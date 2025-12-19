Administraţia Trump suspendă loteria vizelor după atacul de la Universitatea din Rhode Island

16:00

Veridica despre cum Trump și Putin folosesc pretextul negocierilor de pace privind Ucraina pentru a tranzacționa ceea ce nu dețin: Europa. După perdeaua de fum a discuțiilor ruso-americane referitoare la Ucraina, cei doi lideri discută despre o nouă împărțire a sferelor de influență în Europa, Trump hrănindu-i lui Putin iluzia că va ieși din războiul din Ucraina în postura de nou stăpân al Europei Centrale și de Sud-Est, așa cum a reușit Stalin la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În pofida angajamentelor pe care diplomația rusă este gata să le ofere Europei, discursul politic rusesc pentru consum interior încearcă să acrediteze ideea nu doar că Rusia este deja învingătoare în războiul cu Ucraina, dar și că la sfârșitul acestuia va redeveni imperiul pe care l-a pierdut odată cu prăbușirea regimurilor comuniste și dezintegrarea URSS.