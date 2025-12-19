Avion prăbușit în Carolina de Nord: mai mulți morți în timpul aterizării

20:40

Doi prieteni din India au descoperit un diamant verde pur, evaluat între 40.000 și 49.000 de lire sterline, în Panna, o zonă bogată în diamante. Această descoperire le va permite să-și căsătorească surorile, îndeplinind o responsabilitate familială importantă. Detalii despre istoria căutătorilor de diamante și viitorul lor.