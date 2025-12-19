Veste excelentă pentru Ovidiu Hațegan! Anunțul făcut de FIFA
Antena Sport, 19 decembrie 2025 16:20
Campionatul Mondial din 2026 va fi evenimentul verii, iar competiția va fi transmisă în direct în Universul Antena. FIFA nu a definitivat lista arbitrilor care vor oficia la turneul final de anul viitor, însă sunt vești bune pentru cei români. Forul internațional a publicat lista preliminară a arbitrilor VAR care ar putea oficia la Cupa
• • •
Acum 15 minute
16:40
Matvei Safonov a egalat recordul lui Helmut Duckadam cu fractură! Anunţul lui PSG după performanţa incredibilă # Antena Sport
Omul meciului împotriva echipei Flamengo, miercuri, în Qatar, portarul rus al PSG, Matvei Safonov, a apărat cele 4 penalty-uri cu o fractură la mâna stângă, pe care a suferit-o în timpul meciului. El va fi indisponibil câteva săptămâni. Kang-in Lee şi Bradley Barcola sunt menţionaţi şi ei în comunicatul medical al clubului Paris Saint-Germain. "Matvei
Acum 30 minute
16:30
Iuliu Mureșan nu vrea să audă de play-off, înainte de Botoșani – CFR: „Mai multe emoții au ei” # Antena Sport
CFR Cluj va deschide etapa cu numărul 22 din Liga 1. Gruparea antrenată de Daniel Pancu va juca pe terenul celor de la FC Botoșani, echipă care nu a pierdut în acest sezon pe teren propriu. Întrebat despre șansele la play-off ale ardelenilor, președintele Iuliu Mureșan s-a declarat sceptic în privința unei clasări în primele
Acum o oră
16:20
16:10
Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei # Antena Sport
Bologna și Inter se vor întâlni în această seară pe King Saud University Stadium în cea de-a doua semifinală a Supercupei Italiei. În primul meci din penultimul act, campioana Napoli a învins-o pe AC Milan joi seara. Duelul de la Riad dintre Bologna și Inter se va juca de la ora 21:00 și va fi
16:00
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele probabile # Antena Sport
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid.
Acum 2 ore
15:40
Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: “Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani” # Antena Sport
Sorin Cârţu (70 de ani) a vorbit cu greu despre meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova, pierdut dramatic de olteni (3-2), după două goluri încasate după minutul 90+8. Craiovenii au pierdut astfel calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, într-un mod pe care Cârţu nu l-a întâlnit în 52 de ani. "Bine măcar că
15:10
Forbes a anunţat cele mai valoroase echipe sportive din lume! Fotbalul, fără echipe în Top 10 # Antena Sport
Dallas Cowboys şi-a păstrat statutul de cea mai valoroasă echipă sportivă din lume, ocupând primul loc în clasamentul anual stabilit de revista economică americană Forbes, dominat de cluburile din Liga profesionistă de fotbal american (NFL). Cowboys domină această ierarhie din 2016, când a depăşit clubul spaniol de fotbal Real Madrid, franciza texană din NFL fiind
Acum 4 ore
14:40
Juri Cisotti a ajuns la FCSB în urmă cu aproape un an, dar a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi jucători ai campioanei României. Adus de la Oţelul, după ce a sosit în România în 2021, mijlocaşul este la 32 de ani în cea mai bună formă a carierei. Italianul a impresionat pe toată
14:40
Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: “Am revenit mai repede” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a oferit un interviu la câteva zile distanță după ce Mihai Stoica anunțase că jucătorul va putea fi apt pentru derby-ul cu Rapid de duminică. Atacantul FCSB-ului a spus cu cuvintele sale că se simte mult mai bine după entorsa la gleznă suferită pe final de noiembrie și că este gata să intre
14:30
Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: “Ca o finală” # Antena Sport
Semifinala din Supercupa Italiei dintre Inter Milano și Bologna a fost prefațată de Julio Ricardo Cruz, fostul jucător al "nerazzurrilor" din perioada 2003-2009. Argentinianul a declarat că partida respectivă poate fi considerată drept o finală, după care a vorbit și despre cum s-a descurcat Cristi Chivu până acum pe Giuseppe Meazza. Interul lui Cristi Chivu
14:00
Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene # Antena Sport
La fel ca Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps a ratat la limită calificarea în faza următoare a UEFA Conference League. Echipa din Gibraltar a pierdut în ultima rundă la Varșovia, 1-4 cu Legia, și a încheiat grupa pe locul 26, imediat sub formația olteană. Lincoln Red Imps a părăsit Europa, însă a lăsat în urmă
13:30
A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro # Antena Sport
Curtea de Apel București a oferit sentința în privința procesului pe care l-a intentat Florin Manea împotriva fostului club alături de care a colaborat, și anume Rapid. Speța este legată de transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, de pe urma căruia agentul consideră că ar fi trebuit să primească aproximativ un milion
13:20
L-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului # Antena Sport
Mai mulţi jucători ai Iordaniei nu i-au strâns mâna lui Tarik Sektioui, antrenorul Marocului, în momentul urcării pe podium după triumful marocanilor în finala Cupei Arabe, joi, la Doha. Selecţionerul Marocului este în funcţie pentru CAN 2025 acasă (21 decembrie-18 ianuarie) şi Cupa Mondială 2026 (11 iunie-19 iulie) după o epopee fabuloasă la Mondialul 2022
13:10
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce a auzit “revoluţia” lui Gino Iorgulescu: “Băi, sunteţi bolnavi mintali?” # Antena Sport
Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut o reacţie dură după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Actualul şef al LPF vrea să schimbe radical Liga 1 şi să reducă numărul de echipe la 12. Gino Iorgulescu a motivat iniţiativa sa prin faptul că multe cluburi din România au probleme
13:00
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor # Antena Sport
Claudiu Răducanu (49) a rămas celebru în istoria fotbalului românesc şi pentru cele 58 de goluri marcate în perioada petrecută la Steaua, dar şi pentru că de-a lungul timpului a fost un izvor nesecat de umor. Acum, fostul golgheter al Ligii 1 (2001) şi-a revenit după o căsnicie cu bucluc şi e fericit alături de
13:00
Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta # Antena Sport
Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei echipei Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz, cu 143-135, joi, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu un triple-double de 45 de puncte, 11 recuperări şi 14 pase decisive, informează AFP. Superstarul LeBron James şi-a trecut în cont 28 de puncte într-un meci în
Acum 6 ore
12:40
București, 18 decembrie 2025 – Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.". În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către Asociația Nevăzătorilor din România, care va contribui la sprijinirea a 500 de beneficiari din 33 de sucursale din întreaga țară,
12:40
“Peste Middlesbrough!”. Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL # Antena Sport
Giovanni Becali a vorbit pe larg despre eșecul dramatic al Universității Craiova contra celor de la AEK Atena, care a fost sinonim cu ratarea calificării în fazele eliminatorii Conference League. Impresarul nu s-a ferit să ofere o opinie extrem de tranșantă, și anume că meciul oltenilor a fost mai dramatic decât cel al FCSB-ului cu
12:30
11:50
Ratare uluitoare în Conference League. Un jucător căzut la pământ a blocat un gol iminent al coechipierului său # Antena Sport
Partida din ultima etapă de Conference League dintre Mainz și Samsunspor a oferit una dintre cele mai mari ocazii din acest sezon. La scorul de 0-0, turcii au irosit o șansă imensă de a trece în avantaj la o fază în care un fotbalist căzut pe gazon a blocat o minge trimisă de coechipierul său
11:50
Boxerul britanic Anthony Joshua, fost campion mondial al greilor, a prezentat un avantaj de 12 kg în faţa adversarului său Jake Paul, joi, la Miami, la cântarul oficial dinaintea meciului care va avea loc vineri, informează AFP. Conform termenilor contractuali, Joshua trebuia să cântărească sub 111,13 kg, iar joi cântarul a înregistrat 110 kg faţă
11:20
FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla # Antena Sport
FIFA a venit cu o decizie după ce finala mică de la FIFA Arab Cup, dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, a fost abandonată. Duelul care s-a disputat la Doha timp de o singură repriză fusese inițial amânat din cauza ploii torențiale, după care a fost anulat complet. Emiratele Arabe Unite, selecționata lui Cosmin
11:20
Alexandru Creţu, devastat după eliminarea dramatică a Universităţii Craiova: “Mă simt ca ultimul…” # Antena Sport
Alexandru Creţu a fost unul dintre cei mai afectaţi jucători ai Universităţii Craiova, la finalul înfrângerii dramatice din meciul cu AEK Atena. Grecii s-au impus cu 3-2, graţie unui gol marcat în minutul 90+14, asta după ce oltenii au condus cu 2-0. Înfrângerea suferită la Atena a pus capăt aventurii europene a formaţiei din Bănie
Acum 8 ore
10:30
Mesajul Universității Craiova după eliminarea dramatică din Conference League: “Un vis superb” # Antena Sport
Universitatea Craiova a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la aproximativ nouă ore distanță după eșecul uluitor cu AEK Atena, care a fost sinonim cu eliminarea din Conference League. Oltenii au condus cu 2-0 și erau calificați chiar și cu un egal, însă golurile marcate de greci în minutele 65, 90+8 și 90+14 au
10:20
Veste importantă pentru David Popovici! Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate # Antena Sport
Ministerul Dezvoltării anunţă că a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu". Decizia vine în contextul în care, în ultimii ani, marele campion David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de
10:10
Gigi Becali a dat verdictul în privința “legii Novak” după decizia lui Nicușor Dan: “Nu poate face ce vrea el” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit despre unul dintre cele mai importante subiecte din sportul românesc în momentul de față, și anume "legea Novak". Deși președintele Nicușor Dan a trimis-o la Curtea Constituțională a României pe motive de neconstituționalitate, patronul de la FCSB crede că până la urmă va intra în vigoare. "Legea Novak", cea care prevede
10:00
“O dată la 100 de ani!” Florin Prunea, categoric după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “Nu poţi” # Antena Sport
Florin Prunea a găsit cu greu o explicaţie pentru înfrângerea dramatică a Universităţii Craiova, din ultima etapă a grupei principale Conference League. AEK Atena s-a impus cu 3-2, după ce oltenii au condus cu 2-0. Ultimele două reuşite ale grecilor au venit în prelungiri, iar golul victoriei a fost marcat în minutul 90+14. Fostul portar
09:50
A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” # Antena Sport
Claudiu Vaișcovici, fostul jucător al lui Dinamo, a vorbit despre George Pușcaș după ce a aflat că Dinamo este interesată de serviciile atacantului rămas liber de contract după despărțirea de cei de la Bodrumsport. Câștigător al Cupei României alături de "câini" în 1990, acesta a spus ce ar putea merge prost la mutarea respectivă. Dinamo
09:00
“Imagini șocante”. Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena # Antena Sport
Meciul dramatic pierdut de Universitatea Craiova contra lui AEK Atena, care a fost sinonim cu ratarea calificării în fazele eliminatorii Conference League, a fost analizat în mod evident și de presa din Grecia. Un site elen a pus accentul într-un articol pe imaginile cu jucătorii oltenilor, care au fost la pământ după golul din minutul
09:00
Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: “Nu este doar meritul nostru” # Antena Sport
Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în meciul cu AEK Atena, din ultima etapă a grupei principale Conference League. Oltenii au ratat şansa de a se califica în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei, după ce au primit gol în minutul 90+14, după un penalty comis de Houri. AEK Atena s-a impus cu
Acum 12 ore
08:30
Univ. Craiova se putea califica în “primăvara” Conference și cu eșecul cu AEK. Un autogol în min. 90+3, fatal # Antena Sport
Universitatea Craiova a ratat dramatic accederea în fazele eliminatorii Conference League, după ce a pierdut cu 3-2 cu AEK Atena în urma unor goluri primite în minutele 90+8 și 90+15. Cu toate acestea, oltenii ar fi putut să se califice chiar și în ciuda acestui eșec dramatic dacă nu s-ar fi marcat în alt meci
08:30
Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: “Îi dai o sabie, pică pe el” # Antena Sport
Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală Conference League, după ce a fost învinsă de AEK Atena, în al 14-lea minut al prelungirilor. Oltenii au condus cu 2-0 şi ar fi fost calificaţi
08:10
La sfârșitul lui noiembrie s-a anunțat că, din 2026, Newey va prelua funcţia de director al echipei Aston Martin. Practic, va deveni numărul 1 în organigramă. Newey a plecat în primăvara anului trecut de la Red Bull. După o perioadă pe care englezii o numesc ”gardening leave”, a început la 1 martie 2025 lucrul. Postul ocupat în 2025 a fost unul creat special pentru […] The post Cât va conta efectul Newey la Aston? appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:00
Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow # Antena Sport
Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. În optimi merge şi Rayo Vallecano, care a încheiat pe locul 5 în ierarhia finală. Bogdan Racoviţan a fost integralist în echipa poloneză Rakow, care a terminat, surprinzător, pe al doilea loc din Conference League după 1-0 în deplasare cu ciprioţii de la Omonia Nicosia. Golul victoriei oaspeţilor a fost […] The post Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow appeared first on Antena Sport.
01:00
Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar” # Antena Sport
Universitatea Craiova a fost eliminată din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au pierdut dramatic, după ce au încasat două goluri în prelungiri. Gică Craioveanu a analizat evoluția echipei din Bănie și l-a făcut praf pe Filipe […] The post Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar” appeared first on Antena Sport.
00:50
Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat” # Antena Sport
Răzvan Marin a oferit declarații la finalul partidei dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 3-2, în ultima etapă a grupei de Conference League. Grecii s-au calificat în optimi, iar oltenii au ratat dramatic prezența în „primăvara europeană”. Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a primit două goluri în prelungiri și a încheiat […] The post Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat” appeared first on Antena Sport.
00:40
Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a lansat acuzații grave după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Oltenii au condus-o cu 2-0 pe AEK Atena, însă grecii au câștigat partida cu 3-2, după golurile marcate în minutele 90+8 și 90+15. AEK Atena a primit penalty la ultima fază a meciului. Arbitrul nu dictase inițial nimic după duelul dintre Houri și Vida […] The post Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei” appeared first on Antena Sport.
00:40
Filipe Coelho, fără cuvinte după AEK – Univ. Craiova 3-2: „Nu pot explica. Nu meritam asta” # Antena Sport
Universitatea Craiova a trăit o seară neagră la Atena, acolo unde a fost învinsă dramatic de către AEK Atena, în etapa a șasea a grupei principale de UEFA Conference League. Oltenii au ratat calificarea în play-off, asta deși a condus până în minutul 90+8 pe tabelă. Filipe Coelho a găsit cu greu explicații pentru ce […] The post Filipe Coelho, fără cuvinte după AEK – Univ. Craiova 3-2: „Nu pot explica. Nu meritam asta” appeared first on Antena Sport.
00:30
Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena, acolo unde a încheiat socotelile cu fotbalul european în acest sezon. Deși au avut 2-0 în duelul cu AEK, „elevii” lui Filipe Coelho au pierdut dramatic în fața grecilor. Formația din Bănie a ratat astfel calificarea în play-off, fiind eliminată din UEFA Conference League din pricina golaverajului. […] The post Alexandru Cicâldău, devastat după ratarea calificării în play-off: „O seară neagră” appeared first on Antena Sport.
00:20
Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană # Antena Sport
Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a primit o puternică lovitură financiară după ce Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League. Oltenii au primit două goluri în prelungiri de la AEK Atena şi au terminat grupa din Conference League pe locul 25. La scorul de 2-1 pentru olteni, cât era în minutul 90+7, Rotaru […] The post Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană appeared first on Antena Sport.
00:20
Dramatism total la AEK Atena – Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri # Antena Sport
A fost dramatism total la AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea în play-off-ul Conference League după ce au încasat două goluri în prelungirile partidei din Grecia. Universitatea Craiova a condus cu 2-0 pe terenul celor de la AEK Atena, după golurile marcate de Ștefan Baiaram și de Alexandru Cicâldău. Grecii au redus din diferență prin Domagoj Vida, în […] The post Dramatism total la AEK Atena – Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri appeared first on Antena Sport.
00:10
AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Seară neagră pentru olteni! Ratează play-off-ul la ultima fază # Antena Sport
Universitatea Craiova a avut parte de o seară de coșmar la Atena, acolo unde a pierdut incredibil disputa cu AEK Atena, din etapa a șasea a fazei principale de UEFA Conference League. Oltenii au condus de două ori, dar au încasat două goluri în prelungiri și astfel, ratează calificarea în play-off-ul competiției. AEK Atena – […] The post AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Seară neagră pentru olteni! Ratează play-off-ul la ultima fază appeared first on Antena Sport.
18 decembrie 2025
23:40
Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei, acolo unde poate întâlni Interul lui Cristi Chivu! # Antena Sport
Napoli a învins-o cu 2-0 pe AC Milan în semifinala Supercupei Italiei. David Neres (min. 39) şi Rasmus Hojlund (min. 63) au adus victoria napoletanilor. Napoli o va întâlni în finala Supercupei Italiei pe învingătoarea duelului dintre Bologna şi Inter. Echipa lui Cristi Chivu va întâlni Bologna vineri, de la ora 21:00. Napoli a reuşit […] The post Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei, acolo unde poate întâlni Interul lui Cristi Chivu! appeared first on Antena Sport.
23:10
Ștefan Baiaram, „eroul” Universității Craiova în meciul cu AEK Atena. A marcat și a declanșat „nebunia” la olteni # Antena Sport
Ștefan Baiaram a fost „eroul” Universității Craiova în meciul cu AEK Atena. Atacantul de 22 de ani a reușit să deschidă scorul în minutul 30. Universitatea Craiova s-a deplasat pe terenul celor de la AEK Atena pentru ultima partidă din grupa de Conference League. Oltenii au nevoie de victorie pentru a fi siguri de prezența în „primăvara europeană”. Ștefan Baiaram a […] The post Ștefan Baiaram, „eroul” Universității Craiova în meciul cu AEK Atena. A marcat și a declanșat „nebunia” la olteni appeared first on Antena Sport.
22:50
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” # Antena Sport
Gino Iorgulescu (69 de ani) a dat detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani). Fostul antrenor al lui CFR Cluj urmează tratament pentru o boală foarte grea, iar veştile date de Gino Iorgulescu nu sunt bune. Dan Petrescu era varianta de înlocuire a lui Andrea Mandorlini, dar tehnicianul român a […] The post Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” appeared first on Antena Sport.
22:40
Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate” # Antena Sport
Lindon Emerllahu este ca și plecat de la CFR Cluj, asta după ce fotbalistul originar din Kosovo a efectuat vizita medicală la Polissya Zhytomyr. CFR Cluj va primi în schimbul acestuia 1,5 milioane de euro și va reține și 15% dintr-un viitor transfer. Iuliu Mureșan a confirmat plecarea jucătorului în Ucraina și a avut numai […] The post Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate” appeared first on Antena Sport.
22:10
Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania # Antena Sport
Echipa naţională a Marocului a câştigat joi seara Cupa Arabă, la Doha, după ce a învins în finală, scor 3-2, după prelungiri, echipa naţională a Iordaniei. Oussama Tannane a deschis scorul, în minutul 4, pentru Maroc, cu un gol de după centrul terenului, a la David Beckham. Maroc l-a pierdut pe Karim El Berkaoui, accidentat, […] The post Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania appeared first on Antena Sport.
22:00
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul dintre FCSB și Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Căpitanul lui Dinamo a recunoscut că un rezultat de egalitate ar fi pe placul „câinilor”. FCSB și Rapid se vor înfrunta duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă din 2025. Sâmbătă, Dinamo o va înfrunta pe […] The post Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
21:50
Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului! # Antena Sport
Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a selecţionat în lotul pentru Supercupa Italiei, care se dispută la Riyadh (Arabia Saudită), mai mulţi jucători de la echipa U23 a nerazzurrilor. Matteo Cocchi, Alain Taho, Simone Cinquegrano şi Iwo Kaczmarski şi-au făcut loc printre starurile Lautaro Martinez, Marcus Thuram sau Hakan Calhanoglu. Chivu […] The post Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului! appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Foștii steliști și dinamoviști au uitat de rivalități și i-au făcut fericiți pe copii # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Foștii steliști și dinamoviști au uitat de rivalități și i-au făcut fericiți pe copii appeared first on Antena Sport.
