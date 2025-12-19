L-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului

20:30

Vincent Ibrahimovic, fiul de 17 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat joi primul să contract de jucător profesionist, cu AC Milan. Dinastia Ibrahimovic continuă la AC Milan. După tatăl Zlatan şi fiul cel mare, Maximilian (19 ani) a venit rândul fiului cel mic, Vincent (17 ani) să semneze un contract profesionist cu formaţia italiană. Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu AC Milan „AC Milan are plăcerea