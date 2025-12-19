Ratare uluitoare în Conference League. Un jucător căzut la pământ a blocat un gol iminent al coechipierului său

19:40

Umit Akdag este unul dintre cei mai importanți jucători de la Alanyaspor, iar șansele ca fundașul român să fie ținut din iarnă sunt destul de mici. Evoluțiile sale au fost urmărite de cluburile mari din Turcia, care acum sunt decise să îl transfere. Presa din „Țara Semilunii" anunță că Trabzonspor a demarat negocierile pentru a-l […]