri mari. Dosarele nu au fost depuse, iar victimele nu au mai avut contact cu firma. Anchetatorii investighează suma totală de aproximativ 60.000 de euro. Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, … Articolul Nepoata lui Horațiu Potra, arestată pentru înșelăciune legată de fonduri europene apare prima dată în Main News.
20:00
Proiectul reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni de la Doicești va crea peste 2.000 de locuri de muncă pe perioada construcției și peste 230 locuri de muncă permanente. Tehnologia inovatoare promite siguranță și eficiență, contribuind semnificativ la economia locală și națională. Silozul fostei termocentrale va fi transformat complet. Proiectul de reactoare nucleare modulare SMR de … Articolul Peste 2.000 locuri de muncă temporare și 230 permanente în construcții apare prima dată în Main News.
20:00
Mirel Rădoi a dispărut din atenția publicului după plecarea de la Universitatea Craiova, care continuă să obțină rezultate excelente în Superligă. Oltenii au învins FC Hermannstadt cu 2-0, iar Rădoi, implicat în afaceri, nu răspunde la apelurile lui Gigi Becali. Ce planuri are fostul antrenor? Universitatea Craiova a învins FC Hermannstadt cu 2-0 în etapa … Articolul Rădoi dispărut: Craiova se descurcă excelent fără fostul antrenor apare prima dată în Main News.
19:50
Gigant auto chinez va produce 300.000 de mașini anual în România? Ministrul Economiei spune „Bârfă!” # MainNews.ro
Zvonurile despre deschiderea unei fabrici Great Wall Motor în România, cu o capacitate de 300.000 mașini pe an, au fost respinse de ministrul Economiei, Radu Miruță, care a numit informațiile „bârfă”. Fabrica necesită ajutoare de stat, iar România nu a primit până acum astfel de cereri. Industria auto, în criză, se confruntă cu provocări majore. … Articolul Gigant auto chinez va produce 300.000 de mașini anual în România? Ministrul Economiei spune „Bârfă!” apare prima dată în Main News.
19:50
Rusia intenționează să stabilească contacte cu Statele Unite pentru a investiga modificările planului de pace american după discuțiile cu Ucraina și europenii. Dmitri Peskov a subliniat că desfășurarea trupelor occidentale în Ucraina este inacceptabilă și reprezintă ținte legitime pentru armata rusă. Rusia intenționează să stabilească contacte cu SUA pentru a afla detalii despre planul de … Articolul Rusia investighează discuțiile SUA cu Kievul și europenii despre trupe occidentale apare prima dată în Main News.
19:50
Xiaomi 15T Pro redefinește fotografia mobilă prin colaborarea cu Leica, oferind un senzor principal de 50 MP care capturează detalii remarcabile. Designul său elegant și performanțele video la 4K completează un pachet premium, ideal pentru pasionații de fotografie urbană și de călătorii. Xiaomi 15T Pro oferă o experiență fotografică de top, datorită colaborării cu Leica … Articolul Cameră foto de top: Ghid complet pentru alegerea perfectă apare prima dată în Main News.
19:40
Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, în urma unui incident la festivalul Beach Please din Costinești. Rapperul a consumat cannabis pe scenă, ceea ce a dus la o anchetă penală și la o decizie a Curții de Apel Constanța. Wiz Khalifa a … Articolul Wiz Khalifa, condamnare de nouă luni închisoare după festivalul Beach Please apare prima dată în Main News.
19:40
Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe că România va lua măsuri împotriva dronelor care supraveghează neautorizat țara. În contextul războiului din Ucraina, el a subliniat nevoia de adaptare a infrastructurii militare, menționând că dronele rusești vor fi doborâte dacă survolează din nou România. Nicușor Dan a afirmat că dronele care survolează neautorizat România … Articolul Nicușor Dan: Dronele neautorizate vor fi doborâte în România apare prima dată în Main News.
19:40
Grănicerii ruși au trecut ilegal granița UE, provocând reacții diplomate din partea Estoniei. Incidente recente între Rusia și Estonia, inclusiv survolarea spațiului aerian și îndepărtarea balizelor de navigație, intensifică tensiunile. Estonia își consolidează securitatea frontierei pentru a preveni atacuri. Grănicerii ruși au traversat ilegal frontiera estoniană folosind un aeroglisor Incidentul a avut loc pe digul … Articolul Grănicerii ruși au trecut ilegal în UE, Estonia ia măsuri diplomatice apare prima dată în Main News.
19:00
Florin Prunea a revenit marcat fizic și psihic de la emisiunea „Desafio”, unde a îndurat condiții extreme, având doar apă și o oliță de orez. A slăbit 8 kilograme într-o lună și a trăit momente de panică și dificultate. A declarat că aventura a fost o lecție de viață, cu întâmplări pe care nu le … Articolul Florin Prunea, marcat fizic și psihic după „Desafio”: Detalii neștiute apare prima dată în Main News.
18:50
Donald Trump investește 6 miliarde de dolari în fuziunea nucleară, colaborând cu TAE Technologies, o firmă susținută de Google. Această tranzacție duce la formarea unei companii care va dezvolta prima centrală electrică de fuziune la scară industrială. Fuziunea reprezintă o sursă de energie viabilă și curată, dar provocările tehnice persistă. Donald Trump anunță o tranzacție … Articolul Donald Trump investește 6 miliarde în fuziune nucleară cu parteneri Google apare prima dată în Main News.
18:50
Forțele ucrainene au lansat un contraatac de succes în apropiere de Lîman, Donețk, eliminând un întreg regiment rus de aproximativ 2.000 de soldați. Operațiunea a îmbunătățit pozițiile ucrainene, limitând manevrele rusești și ducând la capturarea unor soldați ruși. Acest sector rămâne crucial în apărarea Ucrainei. Forțele ucrainene au lansat un contraatac în zona Lîman, distrugând … Articolul Contraatac de succes al armatei ucrainene în Donețk: regiment rus eliminat apare prima dată în Main News.
18:50
China a inițiat un proiect secret inspirat de „Manhattan Project” pentru cipuri AI, coordonat de foști ingineri ASML. Prototipul, testat în Shenzhen, vizează eliminarea dependenței de tehnologia americană. Cu o țintă de producție a chipurilor funcționale până în 2030, acest demers schimbă echilibrul în industria semiconductoarelor și intensifică războiul tehnologic cu Occidentul. China a dezvoltat … Articolul China dezvoltă un mega-proiect pentru cipuri AI, ignorând restricțiile SUA apare prima dată în Main News.
18:50
Facturile la energia electrică ale românilor cresc de la 1 ianuarie 2026 din cauza majorării tarifelor de transport și distribuție. Creșterile variază între 1,25% și 10,35% în funcție de operator, exceptând Distribuție Oltenia, care va avea o scădere. Aproape 9 milioane de români vor resimți aceste schimbări. Facturile la energie electrică vor crește începând cu … Articolul Facturile la energie electrică cresc din 1 ianuarie 2026 din cauza taxei de stâlp apare prima dată în Main News.
18:40
Nicușor Dan a comentat cererea PSD de demitere a Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, în contextul crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Liderul USR susține că nu există motive ca vreun ministru să plece și a reamintit că responsabilitatea principală revine companiei Apele Române. Nicușor Dan a fost întrebat despre demisia Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, … Articolul Nicușor Dan: Răspunsul la demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului apare prima dată în Main News.
18:40
Micile schimbări zilnice, precum somnul de calitate, menținerea unei greutăți sănătoase și o atitudine optimistă, pot întineri creierul cu până la opt ani. Studiul publicat în Brain Communications evidențiază importanța unui stil de viață sănătos pentru încetinirea îmbătrânirii cerebrale și riscurile asociate declinului cognitiv. Studiul a arătat că factorii precum somnul de calitate și gestionarea … Articolul Schimbări zilnice pentru a-ți întineri creierul cu până la 8 ani apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
18:00
Matvey Safonov a impresionat la PSG, parând patru penalty-uri în finala Cupei Intercontinentale împotriva Flamengo. Acest rezultat a generat tensiuni între portari, iar francezul Chevalier riscă să-și piardă locul de titular. PSG se pregătește pentru meciul din Cupa Franței, iar bătălia pentru poartă continuă. PSG a câștigat Cupa Intercontinentală în fața lui Flamengo la penalty-uri … Articolul Matvey Safonov îi egalează pe Duckadam la PSG, provocând rivalitate. apare prima dată în Main News.
17:50
Zara îmbină moda cu inteligența artificială, generând imagini cu fotomodele reale. Colaborarea cu modelele vienează etica și eficiența, urmând exemplul H&M și Zalando. Deși AI este un ajutor creativ, experții avertizează asupra impactului negativ asupra profesioniștilor din industrie, afectând ședințele foto și comenzile. Zara folosește AI pentru a crea imagini de modă cu modelele reale … Articolul Generarea de imagini de modă cu fotomodele reale pentru articolele tale apare prima dată în Main News.
