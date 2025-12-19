Guvernul francez cere un armistițiu de Crăciun în protestele fermierilor
Veridica.ro, 19 decembrie 2025 21:20
Guvernul francez a cerut vineri un armistițiu de Crăciun cu fermierii care protestează, avertizând împotriva unor noi blocade în timpul sezonului de sărbători, o mișcare despre care principalul sindicat al țării a declarat că depinde de răspunsul prim-ministrului la cererile acestora.
Acum o oră
21:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat vineri la Varșovia, a declarat că țara sa ar putea oferi sfaturi Poloniei cu privire la modul de apărare împotriva dronelor și de asigurare a unei mai bune securități în regiunea Mării Baltice.
21:20
21:10
Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămân în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală.
Acum 2 ore
21:00
Negociatorii de pace ucraineni vor începe vineri o nouă rundă de discuții cu echipa americană privind propunerile de încheiere a războiului cu Rusia, a declarat șeful delegației de la Kiev, Rustem Umerov.
20:40
Președintele rus Vladimir Putin a folosit conferința sa de presă maraton de sfârșit de an pentru a-și exprima speranța unei soluții pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar spunând că depinde de Occident și de Ucraina să prezinte un plan adecvat.
Acum 4 ore
18:10
Breaking fake news: Dezinformările din campania electorală pentru Primăria Capitalei (@TVR1) # Veridica.ro
Știrile false și dezinformările nu au lipsit din campania electorală pentru alegerea primarului general al Bucureștiului.
Acum 6 ore
16:10
Rețeaua de influență formată de Moscova cu ajutorul unor rusofili marginali și conspiraționiști, unii din România, este analizată presa independentă. Tot de acolo aflăm că rușii de rând sunt păcăliți să plece la război, în timp ce politicienii își dau o lege ca să nu își mai publice declarațiile de avere.
Acum 8 ore
15:20
Distanțarea administrației Trump de UE, care reiese și din noua strategie de securitate a SUA, poate duce la un „divorț” în cadrul familiei occidentale. E o variantă din care SUA ar avea de pierdut enorm, inclusiv în contextul competiției globale cu China. UE, pe de altă parte, are potențialul de a ieși cu bine dintr-o astfel de criză.
Acum 12 ore
13:30
Republica Moldova pregătește un buget militarizat, cu o creștere enormă a cheltuielilor pentru apărare, obiectivul fiind atacarea Transnistriei, potrivit unei narațiuni false lansate de o deputată de la Moscova.
12:30
Tabără pentru ucrainenii blocaţi în Republica Moldova în urma unui atac în regiunea Odesa # Veridica.ro
Două puncte de trecere a frontierei şi-au suspendat operaţiunile din cauza atacului
11:50
Administraţia Trump suspendă loteria vizelor după atacul de la Universitatea din Rhode Island # Veridica.ro
Principalul suspect, găsit mort a fost beneficiarul acestui program care oferă drept de rezidenţă în Statele Unite
11:00
Qatar, Egipt și Turcia participă la convorbiri, iar Trump evocă şi o apropiată întâlnire cu Netanyahu
10:10
Liderii UE au recurs la această soluţie în lipsa unui acord pentru utilizarea activelor ruseşti îngheţate
09:40
Potrivit Recorder, televiziunea a mințit despre implicarea lui Florian Coldea în politica editorială și finanțarea publicației.
09:20
Ministrul Oana Țoiu a salutat contribuția diplomatului la consolidarea și dinamizarea relațiilor bilaterale.
Ieri
18:30
Zelenski spune că ar prefera ca americanii să treacă la presiuni asupra Rusiei
17:30
Un fond de garantare încurajează investițiile în tranziția energetică și modernizarea industrială
16:50
Fermierii sunt nemulțumiți de politica agricolă comună și de acordul comercial cu America de Sud
16:20
Pe lista interdicțiilor sunt acum aproape 600 de nave folosite de ruși pentru încălcarea sancțiunilor europene
15:40
Președintele ucrainean spune că este un compromis cu multe semne de întrebare
11:20
Donald Trump a ținut un discurs televizat către națiune miercuri seară, pe fondul speculațiilor privind un anunț iminent despre Venezuela pe care, însă, nu l-a făcut.
11:10
Guvernul SUA a recunoscut într-un document depus în instanță neglijența piloților militari și a controlorilor de trafic aerian în timpul coliziunii din ianuarie dintre un avion de linie și un elicopter militar.
10:50
China a cerut joi Statelor Unite să „înceteze imediat” înarmarea Taiwanului, după ce Taipei a anunțat că Washingtonul a autorizat un pachet de arme de 11 miliarde de dolari pentru insulă.
10:40
Liderii Uniunii Europene vor decide joi cum să finanțeze Ucraina în 2026 și 2027 pentru a o menține în lupta împotriva invaziei Rusiei, utilizarea activelor rusești înghețate în UE fiind opțiunea preferată, dar depinzând de aprobarea incertă a Belgiei.
09:20
Sistemul capitalist cauzează rate mari ale femicidului, potrivit unei narațiuni false promovate și în România. Narațiunea ignoră statisticile în domeniu și realitățile istorice.
05:30
Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat din 2027.
05:20
Preşedintele României a efectuat o vizită de două zile la Londra.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Documentarul Recorder și mișcarea anti-corupție, ținta unor tactici și narațiuni tipic rusești # Veridica.ro
Jurnaliști, judecători și procurori care au vorbit despre problemele din sistem, dar și protestatari anti-corupție, au fost vizați de atacuri virulente în timp ce problemele denunțate au fost ignorate. Tacticile și narațiunile folosite în aceste zile din România seamănă cu cele ale Kremlinului și altor regimuri cu tendințe autoritare.
15:00
Realizator: Micleușanu M.
13:30
Comandanul armatei ucrainene laudă însă eficienţa trupelor sale care reuşesc să le ţină piept ruşilor.
12:20
Preşedintele american susţine că regimul Maduro foloseşte banii din petrol pentru a finanţa „narcoterorismul"
12:00
Guvernul Orban se opune negocierilor pentru aderarea Ucrainei
11:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE pregătește un nou „Pearl Harbor” ca să bage SUA în război cu Rusia # Veridica.ro
UE va orchestra un atac de proporțiile Pearl Harbor pentru a forța Statele Unite să intre într-un război direct cu Rusia, potrivit unei narațiuni promovate de presa pro-Kremlin. Ideea pare fi furată dintr-o cunoscută carte Tom Clancy, care a fost ecranizată și la Hollywood.
11:10
Ucraina lansează cu regularitate atacuri asupra obictivelor energetice şi militare ruseşti.
10:50
Proiect de lege în Senatul Statelor Unite pentru sancţionarea importatorilor de petrol rusesc # Veridica.ro
Potrivit iniţiatorilor cei care fac sau înlesnesc acest comerţ trebuie să înţeleagă că finanţează războiul Rusiei din Ucraina.
08:50
Comisia Europeană va finanța interconectarea electrică a țării noastre cu statele vecine, însumând peste 7.000 de megawați.
08:30
Astăzi, președintele României va fi prezent la Summitul UE - Balcanii de Vest.
16 decembrie 2025
20:50
Rusia a etichetat Deutsche Welle drept „organizație indezirabilă”, în cadrul a ceea ce postul de televiziune internațional german a numit un efort de a suprima reportajele independente.
20:30
Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina ar putea fi finalizate în curând, după care emisarii americani le vor prezenta Kremlinului.
17:10
Sisteme anti-aeriene și bani pentru achiziții militare sunt pe lista de suținere a Kievului în fața agresiunii ruse
16:00
Un summit organizat la Helsinki, cu participarea României își propune consolidarea apărării pe flancul estic al UE
15:20
Creșterea cantităților confiscate reflectă tendința consumului european și a producției mondiale.
15:00
Președintele american acuză modificarea cu răutate a unui discurs controversat.
13:40
Donald Trump încearcă să impună un acord de pace pentru Ucraina și se arată convins că acesta va fi respectat. Liderul american e la fel de convins că până acum a oprit opt războaie – dar realitatea e mai nuanțată.
13:20
Inițiativa are loc pe fondul discuțiilor intense mediate de americani care urmăresc rezolvarea conflictului declanșat de Rusia.
06:00
Principalele motive pentru nefinalizarea unui program de educație au fost neîndeplinirea așteptărilor şi dificultatea ridicată.
05:30
Ieri, şeful statului s-a întâlnit cu comunitatea de români din Finlanda.
15 decembrie 2025
22:50
Fiul actorului și cineastului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat și acuzat de uciderea părinților săi, după ce aceștia au fost găsiți morți în casa lor în weekend, a declarat luni șeful poliției din Los Angeles, Jim McDonnell.
22:30
Australia a promis luni legi mai stricte privind armele de foc, în timp ce începe să jelească victimele celui mai grav atac armat în masă din ultimii aproape 30 de ani, în care poliția a acuzat un tată și un fiu de uciderea a 15 evrei care sărbătoreau Hanukah pe faimoasa plajă Bondi din Sydney.
21:40
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
