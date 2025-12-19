Accident rutier violent în județul Constanța. Șase persoane sunt grav rănite, după ce o mașină a intrat într-un cap de pod
Adevarul.ro, 19 decembrie 2025 09:30
Un accident rutier violent s-a produs în această dimineață, în localitatea Deleni, județul Constanța. Mai multe echipaje medicale au intervenit de urgență la fața locului. Șase victime sunt grav rănite, două dintre ele fiind intubate la fața locului.
