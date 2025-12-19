Nicușor Dan, despre împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina: „Dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite din bugetul Uniunii”
19 decembrie 2025
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 19 decembrie, după participarea la reuniunea Consiliului European, că Ucraina va rambursa banii primiți de UE la finalizarea conflictului. Uniunea.
• • •
Macron vrea să vorbească cu Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție” # Adevarul.ro
Președintele Emmanuel Macron a declarat vineri, 19 decembrie, că va fi „din nou util” să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina.
UE acordă Ucrainei un împrumut masiv de 90 de miliarde de euro. Viktor Orbán, critic: „A da bani înseamnă război” # Adevarul.ro
Liderii UE au convenit vineri, 19 decembrie, să acorde Ucrainei un împrumut masiv de 90 de miliarde de euro, fără dobândă, pentru a-i acoperi nevoile militare și economice în următorii doi ani, fără a utiliza activele rusești înghețate.
Nicușor Dan laudă coaliția de guvernare: „Principala noastră grijă era ca agențiile de rating să nu downgradeze România. Acest risc nu mai există” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 19 decembrie, după şedinţa Consiliului European, că este lăudabil faptul că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă.
Fotbalist scos din minți de blajinul Emeric Ienei. A folosit un vocabular murdar și a pierdut naționala # Adevarul.ro
Emeric Ienei a murit pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.
Noi atacuri în Pacific: SUA lovește două bărci suspectate de trafic de droguri, ucigând cinci persoane # Adevarul.ro
Armata SUA a efectuat joi, 18 decembrie, atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 5 persoane.
Aparatul care îi scapă pe bebeluși de traume. „Vom recolta din degețel, așa cum se recoltează o banală glicemie” # Adevarul.ro
Un aparat care îi scapă pe copii de experiența traumatizantă a recoltării de sânge venos a fost dăruit de o asociație, în prag de Sărbători, celui mai mare spital din Olt.
Dezvăluiri despre un moment hotărâtor în negocierile Rusia-Ucraina imediat după invazie. Consilierul de top al lui Putin care a îndrăznit să refuze un ordin # Adevarul.ro
Asociații fostului consilier și apropiat al lui Vladimir Putin, Dmitri Kozak, au vorbit anonim cu NYT despre ruptura legăturilor personale dintre aceștia odată cu invazia rusă în Ucraina.
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial # Adevarul.ro
Un tip de miere produs în zonele montane din România are proprietăți extraordinare, reușind să egaleze și chiar să depășească faimoasa miere de manuka. În plus, se dovedește mai eficientă decât o parte a antibioticelor. Calitățile sale au fost dovedite de studii științifice.
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii # Adevarul.ro
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, românii resimt atât bucuria pregătirii cadourilor, cât și presiunea cheltuielilor care vin cu sezonul festiv.
Românii își asumă riscuri majore pentru că nu verifică dacă platformele de investiții sunt sigure # Adevarul.ro
Deși interesul pentru investiții și instrumente financiare digitale este tot mai vizibil, obiceiurile românilor arată că prudența și educația financiară rămân la un nivel redus. Mulți utilizatori tratează superficial măsurile de siguranță și protecție ale platformelor, expunându-se unor riscuri mari
Sărbători cu gust oltenesc la muzeu. „Unii dintre copii nici nu au auzit de colindul cu Steaua” # Adevarul.ro
Preparate culinare tradiționale specifice postului Crăciunului și Sărbătorilor de Iarnă și cele mai cunoscute colinde sunt aduse, an de an, la Muzeul Județean Olt. Mulți copii doar așa mai află, astăzi, despre anumite obiceiuri.
Un geniu în vârstă de 15 ani, cunoscut sub numele de „micul Einstein al Belgiei”, și-a finalizat doctoratul în fizică cuantică la Universitatea din Anvers. Laurent Simons și-a susținut teza luna trecută, fiind unul dintre cei mai tineri doctoranzi din lume.
„Încercați pe card”. De la flori la Revolut: cum s-a transformat cadoul pentru profesori # Adevarul.ro
În școala românească, cadoul nu se cere, dar se așteaptă. Cadoul pentru profesori este un obicei care s-a mutat din zona recunoștinței în cea a așteptării, iar uneori chiar a presiunii.
Când oaspeții simt că au fost îngrijiți cu grijă, acest lucru dă tonul unei vizite armonioase. Fie că aveți luxul unei camere de oaspeți sau un spațiu care seamănă mai degrabă a birou de acasă, există o mulțime de modalități simple și atent gândite de a le oferi oaspeților o primire călduroasă.
Marina Venezuelei a început să escorteze nave cu produse petroliere după ce Trump a amenințat cu o blocadă. Ce intenții ar avea SUA # Adevarul.ro
Liderul Venezuelei, Nicolás Maduro, a ordonat marinei să escorteze navele încărcate cu produse petroliere din port, într-un gest sfidător față de declarația președintelui american Donald Trump privind introducerea unei „blocade” împotriva industriei petroliere a acestei țări, relatează NYT.
Marijuana va fi reclasificată de Trump ca drog mai puţin periculos: „Oamenii m-au implorat” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că va reclasifica marijuana drept substanţă care creează dependenţă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală fără a deschide imediat calea pentru dezincriminare la nivel federal, potrivit AFP.
19 decembrie: Are loc atentatul din Berlin. Un camion a intrat în mulțimea adunată la Târgul de Crăciun, 12 persoane pierzându-și viața # Adevarul.ro
În seara zilei de 19 decembrie 2016, un atentat terorist a avut loc la Târgul de Crăciun din Berlin, în urma căruia 12 persoane și-au pierdut viața și alte zeci au fost rănite.
Cum se traduce decizia UE de renunțare la „100% electric” din 2035. Producătorii din România: „Este o gură de oxigen pentru industrie” # Adevarul.ro
Vestea venită marți de la Bruxelles, prin care Comisia Europeană a renunțat la măsura prin care producătorii de autoturisme ar fi fost obligați să treacă complet la vehicule electrice până în 2035, în favoarea unui prag de 90%, a generat un val de reacții.
Donald Trump cere Ucrainei „să se miște rapid” în negocierile privind încheierea războiului: „Când durează prea mult, Rusia se răzgândește” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a îndemnat joi Ucraina să se „miște rapid” în negocierile privind un plan de încheiere a conflictului cu Rusia, relatează AFP.
18 decembrie 2025
Jocurile video nu strică mintea copiilor. Ce spune psihologia despre legătura dintre joacă și dezvoltarea cognitivă # Adevarul.ro
Ideea că jocurile video „dăunează inteligenței” spune mai mult despre fricile noastre decât despre cum funcționează creierul. Psihologii și sociologii explică de ce jocul poate susține învățarea și unde apare, de fapt, riscul.
Pericol de explozie în Râmnicu Vâlcea: 16 persoane au fost evacuate, după ce o şoferiţă a lovit cu maşina o conductă de gaz # Adevarul.ro
Mai multe persoane din cartierul Râureni al municipiului Râmnicu Vâlcea au fost evacuate de urgenţă, joi seara, după ce o conductă de gaze a fost fisurată în urma unui accident rutier.
Drama unei femei bătute cu ranga de soțul gelos: „Nu e prima dată. A luat cuțitul de pe masă și a început să alerge după mine” # Adevarul.ro
Ca multe alte victime ale violenței domestice, o femeie de 41 de ani, din Iași, trăiește o adevărată dramă. Vânătăile cu care s-a ales după ce a fost bătură cu ranga de soțul gelos sunt doar mărturia celui mai recent episod din seria violențelor pe care le-a îndurat de la partenerul de viață.
Gino Iorgulescu, 69 de ani, conduce cu mână de fier liga.
Momente dramatice în Italia: un român a fost salvat la limită după ce s-a aruncat spre linia ferată și a căzut într-un canal cu apă şi nămol # Adevarul.ro
Un român de 30 de ani a fost salvat în Italia, după ce s-a aruncat de sus pe o linie ferată, dar a ajuns într-un șanț de scurgere plin cu apă înghețată și noroi. Martorii spun că părea dezorientat și păea să aibă halucinații.
Noi fotografii legate de Epstein, făcute publice de democraţii din Congresul SUA în ajunul unei date cruciale # Adevarul.ro
Membrii democraţi ai Congresului SUA au publicat joi, 18 decembrie, noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înainte de expirarea termenului până la care administraţia preşedintelui Donald Trump trebuie să publice documentele aflate în posesia sa despre infractorul sexual.
Cum răspunde Radu Miruță, propus la șefia MApN, reproșurilor că nu are studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin '90 încoace” # Adevarul.ro
Radu Miruţă, ministrul Economiei, a declarat joi, 18 decembrie, după ce a fost propus să preia portofoliul Ministerului Apărării, că ar trebui comparate studiile celor care deținut această funcție de prin '90 încoace cu ale sale.
Administraţia Trump crede că politica „woke” a lui Joe Biden a dus la „discriminarea bărbaţilor albi”. Ce mesaj a postat JD Vance pe X # Adevarul.ro
Administrația Trump încurajează bărbații albi care se consideră victime ale discriminării la locul de muncă să depună cereri de despăgubiri, în cadrul unei agenții federale anti-discriminare create în anii ’60.
Administrația Trump vizează restricționarea tratamentelor de tranziție de gen pentru minorii din SUA # Adevarul.ro
Secretarul Sănătății din administrația Trump, Robert Kennedy Jr., a anunțat joi un set de măsuri care urmăresc să limiteze drastic accesul minorilor transgender din Statele Unite la tratamente de tranziție de gen, inclusiv în statele în care aceste proceduri medicale sunt legale.
„Ar fi o situație de coșmar și pentru România”. Previziunile sumbre făcute de Armand Goșu despre direcția în care evoluează situația din Ucraina # Adevarul.ro
Istoricul Armand Goșu, expert în istoria Rusiei, explică, pentru „Adevărul”, care ar fi scenariile pentru Ucraina, în funcție de cum vor evolua negocierile. Totul într-un moment extrem de delicat pentru Ucraina.
Germania accelerează înarmarea: Israelul îi va livra sistemului antirachetă Arrow 3. Contractul, semnat joi # Adevarul.ro
Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat cu Germania, joi, 18 decembrie, un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3, extinzând astfel un acord încheiat anterior.
Audieri în dosarul obținerii cetățeniei române în mod fraudulos. Avocați, funcționari publici și zeci de solicitanți, vizați de anchetă # Adevarul.ro
Ministerul Public a anunțat joi noi evoluții în ancheta privind dobândirea frauduloasă a cetățeniei române, după cele 37 de percheziții domiciliare efectuate în cursul zilei de 18 decembrie 2025, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Alertă în Constanța. Un deținut condamnat pentru tâlhărie a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă # Adevarul.ro
Alertă în județul Constanța după ce un deținut condamnat pentru tâlhărie calificată a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, profitând de o deplasare la cabinetul medical.
Aeroportul din Craiova a inaugurat joi, 18 decembrie, un nou terminal, care îi va permite să să preia, de acum, un flux de aproximativ două milioane de pasageri pe an, față de 600 de mii, în 2025.
Mulți dintre noi, atunci când preparăm ceaiul, stoarcem instinctiv pliculețul, convinși că astfel obținem o băutură mai tare și mai aromată.
La sfârșitul unui an marcat de tensiuni și reașezări geopolitice, echilibrul de putere în Europa a suferit cele mai rapide schimbări din ultima decadă.
Rusia pune sub semnul întrebării utilitatea implicării liderilor europeni în planul de pace pentru Ucraina # Adevarul.ro
Rusia privește cu scepticism implicarea liderilor europeni în planul de pace american pentru Ucraina și așteaptă clarificări din partea Washingtonului înaintea unor noi discuții ruso-americane.
Un tată, fetița sa de trei ani și sora bărbatului, atacați pe o stradă din județul Brăila în timp ce se aflau în mașină # Adevarul.ro
Un incident violent a avut loc, săptămâna aceasta, în localitatea Jirlău din județul Brăila. Mai mulți indivizi au atacat un bărbat de 25 de ani, în propria mașină. În autoturism, unde agresorii au pulverizat spray lacrimogen se mai aflau o tânără și o fetiță de trei ani.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, şi-a serbat onomastica joi, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.
Beijingul cere SUA să oprească înarmarea Taiwanului, după acordul militar de 11 miliarde de dolari # Adevarul.ro
China a cerut joi Statelor Unite să „înceteze imediat” să înarmeze Taiwanul, după ce Departamentul de Stat al SUA a anunțat miercuri o vânzare de armament în valoare de 11 miliarde de dolari către Taipei, inclusiv obuziere, rachete cu rază medie de acțiune și drone.
Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice, deoarece valurile de căldură devin „noua normalitate” # Adevarul.ro
Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice înaintea verii viitoare, a anunțat miercuri premierul Pedro Sanchez.
Rusia și regimul separatist pro-rus de la Tiraspol reactivează criza energetică artificială în Transnistria pentru a pune presiune pe Chișinău, care pregătește un pachet pentru reintegrarea economică a Transnistriei.
20:00
Actorii din Marea Britanie cer protecţie în faţa inteligenţei artificiale. 99% se opun scanării digitale corporale pe platourile de filmare # Adevarul.ro
Actorii britanici se opun utilizării scanărilor corporale digitale pe platourile de filmare fără garanții clare privind AI, avertizând că lipsa protecției ar putea duce la o grevă generală care să blocheze industria de film și televiziune din Regatul Unit.
Horoscop vineri, 19 decembrie. Ziua aduce ajustări rapide, decizii inspirate și lecții legate de echilibru. Relațiile cer mai multă toleranță, banii prudență, iar sănătatea atenție la semnalele fine ale corpului.
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din Ucraina. # Adevarul.ro
Fostul șef adjunct al administrației prezidențiale ruse, politicianul Dmitri Kozak, a fost unul dintre cei care nu s-au temut să vorbească împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, în fața lui Vladimir Putin.
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță, dar cere garanţii de securitate puternice pentru Kiev # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, dar a afirmat că garanţiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune rusă să ducă la un răspuns "devastator".
Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, califică drept „critică” situaţia forţele ucrainene din Donbas # Adevarul.ro
Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a afirmat joi că situaţia din regiunea Donbas a devenit "critică" pentru forţele ucrainene în faţa avansului trupelor ruse.
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0 # Adevarul.ro
Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este gândit pentru a le oferi vizitatorilor o experiență senzorială inedită, inspirată din artă și design, și pentru a facilita interacțiunea într-un mod relaxat
Mesajul transmis de CTP despre „Tramvaiul lui Moș Crăciun”. De când va circula și pe ce linie # Adevarul.ro
Tramvaiul lui Moș Crăciun va circula și în acest an, spre bucuria celor mici. Accesul în Tramvaiul lui Moș Crăciun este gratuit și destinat doar copiilor și însoțitorilor acestora.
Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului # Adevarul.ro
Un detaliu aparent banal din biroul lui Vladimir Putin a scos la iveală continuarea practicii Kremlinului de a difuza materiale video preînregistrate cu președintele rus ca fiind recente.
