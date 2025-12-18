Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow
Antena Sport, 19 decembrie 2025 01:00
Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. În optimi merge şi Rayo Vallecano, care a încheiat pe locul 5 în ierarhia finală. Bogdan Racoviţan a fost integralist în echipa poloneză Rakow, care a terminat, surprinzător, pe al doilea loc din Conference League după 1-0 în deplasare cu ciprioţii de la Omonia Nicosia. Golul victoriei oaspeţilor a […]
• • •
Acum o oră
01:00
Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow # Antena Sport
Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. În optimi merge şi Rayo Vallecano, care a încheiat pe locul 5 în ierarhia finală. Bogdan Racoviţan a fost integralist în echipa poloneză Rakow, care a terminat, surprinzător, pe al doilea loc din Conference League după 1-0 în deplasare cu ciprioţii de la Omonia Nicosia. Golul victoriei oaspeţilor a […]
01:00
Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar” # Antena Sport
Universitatea Craiova a fost eliminată din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au pierdut dramatic, după ce au încasat două goluri în prelungiri. Gică Craioveanu a analizat evoluția echipei din Bănie și l-a făcut praf pe Filipe […]
00:50
Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat” # Antena Sport
Răzvan Marin a oferit declarații la finalul partidei dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 3-2, în ultima etapă a grupei de Conference League. Grecii s-au calificat în optimi, iar oltenii au ratat dramatic prezența în „primăvara europeană". Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a primit două goluri în prelungiri și a încheiat […]
00:40
Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a lansat acuzații grave după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Oltenii au condus-o cu 2-0 pe AEK Atena, însă grecii au câștigat partida cu 3-2, după golurile marcate în minutele 90+8 și 90+15. AEK Atena a primit penalty la ultima fază a meciului. Arbitrul nu dictase inițial nimic după duelul dintre Houri și Vida […]
00:40
Filipe Coelho, fără cuvinte după AEK – Univ. Craiova 3-2: „Nu pot explica. Nu meritam asta” # Antena Sport
Universitatea Craiova a trăit o seară neagră la Atena, acolo unde a fost învinsă dramatic de către AEK Atena, în etapa a șasea a grupei principale de UEFA Conference League. Oltenii au ratat calificarea în play-off, asta deși a condus până în minutul 90+8 pe tabelă. Filipe Coelho a găsit cu greu explicații pentru ce […]
Acum 2 ore
00:30
Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena, acolo unde a încheiat socotelile cu fotbalul european în acest sezon. Deși au avut 2-0 în duelul cu AEK, „elevii" lui Filipe Coelho au pierdut dramatic în fața grecilor. Formația din Bănie a ratat astfel calificarea în play-off, fiind eliminată din UEFA Conference League din pricina golaverajului. […]
00:20
Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană # Antena Sport
Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a primit o puternică lovitură financiară după ce Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League. Oltenii au primit două goluri în prelungiri de la AEK Atena şi au terminat grupa din Conference League pe locul 25. La scorul de 2-1 pentru olteni, cât era în minutul 90+7, Rotaru […]
00:20
Dramatism total la AEK Atena – Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri # Antena Sport
A fost dramatism total la AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea în play-off-ul Conference League după ce au încasat două goluri în prelungirile partidei din Grecia. Universitatea Craiova a condus cu 2-0 pe terenul celor de la AEK Atena, după golurile marcate de Ștefan Baiaram și de Alexandru Cicâldău. Grecii au redus din diferență prin Domagoj Vida, în […]
00:10
AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Seară neagră pentru olteni! Ratează play-off-ul la ultima fază # Antena Sport
Universitatea Craiova a avut parte de o seară de coșmar la Atena, acolo unde a pierdut incredibil disputa cu AEK Atena, din etapa a șasea a fazei principale de UEFA Conference League. Oltenii au condus de două ori, dar au încasat două goluri în prelungiri și astfel, ratează calificarea în play-off-ul competiției. AEK Atena – […]
18 decembrie 2025
23:40
Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei, acolo unde poate întâlni Interul lui Cristi Chivu! # Antena Sport
Napoli a învins-o cu 2-0 pe AC Milan în semifinala Supercupei Italiei. David Neres (min. 39) şi Rasmus Hojlund (min. 63) au adus victoria napoletanilor. Napoli o va întâlni în finala Supercupei Italiei pe învingătoarea duelului dintre Bologna şi Inter. Echipa lui Cristi Chivu va întâlni Bologna vineri, de la ora 21:00. Napoli a reuşit […]
Acum 4 ore
23:10
Ștefan Baiaram, „eroul” Universității Craiova în meciul cu AEK Atena. A marcat și a declanșat „nebunia” la olteni # Antena Sport
Ștefan Baiaram a fost „eroul" Universității Craiova în meciul cu AEK Atena. Atacantul de 22 de ani a reușit să deschidă scorul în minutul 30. Universitatea Craiova s-a deplasat pe terenul celor de la AEK Atena pentru ultima partidă din grupa de Conference League. Oltenii au nevoie de victorie pentru a fi siguri de prezența în „primăvara europeană". Ștefan Baiaram a […]
22:50
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” # Antena Sport
Gino Iorgulescu (69 de ani) a dat detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani). Fostul antrenor al lui CFR Cluj urmează tratament pentru o boală foarte grea, iar veştile date de Gino Iorgulescu nu sunt bune. Dan Petrescu era varianta de înlocuire a lui Andrea Mandorlini, dar tehnicianul român a […]
22:40
Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate” # Antena Sport
Lindon Emerllahu este ca și plecat de la CFR Cluj, asta după ce fotbalistul originar din Kosovo a efectuat vizita medicală la Polissya Zhytomyr. CFR Cluj va primi în schimbul acestuia 1,5 milioane de euro și va reține și 15% dintr-un viitor transfer. Iuliu Mureșan a confirmat plecarea jucătorului în Ucraina și a avut numai […]
22:10
Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania # Antena Sport
Echipa naţională a Marocului a câştigat joi seara Cupa Arabă, la Doha, după ce a învins în finală, scor 3-2, după prelungiri, echipa naţională a Iordaniei. Oussama Tannane a deschis scorul, în minutul 4, pentru Maroc, cu un gol de după centrul terenului, a la David Beckham. Maroc l-a pierdut pe Karim El Berkaoui, accidentat, […]
22:00
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul dintre FCSB și Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Căpitanul lui Dinamo a recunoscut că un rezultat de egalitate ar fi pe placul „câinilor". FCSB și Rapid se vor înfrunta duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă din 2025. Sâmbătă, Dinamo o va înfrunta pe […]
21:50
Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului! # Antena Sport
Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a selecţionat în lotul pentru Supercupa Italiei, care se dispută la Riyadh (Arabia Saudită), mai mulţi jucători de la echipa U23 a nerazzurrilor. Matteo Cocchi, Alain Taho, Simone Cinquegrano şi Iwo Kaczmarski şi-au făcut loc printre starurile Lautaro Martinez, Marcus Thuram sau Hakan Calhanoglu. Chivu […]
Acum 6 ore
21:30
Jurnal Antena Sport | Foștii steliști și dinamoviști au uitat de rivalități și i-au făcut fericiți pe copii # Antena Sport
21:20
21:20
21:20
21:10
Jurnal Antena Sport | Copiii de la academia FCSB-ului şi-au întâlnit idolii şi au primit cadouri # Antena Sport
21:10
Jurnal Antena Sport | Nedelcearu e în vacanţă şi s-a întors în România. El se ocupă de afaceri # Antena Sport
21:00
AEK – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Echipele de start pentru meciul calificării de la Atena # Antena Sport
Meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova va avea loc joi seară, de la ora 22:00, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Meciul face parte din ultima etapă a grupei principale Conference League, iar oltenii au şanse foarte mari de calificare în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei. Cu o […]
21:00
Jurnal Antena Sport | George Puşcaş, o prioritate pentru “câini” în perioada de transferuri # Antena Sport
21:00
Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă # Antena Sport
Rapid a reacționat oficial după „revoluția" anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Președintele LPF își dorește un campionat cu doar 12 echipe, față de 16, câte sunt în prezent. Victor Angelescu a declarat că această schimbare ar fi una mult prea drastică pentru fotbalul românesc, deși susține că echipele dispută mult prea multe meciuri în timpul […]
20:40
„Vorbește degeaba”. Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Propunerea făcută pentru șeful LPF # Antena Sport
Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Președintele LPF își dorește o schimbare uriașă și propune un campionat cu 12 echipe, cu patru mai puține față de prezent. Gigi Becali se opune acestui scenariu și nu vrea ca echipa lui să dispute mai puține meciuri în campionat. Patronul roș-albaștrilor a avut o […]
20:40
“Să nu dispărem” Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Gino Iorgulescu a anunţat că vrea ca Liga 1 să aibă 12 echipe # Antena Sport
Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a reacţionat după ce şeful LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunţat că Liga 1 ar putea avea în viitor 12 echipe. Gino Iorgulescu şi-a motivat propunerea prin faptul că numeroase cluburi din Liga 1 se confruntă cu probleme financiare. Iuliu Mureşan, după propunerea "revoluţionară" […]
20:30
Fiul lui Zlatan Ibrahimovic calcă pe urmele tatălui lui. A semnat primul contract cu AC Milan # Antena Sport
Vincent Ibrahimovic, fiul de 17 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat joi primul să contract de jucător profesionist, cu AC Milan. Dinastia Ibrahimovic continuă la AC Milan. După tatăl Zlatan şi fiul cel mare, Maximilian (19 ani) a venit rândul fiului cel mic, Vincent (17 ani) să semneze un contract profesionist cu formaţia italiană. Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu AC Milan „AC Milan are plăcerea […]
20:30
Lindon Emerllahu este istorie la CFR Cluj, asta după ce fotbalistul kosovar a făcut vizita medicală la noua sa echipă. Gruparea ardeleană s-a înțeles cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr. Clubul patronat de Neluțu Varga va încasa în schimbul fotbalistului suma de 1,5 milioane de euro, plus bonusuri de performanță. Jucătorul va face și el […]
20:00
Şeful LPF, Gino Iorgulescu, anunţă “revoluţia” în Liga 1: “Un campionat cu 12 echipe” # Antena Sport
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunţat că forul pe care îl conduce plănuieşte schimbarea radicală a Ligii 1. Gino Iorgulescu vrea un campionat cu 12 echipe, motivând iniţiativa prin faptul că numeroase cluburi au probleme financiare. Gino Iorgulescu a subliniat că LPF are în vedere înăsprirea condiţiilor de licenţiere. Acest lucru ar […]
19:50
Ce s-a întâmplat cu Gică Hagi după ce a plecat de pe banca Farului. Cum se implică la echipă în continuare # Antena Sport
S-au aflat detalii despre cum se implică Gică Hagi la Farul, după ce a părăsit banca echipei de la Ovidiu. Tiberiu Curt, vicepreședintele formației constănțene, a dezvăluit că „Regele" a rămas alături de club. Concret, Gică Hagi este în continuare foarte implicat la Farul. El se ocupă de partea administrativă a clubului, cât și de […]
19:40
Umit Akdag este unul dintre cei mai importanți jucători de la Alanyaspor, iar șansele ca fundașul român să fie ținut din iarnă sunt destul de mici. Evoluțiile sale au fost urmărite de cluburile mari din Turcia, care acum sunt decise să îl transfere. Presa din „Țara Semilunii" anunță că Trabzonspor a demarat negocierile pentru a-l […]
19:40
Gol a la David Beckham, de după centrul terenului, în finala Cupei Arabe! Reuşită cum rar poţi vedea # Antena Sport
Mijlocaşul Oussama Tannane (31 de ani) a deschis scorul în minutul 4 al finalei Cupei Arabe, cu un gol de generic. Tannane a marcat de după centrul terenului, trimiţând un lob perfect care l-a depăşit pe portarul Abulaila, ieşit dintre buturi. Golul lui Tannane a amintit de reuşita fabuloasă a lui David Beckham de pe […]
Acum 8 ore
19:30
„E ultimul său sezon pe Etihad” – Anunț bombă din Anglia! Conducerea caută deja înlocuitor # Antena Sport
Pep Guardiola este antrenorul celor de la Manchester City din vara anului 2016. Antrenorul spaniol mai are contract cu gruparea din Premier League pentru încă un an și jumătate. Zilele acestea, presa din Anglia a început să vorbească tot mai mult despre un lucru total neașteptat. Aceștia au transmis că Manchester City îi caută deja […] The post „E ultimul său sezon pe Etihad” – Anunț bombă din Anglia! Conducerea caută deja înlocuitor appeared first on Antena Sport.
19:30
Golul lui Virgil Ghiță din România – Austria 1-0, votat cel mai frumos al anului. Anunțul FRF # Antena Sport
Timp de o săptămână, în decembrie, suporterii au votat în aplicaţia Tricolorii topul celor mai frumoase goluri ale echipelor naţionale în anul care se încheie. Opţiunile fanilor au demonstrat încă o dată ce înseamnă o reuşită de trei puncte în ultima secundă, la chiar ultima fază, notează frf.ro. Mai mult de o treime dintre suporterii […] The post Golul lui Virgil Ghiță din România – Austria 1-0, votat cel mai frumos al anului. Anunțul FRF appeared first on Antena Sport.
19:20
Haos după finala Cupei! Bătaia generală s-a soldat cu cel puţin 59 de răniţi: “Sunt criminali” # Antena Sport
Finala Cupei Columbiei, disputată joi, între Atletico Nacional şi Independiente Medellin, scor 1-0, s-a transformat într-un haos general după ce fluierul final al meciului a fost urmat de ciocniri masive între fani. Cel puţin 59 de persoane au fost rănite în ciocnirile dintre fani, evenimente care au avut loc joi dimineaţă, pe stadionul din Medellin, […] The post Haos după finala Cupei! Bătaia generală s-a soldat cu cel puţin 59 de răniţi: “Sunt criminali” appeared first on Antena Sport.
19:00
Conducerea Rapidului, semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB: „Așa nu vom lua titlul” # Antena Sport
Conducerea Rapidului a tras un semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB. Victor Angelescu a declarat că jocul giuleștenilor a avut de suferit în ultima perioadă, dat fiind faptul că echipa a înregistrat o singură victorie în ultimele cinci meciuri. Președintele de la Rapid a transmis că presiunea și-a pus amprenta asupra […] The post Conducerea Rapidului, semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB: „Așa nu vom lua titlul” appeared first on Antena Sport.
18:50
Adrian Mititelu a dezvăluit ce echipe l-au mai dorit pe Vladislav Blănuță. Ce spune despre viitorul atacantului # Antena Sport
Vladislav Blănuță se află într-o situație delicată la Dynamo Kiev, iar atacantul român caută o soluție de ieșire. S-a zvonit chiar că acesta va reveni în campionatul României, însă Andrei Nicolescu a spus că situația nu este deloc una ușoară. Adrian Mititelu a vorbit și el despre momentul greu pe care îl traversează fostul său […] The post Adrian Mititelu a dezvăluit ce echipe l-au mai dorit pe Vladislav Blănuță. Ce spune despre viitorul atacantului appeared first on Antena Sport.
18:40
Mihai Lixandru (24 de ani) a fost întrebat de derby-ul FCSB – Rapid, care se va disputa duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. Dacă Gigi Becali (67 de ani) susţinea că derby-ul cu Rapid e vital, Mihai Lixandru e de părere că acest meci nu e decisiv pentru campioana României. Rapid e lider în […] The post Mihai Lixandru l-a contrazis pe Gigi Becali în privinţa derby-ului FCSB – Rapid! appeared first on Antena Sport.
18:30
Oltenii, convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena: „Am jucat senzațional” # Antena Sport
Oltenii sunt convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena, decisiv pentru calificarea în „primăvara europeană” din Conference League. Gică Craioveanu a dezvăluit că toți jucătorii lui Filipe Coelho vor să obțină victoria pe terenul grecilor. Universitatea Craiova are șapte puncte în grupă, iar un succes pe terenul celor de la AEK […] The post Oltenii, convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena: „Am jucat senzațional” appeared first on Antena Sport.
18:10
Amanta fostului miliardar român, implicată în “schema” prin care acesta şi-a pierdut averea: “Nu aveau ce mânca” # Antena Sport
Ioan Niculae (71 de ani), fostul patron al clubului Astra Giurgiu, a fost cel mai bogat român în anii 2012 şi 2013. La apogeul lui, Ioan Niculae avea o avere estimată la 1.2 miliarde de euro, devansându-l în topul oamenilor de afaceri români pe Ion Ţiriac. Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit că Ioan […] The post Amanta fostului miliardar român, implicată în “schema” prin care acesta şi-a pierdut averea: “Nu aveau ce mânca” appeared first on Antena Sport.
18:00
17:50
„O mare parte din merit îi revine lui”. Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu # Antena Sport
Antrenorul Cristi Chivu i-a ajutat pe jucătorii lui Inter Milno să aibă din nou încredere în ei, după dezamăgirile din finalul sezonului trecut, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Alessandro Bastoni, fundaşul nerazzurrilor. “Nu a fost uşor să o luăm de la capăt după sezonul trecut. Antrenorul ne-a ajutat cu adevărat să ne redescoperim încrederea în noi înşine şi dorinţa de a lupta. O mare parte din merit […] The post „O mare parte din merit îi revine lui”. Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
17:40
Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți # Antena Sport
Fanii celor de la Eintracht Frankfurt au făcut probleme pe Camp Nou, la meciul din Champions League contra celor de la FC Barcelona. Suporterii nemților au aruncat cu obiecte și băuturi în cei ai catalanilor, iar UEFA a reacționat imediat. Forul continental a venit cu amenzi pentru clubul din Bundesliga, dar și cu restricții în […] The post Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
17:30
(P) E-Factura în construcții și transporturi: de ce este obligatorie și cum se aplică # Antena Sport
Implementarea E-Factura reprezintă un pas important pentru firmele din construcții și transporturi. Noul sistem de facturare, impus de autorități, aduce schimbări pe care managerii, contabilii și responsabilii fiscali nu le pot ignora. Dacă administrezi o astfel de companie ori coordonezi procese legate de raportare fiscală, devine necesar să cunoști clar regulile, pentru a evita amenzi, […] The post (P) E-Factura în construcții și transporturi: de ce este obligatorie și cum se aplică appeared first on Antena Sport.
17:30
1. Becali e convins Gigi Becali a râs de Marius Şumudică înaintea derby-ului cu Rapid: “O să ţină cu FCSB-ul cum nu a ţinut în viaţa lui”, a spus patronul roş-albaştrilor. 2. Mbappe, criticat Kylian Mbappe a marcat o dublă în Cupa Spaniei şi e la un gol distanţă de egalarea unui record deţinut de […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:20
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme” # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), a anunţat în conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoşani că îşi doreşte cel puţin 3 jucători în această iarnă. Pancu a precizat că echipa din Gruia se va despărţi de jucătorii care nu au dat randament. CFR Cluj încearcă să îl vândă pe Louis […] The post Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme” appeared first on Antena Sport.
17:20
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră” # Antena Sport
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș (29 de ani). Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru fostul atacant al naționalei, rămas liber de contract din septembrie, după despărțirea de Bodrumspor. Dinamo vrea să transfere cel puțin patru jucători în perioada de mercato care se apropie, după cum a anunțat Andrei Nicolescu. „Câinii” își doresc să se întărească atât pe faza defensivă, […] The post Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră” appeared first on Antena Sport.
17:00
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus” # Antena Sport
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. „Câinii” vor ca să-i prelungească înțelegerea lui Kennedy Boateng, fundașul mai având contract cu echipa lui Zeljko Kopic până la finalul sezonului. Andrei Nicolescu a dezvăluit că au început negocierile cu Kennedy Boateng, fiind optimist că fundașul va accepta o nouă propunere din partea lui Dinamo. Dinamo a început negocierile pentru […] The post Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus” appeared first on Antena Sport.
17:00
Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie # Antena Sport
Kylian Mbappe a punctat de două ori pentru Real Madrid, în confruntarea cu cei de la Talavera. Starul din Hexagon este la doar un gol distanță de un record incredibil în istoria „los blancos”, deținut de Cristiano Ronaldo. În următorul meci, echipa antrenată de Xabi Alonso va primi vizita celor de la Sevilla, jocul fiind […] The post Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie appeared first on Antena Sport.
