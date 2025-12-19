Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic

13:30

Curtea de Apel București a oferit sentința în privința procesului pe care l-a intentat Florin Manea împotriva fostului club alături de care a colaborat, și anume Rapid. Speța este legată de transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, de pe urma căruia agentul consideră că ar fi trebuit să primească aproximativ un milion […]