Americanii găzduiesc o reuniune consacrată continuării planului de pace pentru Gaza
Veridica.ro, 19 decembrie 2025 11:00
Qatar, Egipt și Turcia participă la convorbiri, iar Trump evocă şi o apropiată întâlnire cu Netanyahu
Documentarul Recorder și mișcarea anti-corupție, ținta unor tactici și narațiuni tipic rusești # Veridica.ro
Jurnaliști, judecători și procurori care au vorbit despre problemele din sistem, dar și protestatari anti-corupție, au fost vizați de atacuri virulente în timp ce problemele denunțate au fost ignorate. Tacticile și narațiunile folosite în aceste zile din România seamănă cu cele ale Kremlinului și altor regimuri cu tendințe autoritare.
UE va orchestra un atac de proporțiile Pearl Harbor pentru a forța Statele Unite să intre într-un război direct cu Rusia, potrivit unei narațiuni promovate de presa pro-Kremlin. Ideea pare fi furată dintr-o cunoscută carte Tom Clancy, care a fost ecranizată și la Hollywood.
Donald Trump încearcă să impună un acord de pace pentru Ucraina și se arată convins că acesta va fi respectat. Liderul american e la fel de convins că până acum a oprit opt războaie – dar realitatea e mai nuanțată.
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
Veridica despre cum Trump și Putin folosesc pretextul negocierilor de pace privind Ucraina pentru a tranzacționa ceea ce nu dețin: Europa. După perdeaua de fum a discuțiilor ruso-americane referitoare la Ucraina, cei doi lideri discută despre o nouă împărțire a sferelor de influență în Europa, Trump hrănindu-i lui Putin iluzia că va ieși din războiul din Ucraina în postura de nou stăpân al Europei Centrale și de Sud-Est, așa cum a reușit Stalin la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În pofida angajamentelor pe care diplomația rusă este gata să le ofere Europei, discursul politic rusesc pentru consum interior încearcă să acrediteze ideea nu doar că Rusia este deja învingătoare în războiul cu Ucraina, dar și că la sfârșitul acestuia va redeveni imperiul pe care l-a pierdut odată cu prăbușirea regimurilor comuniste și dezintegrarea URSS.
Mișcarea Legionară nu a fost o organizație fascistă și nu a comis crime în masă, fapt recunoscut și de Tribunalul de la Nürnberg, aberează Diana Șoșoacă.
Noul contract social al Rusiei: de ce sancțiunile îi afectează pe toți, cu excepția decidenților # Veridica.ro
Nici severitatea sancțiunilor, nici amploarea pierderilor pe front nu au împins Kremlinul către un compromis.
