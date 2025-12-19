Pensiile magistraților, pe masa Guvernului: Ziua Z pentru PNRR

21:10

Rapid a reacționat la propunerea lui Gino Iorgulescu de a reduce numărul echipelor din Liga 1 de la 16 la 12. Președintele Victor Angelescu consideră că o scădere la 14 echipe ar fi mai potrivită, argumentând că un campionat cu doar 12 echipe ar fi prea mic pentru fotbalul românesc.